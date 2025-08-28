Crimen y Justicia

Condenaron a perpetua a un preso de alto perfil alojado en Ezeiza, acusado de ordenar homicidios y otros delitos graves

Se trata de Evelio Ramallo, conocido como “Yiyo”, sobre quien pesaba penas por tráfico de estupefaciente y amenazas, entre otras causas

Guardar
El condenado se encontraba actualmente
El condenado se encontraba actualmente alojado en el penal de Ezeiza

El tribunal de Rafaela, Santa Fe, condenó a prisión perpetua a Evelio “Yiyo” Ramallo, tras hallarlo culpable de instigar homicidios y organizar una asociación ilícita para cometer delitos graves mientras permanecía detenido en el penal federal de Ezeiza. Se trata de un delincuente de alto perfil que en el pasado ya había sido condenado por delitos de igual naturaleza.

La resolución judicial se dio a conocer esta semana, gracias a un acuerdo abreviado alcanzado entre la defensa y la fiscalía, una vía procesal que permitió evitar las declaraciones de decenas de víctimas y testigos. En la audiencia, el hombre de 39 años se refirió a los delitos por los cuales se lo condenó. “No soy un loco ni un monstruo. Nunca me metí con personas de bien”, dijo, tal como pudo reconstruir el medio local Rafaela Noticias.

La sentencia estuvo a cargo de los jueces Gustavo Bumaguin, Juan Gabriel Peralta y José Luis Estévez, quienes avalaron la postura de la Fiscalía local, representada por Carlos Vottero. La autoridad indicó que Ramallo fue condenado por diez ilícitos, entre ellos el homicidio agravado de Rudy Leonel González, perpetrado el 3 de agosto de 2021, y los asesinatos de Miguel Ángel Mendoza y Marcelo Ariel Sánchez el 21 de diciembre del mismo año. Además, le atribuyeron la instigación de seis tentativas de homicidio, cinco cometidas en Rafaela y una en Bella Italia.

En febrero de 2024, el
En febrero de 2024, el Ministerio de Seguridad de la Nación difundió el traslado de Yiyo desde Rawson a Ezeiza

De acuerdo con la exposición de la Fiscalía, ordenó estos crímenes desde el penal, utilizando teléfonos móviles e intermediarios para impartir directrices y distribuir pagos entre los integrantes de su asociación ilícita. “Se probó que la organización criminal que lideraba cometió ilícitos en Rafaela y alrededores entre agosto de 2021 y el 27 de febrero de 2022″, sostuvo la parte acusadora durante el proceso, de acuerdo a la cobertura de Rosario3.

Esta era la forma de actuar de Ramallo, estando en diferentes penales emblemáticos como Piñero, Coronda, el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, Rawson y Chaco. En su estadía en la cárcel de Piñero, dirigía una banda criminal que se dedicaba a comercializar cocaína y marihuana. Su presencia en la provincia de Córdoba motivó a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de San Francisco a llevar a cabo una exhaustiva investigación. Así fue como principios de agosto de 2021, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba llevó adelante un operativo coordinado que involucró a más de 80 agentes, 30 patrulleros y 14 grupos tácticos. Como parte de esta acción, se realizaron ocho allanamientos en simultáneo en diferentes localidades de ambas provincias, lo que permitió la detención de ocho personas vinculadas a la organización delictiva: cuatro hombres y tres mujeres cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 46 años. En ese mismo año, la Justicia provincial le unificó las penas en 23 años.

Uno de los operativos narco
Uno de los operativos narco que se llevó a cabo en Córdoba y Santa Fe

Por aquel entonces, ya contaba con un extenso prontuario de tráfico de estupefacientes y acusaciones por amenazas, coacciones y tentativas de homicidio. “Es un criminal muy pesado, muy agresivo, incluso con las personas que trabajaban para él, los tenía amenazados”, manifestaron a Infobae. El procedimiento también incluyó un registro en la celda en la que se alojaba Ramallo, donde encontraron un plato con restos de cocaína y varios elementos incriminatorios.

