Crimen de Milagros Quenaipe en Tandil: así fue el brutal ataque de su asesino a la salida del boliche

Crimen en Tandil: el momento en que Milagros Quenaipe recibió un puntazo mortal en el cuello

“Que este asesino reciba la mayor condena que haya en Argentina, me arruinó la vida”, se sincera en diálogo con Infobae César Quenaipe, padre de Milagros Pilar Andrea Quenaipe, la joven de 18 años asesinada el pasado 31 de agosto a la madrugada en la ciudad de Tandil, cuando regresaba a su casa con amigos luego de haber pasado la noche en un reconocido boliche de la zona.

El dolor perdura tanto en él como en los otros familiares y amigos de “Mili”, como apodaban a la víctima del ataque de furia que protagonizó Wilson Natanael Sánchez, el asesino.

Hoy, a casi 10 días del absurdo asesinato que conmocionó a toda la comunidad de Tandil, este medio accedió a las primeras imágenes que se conocen sobre el momento del brutal ataque que sufrió Milagros, el cual quedó filmado por distintas cámaras de seguridad de la zona, tanto municipales como de distintos vecinos.

El sábado 30 de agosto, Milagros había elegido pasar la noche con dos amigos en Sol Disco, un reconocido boliche de la ciudad ubicada al sudeste de la provincia de Buenos Aires. El grupo dejó el lugar cuando ya era de día. Pero mientras caminaban de regreso a sus casas, se toparon con una joven que estaba, desmayada, inconsciente. “Mili” no se quedó de brazos cruzados y frenó para asistirla. Esa decisión, tan noble como admirable, increíblemente terminaría en una escena de terror, y también con la vida de Milagros.

Esa misma madrugada, Wilson Natanael Sánchez, un albañil oriundo de Chaco, que trabajaba en distintas obras de construcción en la ciudad tandilense, había salido de su casa armado con sed de venganza, armado con un cuchillo tipo tramontina que había tomado de la cocina de su casa para hacer justicia por mano propia. ¿El objetivo? Atacar a los hombres con los que se había peleado dentro del mismo local bailable al que había asistido “Mili”.

Sánchez se acercó a Milagros y sus amigos, y los atacó con un cuchillo tipo tramontina con la punta limada.

Sin embargo, Wilson hizo una parada previa. Observó a un grupo de chicos que estaban parados, charlando en la esquina de Rodríguez y Uriburu, y se acercó a ellos. Justamente, el video que encabeza esta nota muestra al asesino, vestido de rojo, dialogando con Milagros, que vestía un buzo negro con estampado en la espalda y un pantalón claro.

De un momento a otro, Sánchez sorprendió al grupo de amigos con una pregunta sobre un cantante. Luego, lo que siguió fue la tragedia. Sin mediar palabras, el albañil le dio un puntazo en el cuello a Milagros, quien en el video aparece de espaldas a la cámara. “Mirá cómo empieza a sangrar ahí...”, se escucha decir a un hombre en la filmación, impactado por el momento en que la víctima comenzó a desangrarse sobre la vereda, y ante la mirada atónita de sus amigos.

En una improvisada reacción, la víctima atinó a hacer una especie de torniquete sobre la herida con su mano derecha, con el objetivo de frenar el sangrado, y se apoyó sobre una estructura de cemento que había en la esquina del ataque. Mientras tanto, Sánchez dio media vuelta y se retiró caminando de la escena, como si nada hubiera ocurrido.

Tan solo unos segundos después, Milagros cayó desplomada sobre un importante charco de sangre y murió casi al instante, rodeada por sus dos amigos y otros tres jóvenes que se detuvieron a observar a la víctima.

Pocos segundos después del ataque, Milagros cayó desplomada sobre un charco de sangre y murió.

Antes de asestarle la puntada mortal a Milagros, el asesino había atacado a Matías, un joven de 19 años que sufrió un puntazo por la espalda y terminó con una lesión cortante, aunque superficial, cerca de la columna y debajo del hombro izquierdo.

“Son todas contundentes las pruebas que hay de este asesino, y como he dicho siempre, quiero la pena de muerte. Que cuando lo condenen que no siga gozando de la vida y mi hija está un metro bajo tierra. Sé que no puede recibir la pena de muerte, pero sí quiero la mayor condena que pueda recibir en la Argentina este asesino”, suplica desde la ciudad de Tandil César, el papá de Milagros, en diálogo con este medio.

Familiares y amigos marcharon este fin de semana para reclamar justicia por el asesinato de Milagros Quenaipe.

Este sábado, más de mil vecinos tandilenses marcharon en reclamo de justicia por el asesinato de Milagros Quenaipe. Una multitud se congregó en la esquina de Rodríguez y España y se movilizó hasta la sede del municipio por el asesinato de la joven.

“Justicia por Mili Quenaipe” y “Quiero salir sabiendo que voy a volver”, fueron algunos de los reclamos que mostraban los manifestantes en sus carteles, los cuales desplegaron a lo largo de las más de seis cuadras de recorrido.

La identificación y el arresto del asesino

Wilson Natanael Sánchez.

Consumado el brutal ataque, los investigadores se apoyaron en la “vestimenta especial” que llevaba puesta cuando acuchilló a Milagros y su amigo Matías. "Dios quiso que el tipo estuviera vestido de rojo“, destacó un investigador.

A partir de la destacada labor del personal del Centro de Monitoreo municipal, que en todo momento mantuvo contacto directo con el personal policial de turno, los detectives pudieron seguir el camino que el asesino realizó mientras huía de la escena del crimen. Así, el análisis de las cámaras de seguridad permitió corroborar que el sospechoso se había refugiado en su domicilio, donde finalmente fue aprehendido.

Casi en simultáneo, personal de la comisaría 2.ª de Tandil halló el arma que Sánchez utilizó para atacar a sus víctimas, un cuchillo tipo tramontina con la punta limada que apareció en la vereda frente al edificio de tribunales.

El miércoles posterior a su aprehensión, Sánchez fue citado a declarar por el fiscal Borean, pero por sugerencia de su abogado no pronunció ni una sola palabra sobre lo sucedido. Ante este escenario, y con las pruebas recabadas hasta ese momento, el juez de Garantías N° 1,José Alberto Moragas, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y convirtió la aprehensión del imputado en detención.

Cómo continúa la investigación

Milagros Quenaipe tenía 18 años.

Fuentes del caso consultadas este martes por Infobae precisaron que el fiscal Damián Borean, titular de la UFI N° 12 Descentralizada de Tandil, continúa trabajando en la investigación para poder determinar el móvil del brutal ataque que Sánchez perpetró contra Milagros.

En ese sentido, el doctor Borean continúa interrogando a testigos, analiza en detalle las cámaras de seguridad que registraron el asesinato de “Mili” y, al mismo tiempo, aguarda los resultados del narcotest y test de alcoholemia que le practicaron al detenido.

Sánchez, imputado por“homicidio y lesiones dolosas leves en concurso real“, permanece detenido en la Unidad 2 de Sierra Chica, a la espera de ser juzgado ante un jurado popular.