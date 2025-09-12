Crimen y Justicia

Delivery de drogas en moto y vigilancia con “soldaditos”: así operaba un clan familiar narco en Pergamino

La PFA detuvo a cuatro sospechosos tras 15 allanamientos. Entre los secuestros hubo cocaína, marihuana, armas y dinero

Guardar
Tres mujeres y un hombre
Tres mujeres y un hombre fueron detenidos acusados de integrar una banda narco en Pergamino

Una banda narco que operaba en la ciudad de Pergamino fue desbaratada recientemente por la Policía Federal Argentina tras una serie de allanamientos en los que se detuvo a cuatro personas.

El caso comenzó a partir de denuncias vecinales y reclamos del municipio del norte bonaerense, que dieron aviso sobre la presencia de un grupo que comercializaba droga en varios barrios de la zona.

La Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Pergamino, a cargo del fiscal Francisco Furnari, y los agentes federales locales tomaron intervención.

Los investigadores determinaron que detrás de esta organización había un clan, de apellido Belizán, que tenía una estructura definida.

Según fuentes del caso, utilizaban motos para repartir la droga a domicilio y tenían “soldaditos”, en su mayoría menores de edad, que hacían tareas de vigilancia en las esquinas para alertar sobre movimientos de bandas rivales o fuerzas de seguridad.

Por otra parte, las entregas se coordinaban principalmente a través de WhatsApp y tenían al menos 15 puntos de venta en barrios como Virgen de Guadalupe, José Hernández y Kennedy.

Durante la investigación, que empezó en febrero de 2024, los agentes emplearon nuevas tecnologías para tareas de inteligencia criminal. Por primera vez en la ciudad se usaron drones para hacer seguimientos y controlar movimientos alrededor de los puntos clave.

Además, se analizaron cuentas bancarias, rastros tecnológicos y datos financieros que también permitieron detectar movimientos sospechosos de dinero ligados al posible lavado de activos.

Varios de los vehículos secuestrados
Varios de los vehículos secuestrados en los 15 allanamientos

Con todas las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías N°1 de Pergamino, que conduce el juez César Alejandro Solazzi, ordenó los allanamientos y las detenciones de los sospechosos. Para el despliegue final participaron alrededor de 130 policías, con 30 patrulleros, motos y apoyo de perros adiestrados.

En los procedimientos se detuvo a tres mujeres y un hombre, identificados como Celeste María Belizán, de 33 años; Aylen Marina Belizán, de 27; Ana Margarita Álvarez, de 25; y Cristian Eduardo Ferrullo, de 35.

Al que no pudieron capturar fue al señalado como principal sospechoso en la causa, Esteban Matías Belizán, quien logró escapar de dos policías en moto. En esa ocasión, tras advertir que lo perseguían, Belizán chocó a los agentes y les disparó. Luego, abandonó el vehículo a pocas cuadras.

En total, se allanaron 15 casas y se secuestraron alrededor de 64 gramos de cocaína, casi 600 gramos de marihuana en distintas presentaciones, plantas de cannabis y pastillas de uso médico, además de cuatro balanzas electrónicas, elementos de corte, tres autos, una camioneta y varias motos.

También se incautaron más de un millón de pesos en billetes de baja denominación, teléfonos celulares, computadoras, armas de fuego, municiones y documentación relevante.

Recientemente, la PFA desarticuló otro clan familiar que se dedicaba a la distribución de narcóticos en el Delta del Tigre. Ese operativo culminó con la detención de tres miembros de la organización, quienes vendían cocaína desde embarcaciones en la zona.

Una de las embarcaciones secuestradas
Una de las embarcaciones secuestradas en los operativos en Tigre

La causa se originó en abril, después de que en Tigre la Policía Bonaerense detuviera a un ciudadano boliviano que trasladaba 40 kilos de clorhidrato de cocaína en una camioneta. En ese primer procedimiento, además, un cómplice uruguayo, señalado como el principal sospechoso, escapó del lugar.

Por orden judicial, la investigación pasó a manos de la fuerza federal y avanzó sobre la pista de que la banda tenía fuertes vínculos en la zona ribereña.

