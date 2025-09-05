Crimen y Justicia

Traficaban 417 kilos de cocaína ocultos en los neumáticos de un camión y ocho personas fueron detenidas

El procedimiento se llevó a cabo en la Ruta Nacional Nº 34 en Salta. Junto a una camioneta de apoyo se dirigía a Santiago del Estero

Efectivos de Gendarmería secuestraron 417 kilos de cocaína ocultos en los neumáticos de un camión en Salta (GNA)

Un operativo de Gendarmería Nacional realizado en Senda Hachada, Salta, derivó en el secuestro de 417 kilos 715 gramos de cocaína y permitió la desarticulación parcial de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. La droga era transportada oculta en los neumáticos de un camión.

La acción se desplegó sobre la Ruta Nacional Nº 34, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, conducida por la Unidad Fiscal Descentralizada de Tartagal.

El operativo, encabezado por la Sección de Investigaciones Antidrogas Aguaray, permitió a los efectivos detectar la logística que la banda empleaba para el traslado de grandes cargamentos de drogas hacia otras regiones del país. Este procedimiento contó con la colaboración de personal de los Escuadrones 54 Aguaray y 52 Tartagal, así como de las Secciones Senda Hachada y Embarcación.

Durante la intervención, los uniformados detuvieron de manera simultánea una camioneta Volkswagen Amarok y un camión Volvo FH420.

De acuerdo con la información difundida por Gendarmería, la camioneta oficiaba como “puntero”, función que consiste en adelantarse al transporte principal para advertir sobre la presencia de controles policiales y garantizar el paso seguro del cargamento.

Tras realizar una inspección minuciosa del camión, el can detector de narcóticos alertó sobre la posible presencia de estupefacientes en las ruedas duales y de auxilio.

La intervención llevó al hallazgo de paquetes rectangulares ocultos dentro de los neumáticos. Las pruebas de campo Narcotest realizadas en el lugar arrojaron resultado positivo para cocaína, cuyo peso total superó los 417 kilos.

Además, en la localidad de Aguaray fue identificada una camioneta Toyota Hilux vinculada con el esquema de ingreso y traslado de la droga.

Como resultado de este procedimiento, ocho personas fueron detenidas. Los aprehendidos pertenecerían a una organización criminal que ya había estado involucrada en un caso similar en mayo de este año, cuando agentes de Gendarmería incautaron 425 kilos de cocaína ocultos en neumáticos de una gomería abandonada, también en la zona de Aguaray.

En el operativo hubo ocho personas detenidas (GNA)

Luego de la primera etapa, la Justicia dispuso siete allanamientos coordinados: cuatro en la provincia de Salta (dos en Salvador Mazza, uno en General Mosconi y otro en Joaquín V. González) y tres en la localidad santiagueña de Quimilí. Estas acciones permitieron ampliar la investigación sobre la estructura delictiva, con resultados complementarios en materia de secuestros e identificación de presuntos responsables.

En el marco de los allanamientos realizados, se decomisaron una camioneta, un revólver, 11 municiones, un teléfono satelital, dos equipos Handy, seis teléfonos celulares y documentación relevante para la causa. Además, se detuvo a una persona involucrada directamente en la logística de la organización.

Atraparon a una mujer que traficaba droga oculta en dos valijas

Hace tan solo dos días, oficiales de Gendarmería capturaron a una mujer que traficaba droga oculta en dos valijas, bajo la excusa de que viajaba en un tour de compras. Había salido de Orán, Salta, y su destino final era el barrio de Liniers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La intervención se realizó en el puesto de Urutaú, a la altura del kilómetro 471, de la Ruta Nacional Nº 16, en Santiago del Estero, donde los efectivos del Escuadrón 59 inspeccionaron un micro de larga distancia.

Así, procedieron a la revisión habitual de los equipajes y pasajeros del vehículo, según informó el portal del diario El Tribuno.

Durante el procedimiento, Jasi, uno de los perros antinarcóticos de la GNA, se detuvo de manera repentina junto a dos valijas. La reacción del animal permitió identificar la posible presencia de sustancias prohibidas y focalizó la atención de los gendarmes en ese equipaje.

El paso siguiente fue la identificación de la propietaria de los bultos, una mujer de nacionalidad boliviana que viajaba como pasajera. Los efectivos de la fuerza profundizaron la inspección y localizaron un doble fondo en ambas valijas. Ocultos dentro del compartimiento, hallaron cinco paquetes rectangulares, que fueron retirados y sometidos a los procedimientos de pesaje y test orientativo correspondientes. Dieron positivo para cocaína.

