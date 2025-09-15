Comenzó el juicio contra un pastor evangélico acusado de abuso sexual a un miembro de la iglesia donde predicaba

Comenzó en Santa Fe el juicio oral contra el pastor evangélico acusado del abuso sexual de un joven

La Justicia de Santa Fe dio inicio al proceso judicial contra un pastor evangelista acusado de abuso sexual con acceso carnal contra un joven miembro de su congregación. Los hechos por los que se lo acusa, datan de 2018 y 2019. La acusación formal se sostiene en el testimonio de la presunta víctima, quien integraba la Iglesia Tabernáculo de Adoración y denunció al líder espiritual, conocido como Guillermo Bravo, tras un proceso personal de tres años.

Los fiscales a cargo del caso solicitaron una pena de 13 años de prisión, alegando que el acusado se valió de su condición de guía religioso para ejecutar el acto imputado. La primera audiencia tuvo lugar el viernes pasado.

La Unidad de Violencia de Género del Ministerio Público tomó participación a través de los fiscales Roberto Olcese y Vivian Galeano, quienes sostuvieron que Bravo debe ser declarado autor penalmente responsable del delito mencionado, agravado por su condición de ministro de culto.

Por parte de la defensa, y según informó el portal Rosario3, el abogado Raúl Sartori consideró que el encuentro fue consentido y solicitó la absolución de su defendido. Según los argumentos presentados, la relación entre ambas personas habría sido voluntaria, sin concurrencia de coacción o abuso de confianza.

La representación legal del denunciante, a cargo de la abogada Clara Vázquez, advirtió sobre las dificultades que enfrentaba su defendido para poder dar a conocer esta situación. “Demoró cerca de tres años en denunciar porque decía que nadie le iba a creer por ser varón, mayor de edad y por ser grandote, como dice él”, argumentó.

La denuncia fue radicada por un joven que concurría a la Iglesia Tabernáculo de Adoración y según la versión presentada en el juicio, la presunta víctima acudió en busca de ayuda y, a partir de la relación establecida con Bravo, habría sido manipulado, aislado de su entorno y abusado. Vázquez argumentó que el acusado aprovechó “la vulnerabilidad del joven para perpetrar el abuso”.

El a llegó al debate oral en libertad, bajo el cumplimiento de medidas alternativas a la prisión preventiva. El incidente se remonta a un período cuyo detalle se encuentra bajo reserva judicial, en resguardo de la identidad de la víctima.

Investigan a un pastor evangélico acusado de abuso sexual

A fines de julio detuvieron al pastor evangélico Daniel Ponce tras una investigación que lo señaló por abusar sexualmente de varios fieles en diferentes provincias de Argentina. Según pudo saber Infobae, el arresto ocurrió luego de que al menos una decena de jóvenes denunciaran abusos cometidos durante actividades religiosas y viajes organizados por el propio pastor.

El pastor evangélico Daniel Ponce

Durante los últimos dos años, Ponce multiplicó su presencia en iglesias del país, convocando a decenas de seguidores a encuentros y giras bajo el argumento de profundizar la fe y conocer otras comunidades. En ese contexto, elegía a algunos jóvenes –en su mayoría adolescentes o menores de edad– a quienes convencía de acompañarlo y terminaron siendo víctimas de abusos sexuales y tocamientos, señala el expediente judicial. El acusado les aseguraba que esas prácticas formaban parte de un acercamiento espiritual y de una manera particular de recibir el evangelio.

Integrantes de la organización Madres Víctimas de Trata tomaron intervención en el caso, difundiendo testimonios y acompañando a las víctimas en la denuncia. Según indicaron, “es fundamental que este caso trascienda y que otros potenciales afectados logren identificar patrones similares de abuso”. También destacaron que, desde que el caso se hizo público, se multiplicaron los relatos de personas que aseguran haber atravesado situaciones parecidas en diversas provincias, incluyendo Trenque Lauquen. La causa permanece abierta y que la Justicia continúa recibiendo información sobre el accionar de Ponce en diferentes localidades del país.