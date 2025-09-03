Cayó el hombre que asaltó una heladería en Mar del Plata sin armas y pidió disculpas: cometió 10 robos en dos semanas

Fue identificado tras robar un kiosco con una réplica de pistola

Este martes, tras varios días de investigación, detuvieron al autor de una serie de diez robos que afectaron a comercios de Mar del Plata durante agosto y los primeros días de septiembre. Hace dos semanas, este hombre había sido noticia por un inusual robo en una heladería de la ciudad balnearia, donde ingresó al local y antes de llevarse la recaudación le pidió disculpas a la empleada. La identificación del sospechoso fue posible gracias al análisis de las cámaras de seguridad y los patrones en la modalidad de los delitos, el horario y la vestimenta utilizada.

Fuentes policiales que le confirmaron a Infobae que el operativo se desencadenó luego del último asalto, ocurrido este martes a las 14:25, cuando una empleada de un kiosco fue abordada por un hombre armado que sustrajo del local paquetes de cigarrillos y $460.000.

La Policía, que ya había concentrado la búsqueda en la zona del Parque Camet, localizó a G. J. E. en la calle Beltrán al 5400, portando un bolso azul y un buzo gris, prendas que coincidían con las observadas en los registros fílmicos de los hechos anteriores.

Detuvieron a un hombre que robó 10 locales de Mar del Plata en dos semanas

Durante la requisa autorizada por el Dr. Moyano, quien subrogaba al Dr. Berlingeri de la UFI N.° 14, los agentes hallaron en el bolso una réplica de pistola calibre 9 mm de color negra, ropa y 88 atados de cigarrillos, además de otros elementos sustraídos recientemente.

Secuestraron una réplica de pistola calibre 9 mm de color negra, ropa y 88 atados de cigarrillos

La Fiscalía dispuso la aprehensión inmediata del acusado por robo agravado y su traslado a la Unidad Carcelaria, con la instrucción de presentarlo a audiencia al día siguiente. De esta manera, se ordenó luego su alojamiento en la Unidad Penal 15 de Batán.

La serie de robos, que abarcó desde el 14 de agosto hasta el 2 de septiembre, tuvo como blanco principal kioscos y una heladería, todos ubicados en distintos puntos de la ciudad.

En varios de los hechos, el autor actuó acompañado por otro individuo y utilizó una pistola negra para intimidar a los empleados. En al menos dos ocasiones, mientras cometía el robo, simuló ser empleado del local y llegó a atender a clientes, vendiendo productos como si se tratara de un trabajador más. En uno de los hechos, tras amenazar a la víctima, le pidió disculpas antes de sustraerle $40.000.

Ese episodio ocurrió el 21 de agosto, cerca de las 19:30 horas, cuando, sin recurrir a la violencia ni exhibir armas, pasó por detrás del mostrador y comenzó a tomar la recaudación de la caja registradora ante la mirada atónita de la mujer que estaba trabajando en ese turno. Mientras ejecutaba el robo, le pedía disculpas para evitar que la víctima se alarmara. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del local.

Al respecto, el propietario de la heladería señaló: “Llama mucho la atención la situación porque el flaco le pide disculpas cuando le roba, y después le dice: ‘Tranquilizate, tomá un vaso de agua, te tengo que robar’”.

A dos semanas del hecho, el hombre fue detenido por robar un kiosco

El análisis de las cámaras privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) permitió a los investigadores establecer la identidad de uno de los autores, quien carecía de medios para huir y solía escapar corriendo hacia paradas de colectivos cercanas.

La investigación estuvo bajo la intervención del Juzgado de Ejecución Penal N.° 2, a cargo del Dr. Juan Galarreta, y la UFI N.° 14, dirigida por el Dr. Fernando Berlingeri.

Detuvieron al hombre que asaltó una heladería en Mar del Plata sin armas y pidió disculpas

La secuencia de robos incluyó los siguientes comercios: kioscos en Acevedo y Tejedor, Independencia al 600, Jara al 500, Independencia al 1000, Luro al 3900, Colón al 1800, Constitución al 4000, Chapearoug al 4900, Luro al 2300 y la heladería ubicada en Constitución al 6200.

En uno de los hechos, la recaudación sustraída ascendió a $410.000, mientras que en otro, la suma robada fue de $211.000 más mercadería.