Megaoperativo nacional contra el fraude informático: desarticularon 10 bandas y descubrieron conexiones con presos

Agentes de la PFA realizaron 21 allanamientos simultáneos en todo el país y detuvieron a 15 sospechosos. Cómo era el modus operandi de los estafadores

Personal de la PFA realizó
Personal de la PFA realizó allanamientos en más de 21 puntos distribuidos en distintas provincias y municipios del conurbano bonaerense.

Este miércoles, el despliegue del operativo nacional anti-estafa “Huella Digital” permitió a fuerzas federales desarticular una red de defraudaciones informáticas que operaba en al menos seis provincias y siete partidos del conurbano bonaerense, según consta en documentos judiciales a los que accedió Infobae.

Desde las 6 de la mañan, equipos de la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina ejecutaron 21 allanamientos simultáneos en distintas localidades de las provincias de Corrientes, Córdoba, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones, como así también en diversos puntos de los municipios bonaerenses de San Martín, Zárate, Quilmes, La Matanza, Moreno, Lomas de Zamora y La Plata. Uno de los procedimientos se realizó dentro de un pabellón penitenciario, según precisaron las fuentes del caso a este medio.

Las causas se agrupan desde agosto de 2024 bajo el expediente unificado “Huella Digital”, con la investigación y coordinación judicial de Luis Brogna, Lorena Pecorelli, Jorge Yametti y la ayudante fiscal Daniela Sánchez. En todos los expedientes se investigan defraudaciones digitales que, en conjunto, superan los 20 millones de pesos y la transferencia ilícita de criptoactivos. Además, el análisis de movimientos bancarios y billeteras virtuales reveló que el perjuicio económico podría ser aún mayor para los damnificados.

Maniobras y técnicas empleadas

Algunos de los dispositivos incautados
Algunos de los dispositivos incautados durante los más de 20 allanamientos.

Las indagatorias recabadas por la fiscalía describen un modus operandi basado en el hackeo de cuentas de WhatsApp, la creación de páginas falsas y la utilización de enlaces y sitios apócrifos para realizar el engaño. El uso de la plataforma Marketplace, de la red social Facebook, y la manipulación informática sofisticada permitieron captar víctimas y ejecutar una serie de transferencias fraudulentas.

Durante el seguimiento de estos movimientos de activos, la fiscalía detectó trece giros desde una cuenta del Banco Santander a una cuenta digital en Brubank y cinco transferencias a una billetera Mercado Pago, que totalizaron casi tres millones de pesos. Los implicados verificaban previamente la operatoria de cuentas enviando montos mínimos, lo que permitió analizar la trazabilidad, según surge de los documentos judiciales.

En otras causas, bajo la misma matriz delictiva, se identificó la utilización de cuentas abiertas en Digipayment y otras billeteras virtuales, como así también la compra y distribución inmediata de criptoactivos para dificultar el rastreo de fondos. En una de las operaciones, una víctima perdió 107.000 pesos en dos transferencias que terminaron en cuentas de Mercado Libre y Digipayment, validadas con identidades verificadas.

Alcance nacional y conexión penitenciaria

Por primera vez en este tipo de causas coordinadas a escala nacional, el operativo incluyó allanamientos en un pabellón carcelario, donde se corroboró la participación activa de personas privadas de la libertad en la ejecución de maniobras defraudatorias. El dinero transferido salía de la prisión hacia cuentas bancarias y billeteras digitales asociadas a cómplices externos. Ante este escenario, el rastreo de direcciones IP y movimientos permitió reconstruir la ruta digital de los fondos.

Uno de los procedimientos se
Uno de los procedimientos se realizó en un penal de La Plata.

Según informaron las autoridades judiciales a cargo de la investigación, la obtención de pruebas requirió abocar personal técnico especializado en preservación y análisis pericial de evidencia digital, aplicando la metodología “triage” para evitar la eliminación remota de información relevante. La justicia habilitó allanamientos en horas inhábiles y el uso de la fuerza pública para asegurar los procedimientos simultáneos en diversos domicilios y comercios, principalmente en La Matanza, Ramos Mejía, Virreyes y otros puntos clave.

Personal técnico especializado en preservación y
Personal técnico especializado en preservación y análisis pericial de evidencia digital debió aplicar la metodología “triage” para evitar la eliminación remota de información relevante.

Desde la Fiscalía se solicitó autorización para examinar y peritar todos los dispositivos electrónicos hallados, ante el riesgo de manipulación remota de datos y la posibilidad de que los investigados accedieran a sus cuentas digitales y eliminaran rastros durante el operativo. Por su parte, las pericias sobre memorias internas y extraíbles de los equipos secuestrados buscan establecer vínculos adicionales entre los imputados y el circuito de lavado.

Imputados, rutas y destino final de los fondos

Como resultado de los procedimientos llevados a cabo en el marco del Operativo “Huella Digital”, se procedió a la aprehensión de 15 personas vinculadas a las maniobras investigadas. Asimismo, se logró el secuestro de criptoactivos, dado que durante los allanamientos se encontraron las frases semillas de billeteras virtuales.

Los informes judiciales destacan que entre los elementos incautados se buscan específicamente claves privadas, semillas de monederos virtuales y dispositivos desde los que se habrían gestionado transferencias y comunicaciones, tanto por WhatsApp como por enlaces de phishing.

Como resultado del megaoperativo, los
Como resultado del megaoperativo, los agentes aprehendieron a un total de 15 personas.

Las diligencias permitieron establecer que el producido de las estafas —consistente en sumas de dinero en pesos transferidas por las víctimas— era inmediatamente destinado a la compra de criptomonedas a través de la red Ethereum, configurando un circuito de conversión de los activos ilícitos.

Del mismo modo, en el marco de los registros se halló un casino virtual en funcionamiento, utilizado como plataforma para canalizar y disimular parte de las ganancias ilícitas, lo que refuerza la hipótesis investigativa sobre la utilización de entornos digitales para la comisión y el encubrimiento de delitos económicos.

La fase final del operativo incluye la realización de pericias informáticas que podrían ampliar la cantidad de hechos y de damnificados, atento a que el circuito virtual empleado por la banda posee ramificaciones en varias jurisdicciones.

La operatividad y logística coordinada representan el resultado de más de un año de tareas de campo y análisis digital”, señalaron funcionarios judiciales del área de Delitos Tecnológicos, según surge del expediente que tuvo acceso Infobae.

