Golpearon, maniataron y robaron a los padres de un ex presidente de Gimnasia de La Plata

Un matrimonio de 90 y 93 años fue víctima de un violento robo en el Barrio Hipódromo (Video: 0221)

En la madrugada de este lunes, en el Barrio Hipódromo de La Plata, cuatro delincuentes ingresaron a una vivienda y asaltaron a un matrimonio de 93 y 90 años, quienes fueron goleados y amenazados por más de una hora. Las víctimas son los padres de Walter Gisande, expresidente de Gimnasia.

Según se puede ver en la grabación de una cámara de seguridad ubicada en la avenida 38 entre las calles 120 y 121, dos de los ladrones treparon a través de un paredón e ingresaron al patio de la casa. Luego se sumaron otros dos cómplices.

De acuerdo con la información de 0221, la mujer advirtió la presencia de los intrusos a través de las cámaras de seguridad de la propia casa, pero, como su esposo se encontraba en la misma planta que los ladrones, fue el primero en ser agredido.

Los ladrones treparon a través de un paredón e ingresaron al patio de la casa

El hecho fue altamente violento. Exigieron dinero bajó reiteradas amenazas. Y si bien entregaron todo lo que tenían, los delincuentes pedían más. Ambos adultos mayores fueron golpeados. El hombre fue herido de gravedad, mientras que la mujer fue amordazada y atada en el baño.

La secuencia comenzó minutos antes de las 03:45 de la madrugada y se extendió hasta las 5, cuando los delincuentes huyeron en el vehículo del matrimonio, un Toyota Etios blanco, en el que cargaron una caja fuerte de gran tamaño.

No solo se llevaron el dinero en efectivo, sino que también sustrajeron documentación y joyas. Además, quitaron el DVR con las grabaciones del robo.

La secuencia en la vivienda de 38 y 120 comenzó a las 03:45 de la madrugada y se extendió hasta las 5

Una parte de lo robado fue recuperado a las horas en Barrio Jardín, cuando era trasladado por carreros. Hasta el momento, el vehículo sigue desaparecido.

La causa está abierta y la Justicia intenta identificar a los responsables del hecho. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona. Además, recaban testimonios de los vecinos, quienes aseguraron que, mientras los ladrones huían, se activaron las alarmas comunitarias.

Más hechos delictivos en La Plata

Este fin de semana, la ciudad de La Plata estuvo marcada por dos robos de similares características: en ambos casos, los ladrones utilizaron un boquete para irrumpir en los locales. El principal se dio este domingo en una concesionaria automotriz, donde desactivaron las cámaras de seguridad y accedieron al local tras forzar el techo de una oficina.

La secuencia delictiva comenzó a las 3.05, cuando el propietario del comercio, de 47 años, recibió una notificación en su teléfono que alertaba sobre la desactivación de las cámaras y la activación de la alarma.

Según informó el portal Infocielo, el personal de la empresa de seguridad privada acudió al lugar, pero al no detectar movimientos sospechosos desde el exterior, se retiró.

Más tarde, el dueño denunció que los delincuentes se llevaron una caja fuerte con una suma de dinero en efectivo aún no determinada y tarjetas de crédito a nombre de la empresa, además de sustraer el DVR que almacenaba las grabaciones de seguridad.

Usaron una camioneta Citroën Berlingo perteneciente a la propia concesionaria para forzar el portón y facilitar la huida con los objetos robados

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 9 y el Juzgado de Garantías N.º 3, mientras el Grupo Táctico Operativo de la comisaría Undécima realiza tareas para identificar a los responsables. En el lugar, peritos relevaron cámaras de la zona con el objetivo de obtener pistas sobre los autores del hecho.

Robo boquetero en una concesionaria de La Plata

Durante el mismo fin de semana, otro episodio similar sacudió a la ciudad. Una hamburguesería ubicada en la calle 36 entre 131 y 132 fue blanco de un robo perpetrado mediante un boquete en la pared

Según consignó El Día de La Plata, el personal que llegó este lunes por la mañana se encontró con un escenario devastador: los delincuentes habían ingresado por una abertura en la pared frontal, destruyeron el sector de cajas y cocina, forzaron los lockers de los empleados, dañaron los freezer y arrasaron la oficina administrativa. En el suelo quedaron esparcidos billetes de baja denominación, evidencia del saqueo y el desorden generado.