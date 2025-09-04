Detuvieron a dos personas por grooming y pedofilia tras 19 allanamientos en La Plata

Los procedimientos se realizaron en un trabajo coordinado con la Municipalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un amplio operativo, la Policía Bonaerense detuvo a dos personas en La Plata vinculados con distribución de material de abuso infantil, pedofilia y grooming.

El procedimiento, ejecutado ayer miércoles, incluyó 19 allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad y sus alrededores, el secuestro de abundante material informático y, además del arresto de los implicados, se identificó a otras 15 que ahora se encuentran bajo investigación.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, la acción formó parte de una nueva fase del Operativo Prisma, articulada por los fiscales especializados en delitos de ciberabuso infantil del Departamento Judicial La Plata, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Municipio.

Secuestraron teléfonos celulares y fortalecieron los trabajos para la identificación temprana en las escuelas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eje central de los procedimientos fue localizar y desactivar circuitos de producción y distribución digital de material de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Como resultado de los allanamientos, efectivos judiciales y policiales secuestraron equipos informáticos, teléfonos celulares, discos duros, notebooks y otros dispositivos digitales. Estos elementos serán peritados por profesionales forenses con el objetivo de relevar evidencia sobre redes de intercambio y almacenamiento de material ilegal.

En este marco, las autoridades destacaron la coordinación entre la Fiscalía y el Municipio en la detección y prevención temprana de este tipo de crímenes. En ese sentido, la Secretaría de Seguridad del Municipio impulsa la formación de operadores y profesionales de los Centros de Atención a Víctimas (CAVs), servicios de salud y personal escolar.

El propósito es que estos equipos estén en condiciones de advertir síntomas de vulnerabilidad, orientar denuncias y asistir tempranamente a posibles afectados.

Detenido por grooming en Córdoba

Días atrás, La Justicia de Córdoba dispuso la detención de un joven de 19 años en la ciudad de La Carlota, investigado por la presunta comisión de reiterados hechos de grooming, amenazas calificadas y coacción.

La decisión fue tomada por la Fiscalía de Instrucción Multifuero de La Carlota, dirigida por Romina Wisnivetzky, tras un conjunto de pruebas reunidas durante una investigación que se extendió por varias semanas. El operativo para lograr su arresto estuvo a cargo de la Brigada Civil de Investigaciones de la Departamental Juárez Celman.

De acuerdo con el comunicado oficial divulgado a finales de agosto, el acusado fue trasladado bajo custodia policial al Establecimiento Penitenciario N° 6 de Río Cuarto y, por decisión del Ministerio Público Fiscal, permanece incomunicado a la espera de los avances en la causa.

Según informó la Fiscalía de La Carlota, los hechos atribuidos al joven ocurrieron entre el 1 y el 21 de marzo de 2025, período en el cual habría mantenido contacto por redes sociales con fines sexuales con distintas personas.

Hasta el momento, fueron identificadas seis mujeres víctimas, dos de ellas menores de edad. Los nombres de cada una de las afectadas se mantienen bajo reserva, para preservar su intimidad.

Las primeras denuncias se registraron en la Unidad Judicial de La Carlota, donde las víctimas brindaron detalles que permitieron avanzar en la obtención de pruebas clave. El proceso incluyó la recopilación de conversaciones digitales, análisis de dispositivos electrónicos y testimonios personales, piezas que resultaron determinantes para que la Justicia emitiera la orden de detención.

La investigación fue declarada “prioritaria” por el equipo de la Fiscalía de Instrucción Multifuero, debido a la cantidad de víctimas y a la modalidad reiterada de los hechos.

En línea con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce, el caso continúa bajo secreto de sumario, mientras se analizan dispositivos secuestrados y se intenta determinar si existen nuevas personas afectadas que aún no hayan presentado una denuncia.