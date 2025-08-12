Crimen y Justicia

Tenía una orden de captura por homicidio y lo detuvieron cuando entraba armado a un almacén

La policía atrapó al joven de 18 años en Mar del Plata. Llevaba dos armas cargadas en los bolsillos de su vestimenta

Guardar
La policía lo atrapó cuando
La policía lo atrapó cuando ingresaba a un almacén con actitud sospechosa (Foto: DDI Mar del Plata)

Durante un operativo realizado por los agentes policiales de Mar del Plata lograron atrapar a un joven de 18 años que tenía un pedido de captura activo por homicidio. Lo divisaron cuando ingresaba a un almacén con actitud sospechosa.

La detención se dio este lunes alrededor de las 13 horas en el marco de una recorrida preventiva por la Comisaría 11 de la ciudad balnearia que realizaba el personal del Gabinete de Automotores. Los agentes recorrían la zona vestidos de civil cuando, al arribar a la calle San Cayetano, advirtieron la actitud sospechosa de un joven que ingresaba a un almacén.

La información, a la que tuvo acceso Infobae de fuentes relacionadas con el caso, detallaba que el individuo desplegaba un comportamiento nervioso y dubitativo, observando constantemente a su alrededor, lo que llevó a los policías a sospechar sobre sus pretensiones. Con la intención de prevenir cualquier posible hecho que atente contra terceros, los efectivos le dieron la voz de alto y lo redujeron en el lugar, dado que el joven se negaba a mostrar las manos y no acataba las indicaciones policiales.

Finalmente, R.L.A. de 18 años, quien era buscado por una causa de robo agravado, quedó aprehendido por la portación de dos armas de fuego en la vía pública. Se descubrió que llevaba los artefactos en los bolsillos de su ropa: un revólver calibre 32 largo y uno calibre 22 corto, ambos de seis alveolos. En tanto, en el segundo había seis cartuchos con las puntas modificadas artesanalmente, cortadas para aumentar su potencial destructivo en caso de disparo. Asimismo, le fue secuestrado un teléfono celular que será objeto de peritaje en el transcurso de la causa.

Los elementos secuestrados (Foto: DDI
Los elementos secuestrados (Foto: DDI Mar del Plata)

El procedimiento y las actuaciones fueron encabezados por el comisario a cargo de la DDI local, en coordinación con las autoridades judiciales.

La verificación de antecedentes permitió constatar que R.L.A. tenía una captura activa desde el 14 de julio, requerida por la agente fiscal Lorena Hirigoyen, titular de la ODEPA del Departamento Judicial Mar del Plata, en el marco de una investigación por robo agravado por el uso de arma de fuego.

Al confirmarse su identidad, se comunicó la novedad a la fiscal, quien dispuso que se mantenga la detención por la captura vigente y se sume esta última aprehensión por portación y tenencia ilegal de arma de fuego. También ordenó el traslado del acusado a la Unidad Penitenciaria 44, donde permanecerá alojado hasta avanzar con las instancias judiciales.

El caso es seguido de cerca por la Fiscalía y el Juzgado de Garantías N° 6, a cargo de la Dra. Lucrecia Bustos, en el ámbito del Departamento Judicial local, para intentar determinar si el detenido está vinculado a otros hechos delictivos en la ciudad.

El cargamento de una de
El cargamento de una de las armas estaba modificado (Foto: DDI Mar del Plata)

Hace un mes aproximadamente, las autoridades policiales atraparon a un joven de 22 años en Ingeniero Budge, acusado de haber asesinado a golpes a Sebastián Fernando Belozo, de 36 años, durante una pelea vecinal ocurrida en noviembre de 2023. Estaba prófugo.

El hecho se registró en la tarde del 13 de noviembre, en Montiel al 2500, a las 17.30 aproximadamente. Según el expediente policial, Belozo transitaba la vía pública cuando fue interceptado por el ahora detenido, con quien mantenía una disputa de larga data.

Testigos y registros de cámaras de seguridad señalaron que, tras una acalorada discusión, un segundo implicado entregó un fierro al agresor. De inmediato, el atacante comenzó a golpear a Belozo, quien intentó defenderse, pero cayó al suelo. Allí continuó siendo golpeado en reiteradas oportunidades, sufriendo lesiones gravísimas que poco después provocaron su muerte.

Detuvieron a un joven acusado
Detuvieron a un joven acusado de asesinar a golpes en la cabeza a un vecino en Ingeniero Budge (Diario Conurbano)

Tras la brutal golpiza, los responsables escaparon del lugar. La secuencia quedó grabada y las imágenes fueron utilizadas en la investigación, que permitió identificar a los sospechosos, ambos con antecedentes penales. El principal acusado permaneció prófugo desde el crimen, sumando a su prontuario dos pedidos de detención previos por robo automotor en 2019 y 2021. La orden de arresto fue dictada por la Justicia de Lomas de Zamora.

La pesquisa a cargo de la Policía Federal incluyó análisis de comunicaciones, vigilancia en distintos domicilios y un minucioso rastreo de movimientos telefónicos. Los investigadores lograron ubicar una vivienda en la calle Iparraguirre, en Villa Albertina, donde el sospechoso habría estado oculto. Allí, los efectivos federales realizaron un allanamiento que culminó con la detención del joven.

El acusado, de nacionalidad argentina, fue trasladado a disposición del fiscal Pablo Rossi, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°18 de Lomas de Zamora. Enfrenta cargos de “homicidio simple”, y las actuaciones judiciales continúan en curso con el objetivo de dar con el paradero del presunto cómplice, que permanece fugitivo.

armasMar del Platadetenidosjóveneshomicidio

