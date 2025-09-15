Crimen y Justicia

Comenzó el juicio contra un pastor evangélico acusado de abuso sexual a un miembro de la iglesia donde predicaba

La defensa señaló que se trató de un acto consentido. En tanto, los fiscales pidieron 13 años de prisión para el acusado

Guardar
Comenzó en Santa Fe el
Comenzó en Santa Fe el juicio oral contra el pastor evangélico acusado del abuso sexual de un joven

La Justicia de Santa Fe dio inicio al proceso judicial contra un pastor evangelista acusado de abuso sexual con acceso carnal contra un joven miembro de su congregación. Los hechos por los que se lo acusa, datan de 2018 y 2019. La acusación formal se sostiene en el testimonio de la presunta víctima, quien integraba la Iglesia Tabernáculo de Adoración y denunció al líder espiritual, conocido como Guillermo Bravo, tras un proceso personal de tres años.

Los fiscales a cargo del caso solicitaron una pena de 13 años de prisión, alegando que el acusado se valió de su condición de guía religioso para ejecutar el acto imputado. La primera audiencia tuvo lugar el viernes pasado.

La Unidad de Violencia de Género del Ministerio Público tomó participación a través de los fiscales Roberto Olcese y Vivian Galeano, quienes sostuvieron que Bravo debe ser declarado autor penalmente responsable del delito mencionado, agravado por su condición de ministro de culto.

Por parte de la defensa, y según informó el portal Rosario3, el abogado Raúl Sartori consideró que el encuentro fue consentido y solicitó la absolución de su defendido. Según los argumentos presentados, la relación entre ambas personas habría sido voluntaria, sin concurrencia de coacción o abuso de confianza.

La representación legal del denunciante, a cargo de la abogada Clara Vázquez, advirtió sobre las dificultades que enfrentaba su defendido para poder dar a conocer esta situación. “Demoró cerca de tres años en denunciar porque decía que nadie le iba a creer por ser varón, mayor de edad y por ser grandote, como dice él”, argumentó.

La denuncia fue radicada por un joven que concurría a la Iglesia Tabernáculo de Adoración y según la versión presentada en el juicio, la presunta víctima acudió en busca de ayuda y, a partir de la relación establecida con Bravo, habría sido manipulado, aislado de su entorno y abusado. Vázquez argumentó que el acusado aprovechó “la vulnerabilidad del joven para perpetrar el abuso”.

El a llegó al debate oral en libertad, bajo el cumplimiento de medidas alternativas a la prisión preventiva. El incidente se remonta a un período cuyo detalle se encuentra bajo reserva judicial, en resguardo de la identidad de la víctima.

Investigan a un pastor evangélico acusado de abuso sexual

A fines de julio detuvieron al pastor evangélico Daniel Ponce tras una investigación que lo señaló por abusar sexualmente de varios fieles en diferentes provincias de Argentina. Según pudo saber Infobae, el arresto ocurrió luego de que al menos una decena de jóvenes denunciaran abusos cometidos durante actividades religiosas y viajes organizados por el propio pastor.

El pastor evangélico Daniel Ponce
El pastor evangélico Daniel Ponce

Durante los últimos dos años, Ponce multiplicó su presencia en iglesias del país, convocando a decenas de seguidores a encuentros y giras bajo el argumento de profundizar la fe y conocer otras comunidades. En ese contexto, elegía a algunos jóvenes –en su mayoría adolescentes o menores de edad– a quienes convencía de acompañarlo y terminaron siendo víctimas de abusos sexuales y tocamientos, señala el expediente judicial. El acusado les aseguraba que esas prácticas formaban parte de un acercamiento espiritual y de una manera particular de recibir el evangelio.

Integrantes de la organización Madres Víctimas de Trata tomaron intervención en el caso, difundiendo testimonios y acompañando a las víctimas en la denuncia. Según indicaron, “es fundamental que este caso trascienda y que otros potenciales afectados logren identificar patrones similares de abuso”. También destacaron que, desde que el caso se hizo público, se multiplicaron los relatos de personas que aseguran haber atravesado situaciones parecidas en diversas provincias, incluyendo Trenque Lauquen. La causa permanece abierta y que la Justicia continúa recibiendo información sobre el accionar de Ponce en diferentes localidades del país.

