Crimen y Justicia

Recapturaron a un preso que es familiar de Miguel Torrén y se había fugado de una comisaría en Rosario

Francisco, sobrino del futbolista, se había escapado de la seccional 21ª de Rosario junto a otros tres detenidos. No es el primer familiar de Torrén con problemas con la ley: cuatro hermanos fallecieron tras episodios violentos

Recapturaron a un familiar del fútbolista Miguel Torrén que se había fugado de una comisaría (@AAAJoficial)

Tras la fuga de presos que se produjo el lunes en la seccional 21ª de Rosario, los efectivos policiales lograron recapturar este martes a otro de los prófugos. El último detenido es Francisco Benjamín Torrén, familiar de Miguel Torrén, un ex jugador de Newell’s Old Boys que tiene una dramática historia de vida: perdió a sus cuatro hermanos en diferentes episodios violentos.

La fuga se había dado el lunes, pasadas las 23:00 horas. Los reclusos lograron atacar a un guardia y abrir la puerta. Dos de ellos fueron recapturados en las inmediaciones de la seccional, ubicada en Arijón al 2300, mientras que otros dos consiguieron escapar.

“Pasadas las 23, el cabo de cuarto fue solicitado por los detenidos, que querían agua caliente. Fue al sector de celdas, acompañados por un refuerzo. Al abrir la puerta, el personal fue empujado. Lograron sobreponerse rápidamente para recapturar a la mayoría de los que intentaban irse”, comentó Claudio Romano, jefe de la Policía de Rosario, este martes en conferencia de prensa.

La fuga de presos se produjo este lunes en la seccional 21ª de Rosario

“El personal tiene golpes, no de gravedad. Son cuatro empleados con lesiones leves”, continuó Romano, según informó el medio local Rosario3.

El jefe de la Policía de Rosario señaló que los que evadieron a los agentes fueron identificados como Francisco Benjamín Torrén e Ignacio Elías Ruiz, ambos detenidos por causas penales de robo.

Luego de realizar diferentes tareas de investigación, los agentes lograron interceptar y capturar a Torrén en las inmediaciones de 27 de Febrero y Colombres. Este hombre, sobrino del futbolista, fue trasladado bajo custodia a una sede policial.

Francisco Torrén fue detenido en las inmediaciones de 27 de Febrero y Colombres

Por lo tanto, de los cuatro presos que se fugaron, el único que permanece prófugo es Ruiz, quien cuenta con dos arrestos en su haber: uno en julio de 2022 y otro en agosto de 2025 por robo agravado, hurto agravado, robo calificados, robo por escalamiento y violencia de domicilio.

Las causas de Francisco Torrén son por robo agravado por escalamiento y de vehículo dejado en vía pública, hurto, violación de domicilio, daños, amenazas y portación de arma blanca. Estos delitos se produjeron entre abril de 2023 y agosto de este año.

El drama de la familia de Miguel Torrén

La familia de Miguel Ángel Torrén no es la primera vez que tiene problemas con la ley. En 2023, José Sixto, hermano del defensor que en ese entonces vestía la camiseta de Argentinos Juniors, recibió cinco disparos en la puerta de su casa, ubicada en un asentamiento irregular que está pegado al predio penitenciario de la zona Oeste de la ciudad.

Miguel Torrén, junto a su hermano

La reconstrucción de los hechos realizada por los investigadores reveló que cuatro sospechosos llegaron en dos motos a la vivienda ubicada en 27 de Febrero al 7800 y, tras una breve discusión, uno de ellos sacó un arma y le disparó en el tórax.

De esta manera, por cuarta vez en 13 años, un familiar del futbolista aparece en las noticias policiales de Rosario.

En agosto de 2021, Luis Anacleto Torrén fue baleado en Puerto Argentino al 4200 por dos sicarios que dispararon desde una moto, hiriendo también al hijo de José Sixto, que en ese momento tenía 15 años.

El hombre, de 43 años, estuvo internado durante 12 días en el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA) y murió el 6 de septiembre como consecuencia de los múltiples impactos de arma de fuego en el tórax y en el abdomen.

Los hermanos de Torrén murieron en situaciones violentas

Walter Alberto Torrén y Gabriel Francisco Torrén también fallecieron en circunstancias violentas.

Walter, de 32 años, fue asesinado de un tiro por la espalda el 24 de abril de 2010 en Qompi y Aborígenes Argentinos, donde funciona una cancha de fútbol barrial de la zona Oeste. En aquella ocasión, se trenzó a golpes con un hombre y cuando intervino un tercero le efectuó un disparo en un omóplato que resultó mortal.

Por su parte, Gabriel Francisco Torrén, de 36 años, fue hallado muerto el 21 de mayo de 2020 en Rolla al 4000, también en la zona Oeste y a tres cuadras del lugar donde fue atacado su hermano Walter.

Gabriel Francisco Torrén

La primera hipótesis fue que lo habían golpeado en el marco de un conflicto por una casa, aunque sus parientes aseguraron que lo había atacado la Policía. No obstante, la autopsia reveló que las lesiones que tenía el cuerpo no habrían tenido entidad para causarle la muerte, por lo que no descarta que su deceso haya ocurrido como consecuencia de patologías preexistentes.

