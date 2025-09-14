Crimen y Justicia

Mataron a un adolescente de 16 años y balearon a una chica desde un caballo en Villa Gobernador Gálvez

Al chico lo asesinaron de un tiro en un ojo durante una discusión con tres sospechosos. La joven recibió el disparo cuando estaba sentada en la vereda de su casa

El barrio La Ribera de Villa Gobernador Gálvez donde mataron al chco de 16 años

Dos ataques de extrema violencia ocurrieron en las últimas horas en la localidad de Villa Gobernador Gálvez de Santa Fe. Un adolescente de 16 años fue asesinado de un tiro en el ojo tras una discusión con tres sospechosos que escaparon corriendo y una chica de 21 años que estaba en la vereda de su casa del barrio Tablita I fue baleada: el tirador iba a caballo.

Fuentes oficiales dijeron a Infobae que el crimen del menor, identificado como Eric Brian Dalinger y que en octubre hubiera cumplido los 17 años, sucedió este sábado por la noche en la zona de Pasaje Ombú al 1300, entre General López y Sáenz Peña, en el barrio La Ribera.

El alerta al 911 avisó a la Policía de Santa Fe sobre un herido de arma de fuego en esa zona lindera con la costa del Río Paraná este sábado alrededor de las 20.30.

Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con la víctima tendida sobre la vereda: tenía una herida de arma de fuego en uno de sus ojos y ya no tenía signos vitales.

Según los datos aportados por algunos testigos, fueron tres los sospechosos que discutieron con la víctima. En ese contexto, uno de ello sacó un arma y le disparó. Tras el balazo fatal, los agresores escaparon a la carrera.

La zona fue preservada por el personal del gabinete criminalístico. Allí, bajo las directivas de Lisandro Artacho, de la fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, hallaron una vaina calibre .40 que será enviada para peritar.

También se dispuso que se haga un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona del hecho, además del levantamiento de rastros que permitan dar con los homicidas de Eric.

Le dispararon a caballo

El segundo ataque ocurrido en Villa Gobernador Gálvez en las últimas horas se registró en el pasaje Malargüe al 3000, entre Nahuel Huapi y Riccheri, en el barrio La Tablita I. Allí, una joven de 21 años que estaba sentada en la puerta de su casa recibió un disparo en la cara.

Según la declaración de su madre a la Policía, el agresor fue un hombre que pasaba a caballo y abrió fuego directamente contra la vivienda sin mediar palabra.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Anselmo Gamen por un vecino en su auto y luego fue derivada al hospital Provincial de Rosario debido a la gravedad de la lesión: allí permanecía este domingo internada en terapia intensiva y en estado reservado.

Otro adolescente herido

Villa Gobernador Gálvez había sido noticia a fines de agosto por el ataque a un adolescente. El chico de 17 años sufrió una grave herida de arma blanca en el abdomen durante una pelea en la vía pública.

El caso se conoció a partir de una llamada al 911 que alertó sobre el ingreso del chico en estado delicado al Hospital Anselmo Gamen. Tenía una lesión punzocortante en el abdomen.

El hecho, que permanece bajo investigación, tuvo como resultado la detención de seis menores tras la intervención de las fuerzas de seguridad que incautaron armas de fuego, un puñal y otros elementos que habrían sido utilizados durante el enfrentamiento.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la víctima integraba un grupo que llegó hasta un sector de viviendas humildes de Villa Gobernador Gálvez, aparentemente con intenciones de robo y realizando disparos. La situación derivó en un enfrentamiento con otros jóvenes del barrio, lo que desembocó en la agresión con arma blanca que dejó al herido en estado delicado.

*/Con información de Agustín Lago

