Tomó a dos menores como rehenes en Mar del Plata, se enfrentó a tiros con la Policía y murió antes de ser detenido

La zona donde el sospechoso se escondió en una vivienda y tomó a un grupo de personas como rehenes (Google Maps)

Las autoridades de Mar del Plata confirmaron la muerte de un hombre de 29 años en una vivienda del barrio Libertad, luego de haberse enfrentado a tiros con la Policía. En un intento por escapar, se atrincheró en una vivienda y mantuvo como rehenes a dos menores de edad, durante casi tres horas. Lo buscaban por un homicidio cometido en mayo.

Horas de tensión se vivieron este jueves por la tarde, cuando personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) acudió con una orden de detención contra M. C., quien era investigado por el homicidio de R. O. Una vez en el domicilio ubicado cerca de Avenida Libertad y Calle 218, el sospechoso respondió efectuando varios disparos. Uno de los impactos dio en la pierna de uno de los efectivos, por lo que debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Los médicos confirmaron que la bala le atravesó la tibia.

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales a La Capital, después de disparar contra los agentes, el hombre se desplazó por el por el fondo de su casa hacia otra vivienda, ubicada en la calle República Árabe Siria al 800, y Canadá. En el interior había una persona mayor y dos menores, a quienes mantuvo como rehenes durante un lapso de casi 3 horas.

En consecuencia, se desplegó un amplio operativo policial en el que participaron fuerzas especiales de Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), unidades de la DDI, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), grupos motorizados y ambulancias. Comandando el procedimiento que comenzó alrededor de las 17.30 horas, se encontraban los jefes policiales de todas las dependencias y el fiscal Carlos Russo.

La irrupción final ocurrió cerca de las 20, con el apoyo de un equipo de la División Explosivos debido a que desde el interior de la vivienda se había arrojado una granada hacia el acceso principal. Las autoridades mantuvieron el perímetro de seguridad en la manzana y evacuaron a los vecinos de la zona.

Tras ingresar al domicilio, los agentes rescataron a los rehenes, entre ellos, dos chicas de entre 16 y 17 años, y hallaron muerto al presunto homicida, quien presentaba una herida de arma de fuego. También descubrieron la presencia de dos cómplices del hombre fallecido, uno de ellos con herida de bala que debió ser trasladado a un hospital con custodia policial. El otro quedó detenido, de acuerdo con lo informado por Ahora Mar del Plata.

Durante las primeras horas posteriores al operativo, el fiscal sostuvo que no podía precisar las circunstancias exactas de la muerte del hombre y que continuarían las diligencias para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda antes del ingreso policial.

La investigación, que derivó en el episodio ocurrido este jueves, comenzó con el crimen de un individuo cometido el 4 de mayo pasado. El fiscal Russo y su equipo trabajaron junto a la DDI para identificar a los responsables. Entre los presuntos implicados estaba M.C. quien tenía un frondoso prontuario y había perdido una de sus piernas en un anterior enfrentamiento con la policía años atrás. Fuentes del caso pudieron establecer la participación de otra persona.

Atraparon a un hombre que tenía un pedido de captura por homicidio

Lo estaban buscando por un homicidio y lo atraparon entrando a un almacén

La Policía de Mar del Plata detuvo a un joven de 18 años con pedido de captura por homicidio cuando intentaba ingresar armado a un almacén. El operativo se realizó a mediados de agosto, durante una recorrida preventiva del personal del Gabinete de Automotores de la Comisaría 11. Los agentes, vestidos de civil, advirtieron la actitud sospechosa del joven en la calle San Cayetano. Según fuentes del caso, el hombre mostraba un comportamiento nervioso y evitaba mostrar las manos.

Al ser interceptado, fue reducido en el lugar y se descubrió que llevaba dos armas de fuego cargadas en los bolsillos: un revólver calibre 32 largo y uno calibre 22 corto, ambos con seis alveolos. En este último revólver, los cartuchos tenían las puntas modificadas artesanalmente.

El detenido, identificado como R. L. A., tenía una orden de captura activa desde el 14 de julio, en una causa de robo agravado con arma de fuego. Tras la verificación de antecedentes, se dispuso su traslado a la Unidad Penitenciaria 44, quedando a disposición de la justicia local.