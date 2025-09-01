Cortaron la luz, hicieron un boquete y taparon sensores para robar un banco: encontraron la caja fuerte vacía

Entraron a robar a un banco de Zárate pero no había plata

Una banda ingresó durante la madrugada del domingo a la sucursal del Banco Patagonia en Zárate tras hacer un hueco en una de las paredes y cortar la energía. Sin embargo, el hecho terminó sin botín: los asaltantes hallaron la caja fuerte vacía y escaparon con las manos vacías. La secuencia se produjo en la esquina de Belgrano y Brown, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Los delincuentes realizaron una serie de maniobras coordinadas para penetrar la seguridad del banco: cortaron la luz, desconectaron las cámaras, rompieron un dispositivo de videovigilancia y manipularon sensores. También violentaron el tensor de seguridad y taparon un detector con cartón para evitar que se activara la alarma.

Las fuentes policiales consultadas por medios locales mencionaron que los autores del frustrado robo accedieron al interior a través de un boquete hecho desde una construcción lindera y forzaron una ventana que da al patio de la entidad.

Al llegar a la bóveda principal, los intrusos patearon la puerta de la caja fuerte, pero se encontraron con que no había dinero ni objetos de valor. “Los ladrones se retiraron sin llevarse nada al descubrir que la caja estaba vacía”, confirmaron las fuentess. La investigación sigue abierta: agentes del Comando de Patrullas, el COZ, la Comisaría 1ra y la Policía Científica acudieron al lugar para levantar rastros y analizar las cámaras públicas y privadas del área, según reflejó el portal Enlace Crítico.

Las fuerzas de seguridad continúan revisando las imágenes de las inmediaciones y el recorrido previo de los sospechosos mientras realizan rastrillajes en la zona de Zárate. Hasta el momento, ninguno de los implicados ha sido localizado y la policía aguarda nuevos indicios para avanzar en la identificación y detención.

El boquete que hicieron los ladrones

Fuentes consultadas por ese medio subrayaron que “el operativo se orientó al relevamiento de registros fílmicos y el análisis pericial de la escena”, con el objetivo de hallar evidencia que permita ubicar a los responsables. El hecho mantiene en alerta a la comunidad, que observó la llegada de múltiples móviles policiales y el despliegue del personal forense en el banco.

Dos videos, que ilustran esta nota, se viralizaron en redes sociales y grupos de vecinos. En las imágenes -tomadas en el interior del banco- se puede ver el bolquete y una mujer relata cómo operaron dentro de la entidad: “patearon la puerta, forcejearon esta caja fuerte que no tenía nada, rompieron el sensor, taparon el otro sensor con un cartón, barretearon la ventana y rompieron la cámara”.

En un segundo video, de unos pocos segundos de duración, se muestra el boquete con el que intentaron traspasar la bóveda.