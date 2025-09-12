Crimen y Justicia

Acribillaron a un hombre en la puerta de su casa en Córdoba

Ocurrió ayer por la mañana en una vivienda del barrio Nueva Ferreyra. No se conocen las causas del crimen

Un hombre fue asesinado en
Un hombre fue asesinado en la puerta de su casa del barrio Nueva Ferreyra de la ciudad de Córdoba (CBA24n)

Un hombre murió tras ser atacado a tiros en la puerta de su casa en el barrio Nueva Ferreyra, de la provincia de Córdoba.

Pese a que aún no se conocen las circunstancias exactas del crimen, sí se sabe que el hombre fue acribillado cuando salía de su domicilio. Minutos después del brutal ataque, familiares y testigos solicitaron asistencia médica, razón por la cual una ambulancia del servicio de emergencias trasladó de urgencia al herido hasta el aHospital de Urgencias, donde los médicos constataron el fallecimiento a los pocos minutos de su arribo por la gravedad de las lesiones recibidas.

La fiscal Lourdes Quagliatti, titular de la Fiscalía de Distrito 2, Turno 1°, quedó a cargo de la investigación penal y ordenó la intervención de los equipos de Homicidios de la fuerza provincial para intentar esclarecer el caso, de acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv.

El Hospital de Urgencia de
El Hospital de Urgencia de Córdoba

Por el momento, las autoridades aún no pudieron reconstruir la mecánica del crimen. Por esto mismo, no descartan ninguna hipótesis y los investigadores analizan si existió algún tipo de discusión previa, intento de robo o ajuste de cuentas.

En este contexto, la Fiscalía interviniente dispuso una serie de acciones para avanzar en el esclarecimiento del caso. Entre ellas, se incluyeron relevamientos en cámaras de seguridad de la zona, peritaje balístico sobre las vainas secuestradas y entrevistas a testigos presenciales. En paralelo, el equipo de Homicidios trabaja para identificar al supuesto tirador y establecer los posibles móviles del ataque.

Asesinaron a un joven de 22 años de un balazo en plena vía pública

A finales del mes de julio, un joven de 22 años fue hallado muerto en la ciudad de Córdoba tras recibir un disparo de arma de fuego en la vía pública. El episodio ocurrió en horas de la tarde en la calle Rayo Cortado al 2200, una zona residencial del barrio Argüello Lourdes, donde vecinos alertaron sobre la presencia de una persona herida en la vereda.

Los primeros en arribar al lugar fueron efectivos policiales que, al llegar, encontraron el cuerpo sin signos vitales de la víctima. Según informaron fuentes policiales, el joven presentaba una herida de arma de fuego en la zona del abdomen.

Personal del servicio de emergencias acudió poco después y constató el deceso en el lugar. Entre los testimonios recabados por la Policía, algunos vecinos afirmaron haber escuchado una fuerte detonación seguida de gritos, aunque no lograron precisar cuántas personas estuvieron involucradas en el hecho ni si hubo algún tipo de enfrentamiento previo al disparo fatal.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Distrito 2, Turno 7, encabezada por el fiscal Tomás Casas, quien ordenó la preservación rigurosa de la escena, la recolección de vainas servidas y la revisión de cámaras de seguridad de la zona.

Efectivos de la división Homicidios trabajaban sobre varias hipótesis, aunque hasta ahora no se conocieron pistas firmes sobre quiénes habrían sido los autores del crimen.

Una las líneas de investigación que se analizan apunta a eventuales conflictos personales, aunque no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas un posible robo.

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente, que permitirá establecer la trayectoria del disparo y recabar posibles elementos balísticos para la causa.