Temas Relacionados

juicio oralpastor evangélicoabuso sexualjovenSanta Fe

Últimas Noticias

Atraparon a dos hombres que eran buscados por golpear y asaltar a jóvenes a la salida de un boliche en Berisso

Las víctimas los identificaron como personal del lugar, aunque la Policía secuestró indumentaria que habrían utilizado para hacerse pasar por seguridad. Buscan a una tercera persona

Atraparon a dos hombres que

Autos de lujo, redes sociales y criptomonedas: investigan una estafa piramidal con más de 200 víctimas en La Plata

Mediante una plataforma, ofrecían inversiones automatizadas y altos retornos. La desaparición repentina del dinero de las cuentas encendió las alarmas de los inversores. La suma alcanza los 250 mil dólares

Autos de lujo, redes sociales

Comienza el juicio al ex jefe de fiscales de Rosario acusado por corrupción vinculada al juego clandestino

Patricio Serjal comenzará a ser juzgado desde este lunes en el Centro de Justicia Penal. Los fiscales ya adelantaron que pedirán una pena de 12 años de prisión. Junto a él estará un ex empleado del Ministerio Público de la Acusación que está sindicado de filtrar información a un empresario del juego ilegal que ya fue condenado

Comienza el juicio al ex

Cómo sigue la causa por el choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

El joven de 22 años continúa internado en terapia intensiva “con pronóstico reservado y signos de leves mejorías”, aunque “el estado continúa siendo crítico”

Cómo sigue la causa por

Una investigación por robo derivó en el inesperado hallazgo de un invernadero repleto de marihuana

Un operativo policial en Chañar Ladeado terminó con la detención de tres hombres, el descubrimiento del búnker con las plantaciones y el secuestro de armas, dinero y equipos electrónicos

Una investigación por robo derivó
ÚLTIMAS NOTICIAS
A partir de hoy, cierran

A partir de hoy, cierran una estación de la línea B del Subte por tres meses por trabajos de remodelación

Atraparon a dos hombres que eran buscados por golpear y asaltar a jóvenes a la salida de un boliche en Berisso

Autos de lujo, redes sociales y criptomonedas: investigan una estafa piramidal con más de 200 víctimas en La Plata

Alerta amarilla y nubosidad: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país en la última semana de invierno

Desde hoy cierran un acceso de la autopista Dellepiane sentido a CABA

INFOBAE AMÉRICA
Desierto Blanco, la joya natural

Desierto Blanco, la joya natural que parece sacada de otro planeta

Marco Rubio se reúne con Netanyahu para analizar la ofensiva en Qatar y el futuro de Gaza previo a la cumbre de la ONU

EEUU presiona a Europa para aislar a Putin y advirtió que no aplicará nuevas sanciones mientras compren petróleo ruso

EEUU, Corea del Sur y Japón dieron inicio a sus maniobras conjuntas en respuesta a las amenazas balísticas de Kim Jong-un

Estados Unidos denunció que el régimen de China manipula documentos históricos para justificar su presión sobre Taiwán

TELESHOW
Los ex Gran Hermano, unidos

Los ex Gran Hermano, unidos por Thiago Medina: los mensajes de Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, La Tana y Juli Poggio

El regalo de lujo que L-Gante le dio a su papá tras su inesperada reconciliación: el motivo

Carolina Amoroso compartió tiernas postales de su primer hijo: “Está en nuestros brazos y todavía no podemos creerlo”

Celeste Cid contra los comentarios sobre su aspecto: “No tengo cirugías; soy una mujer de casi 42 años”

Así fue el festejo de cumpleaños de La Barby y el mensaje de Ángel de Brito: “Esta amistad cumplió la mayoría de edad”