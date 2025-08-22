Detuvieron a un joven de 19 años acusado de grooming y amenazas contra seis mujeres en Córdoba

Un joven de 19 años fue detenido en La Carlota, Córdoba acusado de grooming y amenazas a seis mujeres, dos de ellas menores de edad (Foto: Andina)

La Justicia de Córdoba dispuso la detención de un joven de 19 años en la ciudad de La Carlota, investigado por la presunta comisión de reiterados hechos de grooming, amenazas calificadas y coacción.

La decisión fue tomada por la Fiscalía de Instrucción Multifuero de La Carlota, dirigida por Romina Wisnivetzky, tras un conjunto de pruebas reunidas durante una investigación que se extendió por varias semanas. El operativo para lograr su arresto estuvo a cargo de la Brigada Civil de Investigaciones de la Departamental Juárez Celman.

De acuerdo con el comunicado oficial divulgado ayer jueves, el acusado fue trasladado bajo custodia policial al Establecimiento Penitenciario N° 6 de Río Cuarto y, por decisión del Ministerio Público Fiscal, permanece incomunicado a la espera de los avances en la causa.

Según informó la Fiscalía de La Carlota, los hechos atribuidos al joven ocurrieron entre el 1 y el 21 de marzo de 2025, período en el cual habría mantenido contacto por redes sociales con fines sexuales con distintas personas.

Hasta el momento, fueron identificadas seis mujeres víctimas, dos de ellas menores de edad. Los nombres de cada una de las afectadas se mantiene bajo reserva, para preservar su intimidad.

Las primeras denuncias se registraron en la Unidad Judicial de La Carlota, donde las víctimas brindaron detalles que permitieron avanzar en la obtención de pruebas clave. El proceso incluyó la recopilación de conversaciones digitales, análisis de dispositivos electrónicos y testimonios personales, piezas que resultaron determinantes para que la Justicia emitiera la orden de detención.

La investigación fue declarada “prioritaria” por el equipo de la Fiscalía de Instrucción Multifuero, debido a la cantidad de víctimas y a la modalidad reiterada de los hechos.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, caso continúa bajo secreto de sumario, mientras se analizan dispositivos secuestrados y se intenta determinar si existen nuevas personas afectadas que aún no hayan presentado una denuncia.

Tras ser detenido, el acusado fue trasladado a Establecimiento Penitenciario N° 6 de Río Cuarto (Twitter: @PoliciaCbaOf)

Un caso de grooming en Río Negro, un hombre detenido

Días atrás, la Policía de la Ciudad detuvo en Cipolletti, provincia de Río Negro, a un hombre acusado del delito de grooming, luego de una investigación que permitió constatar la captación de un menor de edad a través de una plataforma de videojuegos con fines sexuales.

El caso se inició con la denuncia de una pareja de la provincia de Buenos Aires, que informó que su hijo de 9 años había entablado contacto en el videojuego Roblox con otro usuario que le compraba monedas virtuales a cambio de fotografías con contenido sexual.

La causa quedó a cargo de por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 Descentralizada de Berazategui, a cargo de Daniel Ichazo, quien dispuso la apertura de la investigación y derivó las tareas de rastreo digital y análisis a la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad.

El trabajo coordinado permitió identificar al involucrado y localizar su domicilio en Cipolletti. La investigación contó con el apoyo de la División Unidad Operativa General Roca de la Policía Federal Argentina y la colaboración de la fuerza de seguridad rionegrina.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron múltiples dispositivos informáticos que contenían pruebas relevantes para la causa, tal como informaron.

De acuerdo con los voceros, al momento de la detención y con el material secuestrado, se realizó un “triage forense” -un proceso similar al traige médico, en la que se evalúa la urgencia en cada paciente, pero sobre dispositivos electrónicos.

En ese momento, se confirmaron indicios sobre la existencia del material denunciado por la familia de la víctima.

Por último, las fuentes confirmaron que el detenido quedó a disposición de la Justicia bajo cargos por grooming.