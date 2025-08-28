Condenaron a perpetua a un preso de alto perfil alojado en Ezeiza, acusado de ordenar homicidios y otros delitos graves

El condenado se encontraba actualmente alojado en el penal de Ezeiza

El tribunal de Rafaela, Santa Fe, condenó a prisión perpetua a Evelio “Yiyo” Ramallo, tras hallarlo culpable de instigar homicidios y organizar una asociación ilícita para cometer delitos graves mientras permanecía detenido en el penal federal de Ezeiza. Se trata de un delincuente de alto perfil que en el pasado ya había sido condenado por delitos de igual naturaleza.

La resolución judicial se dio a conocer esta semana, gracias a un acuerdo abreviado alcanzado entre la defensa y la fiscalía, una vía procesal que permitió evitar las declaraciones de decenas de víctimas y testigos. En la audiencia, el hombre de 39 años se refirió a los delitos por los cuales se lo condenó. “No soy un loco ni un monstruo. Nunca me metí con personas de bien”, dijo, tal como pudo reconstruir el medio local Rafaela Noticias.

La sentencia estuvo a cargo de los jueces Gustavo Bumaguin, Juan Gabriel Peralta y José Luis Estévez, quienes avalaron la postura de la Fiscalía local, representada por Carlos Vottero. La autoridad indicó que Ramallo fue condenado por diez ilícitos, entre ellos el homicidio agravado de Rudy Leonel González, perpetrado el 3 de agosto de 2021, y los asesinatos de Miguel Ángel Mendoza y Marcelo Ariel Sánchez el 21 de diciembre del mismo año. Además, le atribuyeron la instigación de seis tentativas de homicidio, cinco cometidas en Rafaela y una en Bella Italia.

En febrero de 2024, el Ministerio de Seguridad de la Nación difundió el traslado de Yiyo desde Rawson a Ezeiza

De acuerdo con la exposición de la Fiscalía, ordenó estos crímenes desde el penal, utilizando teléfonos móviles e intermediarios para impartir directrices y distribuir pagos entre los integrantes de su asociación ilícita. “Se probó que la organización criminal que lideraba cometió ilícitos en Rafaela y alrededores entre agosto de 2021 y el 27 de febrero de 2022″, sostuvo la parte acusadora durante el proceso, de acuerdo a la cobertura de Rosario3.

Esta era la forma de actuar de Ramallo, estando en diferentes penales emblemáticos como Piñero, Coronda, el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, Rawson y Chaco. En su estadía en la cárcel de Piñero, dirigía una banda criminal que se dedicaba a comercializar cocaína y marihuana. Su presencia en la provincia de Córdoba motivó a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de San Francisco a llevar a cabo una exhaustiva investigación. Así fue como principios de agosto de 2021, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba llevó adelante un operativo coordinado que involucró a más de 80 agentes, 30 patrulleros y 14 grupos tácticos. Como parte de esta acción, se realizaron ocho allanamientos en simultáneo en diferentes localidades de ambas provincias, lo que permitió la detención de ocho personas vinculadas a la organización delictiva: cuatro hombres y tres mujeres cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 46 años. En ese mismo año, la Justicia provincial le unificó las penas en 23 años.

Uno de los operativos narco que se llevó a cabo en Córdoba y Santa Fe

Por aquel entonces, ya contaba con un extenso prontuario de tráfico de estupefacientes y acusaciones por amenazas, coacciones y tentativas de homicidio. “Es un criminal muy pesado, muy agresivo, incluso con las personas que trabajaban para él, los tenía amenazados”, manifestaron a Infobae. El procedimiento también incluyó un registro en la celda en la que se alojaba Ramallo, donde encontraron un plato con restos de cocaína y varios elementos incriminatorios.

Uno de los últimos hechos en los que estuvo involucrado tuvo lugar en marzo del año pasado, cuando se ejecutó un megaoperativo en las mismas dos provincias mencionadas. Por un lado, se desplegaron 21 allanamientos en las localidades cordobesas de Morteros, Brinkmann y Porteña; mientras que otros 25 ocurrían en paralelo en Rafaela, Sauce Viejo, Suardi y Frontera. Como resultado del procedimiento, 22 personas fueron detenidas.

En las escuchas que integraron el expediente que llevaron a la reciente condena, Ramallo expresaba abiertamente su intención de “adueñarse de Rafaela” y de mantener el dominio criminal: “Voy a seguir haciendo plata para celebrar y voy a seguir matando gente. A mí no me pueden parar más que me maten”.