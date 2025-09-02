Detuvieron a la mujer que poseía el cuadro robado por los nazis y a su esposo por entorpecer la investigación

La casa de la empresaria, donde quedó detenida la pareja por 72 horas

Patricia Kadgien, descendiente del jerarca nazi Friedrich Kadgien, quedó bajo arresto domiciliario junto a su esposo en Mar del Plata tras una serie de allanamientos ejecutados por la Policía Federal Argentina. La medida fue ordenada este lunes en el marco de la investigación sobre el cuadro robado durante la Segunda Guerra Mundial y titulado “Retrato de una dama”.

La historia de la obra cobró notoriedad la semana pasada, luego de que una publicación inmobiliaria realizada por descendientes del jerarca nazi incluyera imágenes del cuadro en cuestión, una obra del pintor italiano Giuseppe Ghislandi. Fue el periódico holandés AD el que alertó sobre la obra, la cual había sido sustraída por los nazis en 1940 a un coleccionista judío de Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto propició la intervención de Interpol y de la Aduana argentina, lo que llevó a que el fiscal federal Carlos Martínez reciba una notificación internacional el lunes pasado.

El procedimiento, que posteriormente derivó en la detención, tuvo lugar en el chalet familiar ubicado en la calle Padre Cardiel, en el barrio Parque Luro de la localidad balnearia. Allí, la fuerza federal realizó un segundo allanamiento a pocos días de haber llevado a cabo el primero. En paralelo, se realizaron otros tres operativos en distintos domicilios de la ciudad, incluido un departamento de Santa Fe al 1700, donde reside el hijo de la mujer, según informó el portal La Capital.

La pareja quedó detenida bajo la acusación de entorpecer la investigación y permanecerá bajo prisión domiciliaria durante al menos 72 horas. Por orden del juez interviniente, se dispuso el secreto de sumario sobre los detalles de la causa por un plazo de 48 horas, por lo que no trascendieron los resultados del allanamiento.

El cuadro robado que apareció en una publicación inmobiliaria

Tras la decisión tomada por las autoridades, la familia Kadgien adelantó que entregará la pintura en cuestión a la Justicia, según confirmó el mismo medio local.

En tanto, el abogado de la empresaria textil de 59 años, apuntada en la causa, Carlos Murias, a su vez, señaló que el cuadro se “está consignando en la Justicia Civil que es la que la familia considera competente para dirimir esta cuestión, no la Justicia Penal en el marco de una supuesta denuncia de Arca por un delito que presuntamente le están imputando a mi cliente por ‘encubrimiento de contrabando’, una figura extraña de un delito prescripto”.

La pintura colgada hasta hace unos días en el living de la vivienda marplatense estuvo desaparecida durante décadas y su paradero era desconocido para los descendientes originales de Jacques Goudstikker, el comerciante judío holandés a quien los nazis despojaron de su colección durante el avance del régimen en Europa. El nombre de Friedrich Kadgien aparece ligado al destino de muchas obras sustraídas bajo el Tercer Reich. Según documentó la prensa de Países Bajos, Kadgien fue un oficial de las SS con vínculos estrechos con Hermann Göring. Tras finalizar la guerra, se radicó en Argentina, donde murió en Buenos Aires en 1978.

El jerarca nazi, Friedrich Kadgien

Sobre la acusación de entorpecimiento que pesa sobre Kadgien y su esposo, fuentes familiares sostuvieron que “la voluntad de la familia siempre fue la de colaborar con las autoridades”.

Durante el primer operativo en la causa, se secuestraron láminas y grabados, celulares y varias armas. Entre las láminas, se encontró una serie referente a una exposición de pinturas de Henri Matisse realizada en los años 40.