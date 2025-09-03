Video: un auto con patente trucha chocó en un peaje del Acceso Oeste en medio de una persecución policial

Un auto chocó en un peaje del Acceso Oeste cuando escapaba de la policía

La fuga de un auto con patente trucha terminó con un choque en la bajada de un peaje del Acceso Oeste a la altura de la localidad Castelar. El hecho sucedió durante el mediodía de este lunes, quedó registrado en un video y pudo haber sido trágico para un motociclista que esperaba cruzar la barrera.

La secuencia comenzó unos minutos después de las 13, cuando un móvil de la Comisaría Quinta de Morón que patrullaba las calles de la localidad de Villa Sarmiento, intentó identificar a los ocupantes de un Peugeot 207 gris plata que circulaba sobre Rivera Indarte, entre la Avenida Rivadavia y Vicente Casares.

A los agentes les había llamado la atención las patentes del vehículo: según el reporte policial, notaron que eran falsas a simple vista, que no coincidían con el modelo de auto. Así, se acercaron y advirtieron que el conductor estaba solo, pero no pudieron identificarlo porque arrancó de repente para evitarlos.

De esa manera se inició una persecución que se extendió alrededor de ocho kilómetros. El sospechoso escapó por varias calles hasta tomar la Autopista del Oeste en dirección a provincia. En el camino, otros patrulleros se sumaron para tratar de cerrar las posibles rutas de huida.

El desenlace se produjo en la bajada de la avenida Santa Rosa, al llegar a la cabina del peaje, donde el coche derrapó y se cruzó en la entrada, quedando muy cerca de un motociclista, quien esperaba que levantaran la barrera.

El hecho sucedió este lunes al mediodía

Inmediatamente después, el conductor salió del auto abriendo la puerta del acompañante y escapó a pie. Los policías no pudieron encontrarlo. El rodado fue abandonado en el lugar y luego secuestrado para las pericias por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial de Morón, que conducen los fiscales Fernando Capello y Pablo Masferrer.

En el lugar se comprobó que la numeración de chasis y motor estaba adulterada y las patentes no eran originales. El auto quedó bajo investigación para identificar cuál es su origen real, en el marco de una causa caratulada como encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Penal.

El auto tenía patentes truchas

Persecución, choque y un detenido

Otra persecución policial ocurrió anoche, cerca de las 23.30, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, agentes de la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad intentaron identificar a un hombre que conducía una Toyota Hilux gris por la avenida 27 de Febrero.

El conductor desoyó la voz de alto y comenzó a huir a toda velocidad por la Autopista Cámpora.

Durante la fuga, la Policía montó un cerrojo sobre la autopista. El sospechoso, al verse bloqueado, aceleró para intentar atropellar a los oficiales. En esas circunstancias, los uniformados dispararon sus armas contra el radiador de la camioneta, que terminó chocando contra un camión Mercedes Benz.

En ese momento, el conductor fue reducido y detenido en el lugar. Según informaron fuentes policiales, se trata de un joven de 21 años, de nacionalidad paraguaya, con antecedentes por robo arrebato. La camioneta presentaba una patente apócrifa y surgió que tenía pedido de secuestro activo por hurto en Lanús de ese mismo lunes.

El detenido fue trasladado al hospital Grierson por personal del SAME con un traumatismo de tórax a raíz del choque, sin impacto de bala.

El caso está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48 y la Fiscalía 29, que le dio intervención a la Policía Federal Argentina para realizar la investigación.