Crimen y Justicia

La Justicia investiga el cuadro robado por nazis que apareció en Argentina: apuntan a una empresaria en Mar del Plata

El fiscal Carlos Martínez inició un expediente tras recibir alertas de la Aduana e Interpol. Fue luego del hallazgo en una publicación inmobiliaria de una obra del pintor Giuseppe Ghislandi que terminó en manos de un jerarca de Hermann Göring

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

La obra de Giuseppe Ghislandi
La obra de Giuseppe Ghislandi en una foto de principios de siglo y su aparición en la publicación

La Justicia federal de Mar del Plata inició en las ultimas horas un expediente para esclarecer el hallazgo de la pintura Retrato de una dama, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), que formaba parte de la prestigiosa colección del comerciante judío Jacques Goudstikker y que terminó en manos de Friedrich Kadgien, un oficial de las SS cercano a Hermann Göring, que murió en Buenos Aires en 1978.

Según las sospechas de los investigadores, se encuentra en una casa de Mar del Plata, en la zona norte de la ciudad balnearia. La principal apuntada es, precisamente, una empresaria textil de que lleva el apellido del jercarca nazi.

La pintura, desaparecida durante décadas, fue vista en una publicación inmobiliaria hecha desde Argentina por descendientes de Kadgien, un hecho revelado por el periódico holandés AD.

El fiscal federal Carlos Martínez recibió una alerta de Interpol y de la Aduana este lunes por la mañana. De inmediato, activó un expediente cuya calificación podría ser la del delito de encubrimiento de contrabando, aseguran altas fuentes del caso a Infobae.

Una serie de procedimientos para hallar a la pintura comenzaron a mediados de este martes por la tarde, a cargo de la DUOF Mar del Plata de la Policía Federal Argentina. Casualmente, el lugar está registrado como su domicilio fiscal.

La casa de la empresaria,
La casa de la empresaria, donde la PFA realiza un procedimiento

Goudstikker murió en 1940 cuando huía de los nazis. Su galería en Ámsterdam, con más de 1.100 piezas -incluidas obras de Rembrandt y Vermeer-, fue liquidada a precios de saldo entre altos mandos del Tercer Reich. Uno de ellos fue el mariscal Hermann Göring, comandante en jefe de las Luftwaffe, las fuerzas aéreas del régimen nazi.

Kadgien, un funcionario nazi cercano a Göring y miembro de la SS, que huyó primero a Suiza y después a Sudamérica, donde se estableció en Argentina y falleció en 1978 en Buenos Aires. Se cree que Kadgien habría acumulado diamantes y otras obras de arte, de acuerdo al periódico que descubrió el caso.

El diario AD intentó durante años contactar con las hijas de Kadgien, que siempre evitaron responder sobre el pasado de su padre. Finalmente localizaron la obra cuando una de las hijas puso su casa a la venta en una inmobiliaria argentina, y las fotos del interior mostraban el cuadro colgado en el salón. El diario neerlandés ha podido confirmar que la pintura permanecía en la casa marplatense.

A mediados de la tarde del martes, el fiscal Martínez y la PFA buscaban determinar si la pintura de Ghislandi, cuyo valor es incalculable, todavía se encontraba allí.