Los detectives establecieron que el clan era liderado por un hombre argentino en sociedad con su hija y su yerno. Los tres operaban desde una guardería náutica del Delta del Tigre, usaban varias embarcaciones y coordinaban movimientos con el uruguayo prófugo. La mujer era la encargada de timonear las lanchas.

Hubo siete domicilios allanados, dos en las islas del Delta. Como resultado, los tres familiares fueron arrestados y quedaron a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro.

Además, se incautaron rifles de caza mayor, un revólver, embarcaciones, una camioneta, un auto de alta gama, dinero, celulares y documentación vinculada a la causa.

Temas Relacionados

DrogasNarcotráficoPergaminoPolicía Federal ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Encontraron muerto a un turista argentino que había desaparecido hacía cuatro días en Río de Janeiro

Alejandro Ainsworth tenía 54 años y estaba de vacaciones. No se sabía nada de él desde el domingo. Su familia había viajado a Brasil para colaborar con las autoridades. La hipótesis principal de la Policía

Encontraron muerto a un turista

Tres empleados de Correo Argentino de Rosario fueron detenidos por maniobras con encomiendas internacionales

Fueron allanados y arrestados por la Policía Federal a pedido de los fiscales Javier Arzubi Calvo y Soledad García. Hubo un cuarto aprehendido, que era un importador

Tres empleados de Correo Argentino

Quién era el turista argentino que desapareció y fue hallado muerto en Río de Janeiro

Alejandro Ainsworth se encontraba de vacaciones en Copacabana. Fue visto con vida por última vez el domingo, tras salir del hotel donde se alojaba. La hipótesis que maneja la Policía

Quién era el turista argentino

“Buenas Noches, Cenicienta”: la hipótesis sobre cómo murió el turista argentino en Río de Janeiro

La División de Homicidios de la policía brasileña investiga la muerte de Alejandro Ainsworth, de 54 años. Estaba desaparecido desde el domingo. Cómo es la modalidad delictiva similar al de las viudas negras y el antecedente fatal

“Buenas Noches, Cenicienta”: la hipótesis

“Atendía hasta tres hombres por día”: la engañó con una propuesta laboral y la captó para prostituirla a los 16 años

Comenzó el juicio contra el acusado de trata de personas con fines de explotación laboral en Recoleta, que ya tenía una condena previa por abuso. El testimonio de la víctima en el que contó que trabajaba turnos de 8 horas y que no era la única

“Atendía hasta tres hombres por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Agradable, pero con poco sol:

Agradable, pero con poco sol: cómo estará el tiempo durante el fin de semana en el AMBA, según el SMN

Encontraron muerto a un turista argentino que había desaparecido hacía cuatro días en Río de Janeiro

El Senado de EEUU podría confirmar a Peter Lamelas como embajador en la Argentina en la sesión del lunes

Tres empleados de Correo Argentino de Rosario fueron detenidos por maniobras con encomiendas internacionales

El Gobierno de Santa Fe entregó pistolas Taser a la policía: se implementarán en la capital y en Rosario

INFOBAE AMÉRICA
Bolsonaro se convirtió en el

Bolsonaro se convirtió en el tercer ex presidente condenado de Brasil y se une al grupo de ex mandatarios latinoamericanos procesados

La OTAN acusó a Rusia de coordinar un ataque deliberado en Polonia para “provocar” una reacción

El Gobierno de Brasil rechazó las “amenazas” de Estados Unidos tras la condena a Bolsonaro y defendió la independencia judicial

La inteligencia artificial frente al razonamiento y la creatividad, según un físico

Estados Unidos “no está lejos” de cerrar acuerdos comerciales con India, Taiwán y Suiza, según funcionarios estadounidenses

TELESHOW
Melody Luz habló sobre su

Melody Luz habló sobre su relación con el Tucu López: “No la pasé bien”

Trueno confirmó su relación con la modelo Teresa Prettel: “Mi wacha es andaluza”

Yami Safdie deslumbró con un llamativo look en la Vogue Fashion’s Night Out: tejido metálico y pedrería brillante

Las sensuales imágenes de Wanda Nara, a puro escote y con escenas jugadas en “Tóxica”, su nuevo videoclip

La palabra de Emilia Attias ante los rumores de embarazo: “No está en los planes”