Uno de los últimos hechos en los que estuvo involucrado tuvo lugar en marzo del año pasado, cuando se ejecutó un megaoperativo en las mismas dos provincias mencionadas. Por un lado, se desplegaron 21 allanamientos en las localidades cordobesas de Morteros, Brinkmann y Porteña; mientras que otros 25 ocurrían en paralelo en Rafaela, Sauce Viejo, Suardi y Frontera. Como resultado del procedimiento, 22 personas fueron detenidas.

En las escuchas que integraron el expediente que llevaron a la reciente condena, Ramallo expresaba abiertamente su intención de “adueñarse de Rafaela” y de mantener el dominio criminal: “Voy a seguir haciendo plata para celebrar y voy a seguir matando gente. A mí no me pueden parar más que me maten”.

Temas Relacionados

YiyoEvelio Ramalloperpetuapenal de EzeizaRafaelaSanta Feúltimas noticias

Últimas Noticias

Desarticularon una banda narco que se dedicaba a introducir drogas a una cárcel de Córdoba

Operaba en el Establecimiento Penitenciario N°7 de San Francisco. Los allanamientos se realizaron en esa ciudad y en Morteros. Hay tres detenidos. Secuestraron cocaína, dinero y motos

Desarticularon una banda narco que

Se conocerá hoy el veredicto del juicio por el crimen del Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado en Palermo

El único acusado, Isaías José Suárez, está imputado por el delito de homicidio agravado criminis causae. La Fiscalía solicitó una condena perpetua sin posibilidad de acceder a la libertad condicional

Se conocerá hoy el veredicto

Miradas desafiantes y cambio de look: lo que dejó la primera jornada del juicio por el crimen de León Aquino en Berazategui

El debate inició en los tribunales de Quilmes con las declaraciones de médicos, familiares y otros testigos. La actitud y el nuevo aspecto de la madre de la víctima llamaron la atención entre quienes ingresaron a la sala

Miradas desafiantes y cambio de

Atraparon a “Dibu”, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

Lo capturaron en Dock Sud, partido de Avellaneda. Gerardo Sebastián Gómez estaba acusado de homicidio y asociación ilícita, con una recompensa de 35 millones de pesos por su captura

Atraparon a “Dibu”, uno de

Misterio en Tristán Suárez por el hallazgo del cuerpo de una mujer semi enterrada en su casa

La fiscal Lorena González investiga el crimen. La hija de la víctima de 15 años fue la última que la vio con vida

Misterio en Tristán Suárez por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Según un estudio, la Argentina

Según un estudio, la Argentina ahorra USD 1.700 millones al año por la producción nacional de medicamentos

Cómo trabaja el Comité “Cristina Libre”: la estrategia internacional por la condena y el plan para 2027

Más de 10.000 personas ya se sumaron a Mi País Conversa: una apuesta ciudadana por el diálogo en tiempos de grieta

El gobernador de Georgia llegó a la Argentina y podría reunirse con Milei: la intensa agenda que tendrá

Cautela en el PRO por el impacto de las presuntas coimas en la elección y advierten por las internas en LLA

INFOBAE AMÉRICA
Alerta en Occidente: Kim Jong-un

Alerta en Occidente: Kim Jong-un y Vladimir Putin asistirán como invitados del régimen chino al mayor desfile militar en Beijing

Arranca arteba, la feria de arte más importante del país

Carla Simón cierra su trilogía familiar con ‘Romería’: “Fue un ejercicio de memoria colectiva”

El universo ‘Alien’ ha vuelto reescrito con androides, corporaciones y una duda sobre el origen de la vida

La Segunda Guerra Mundial y las rendiciones que cambiaron el destino de Europa, en detalle

TELESHOW
Momo Benavides: “¿Por qué tuve

Momo Benavides: “¿Por qué tuve una vida jodida?”

#VivaElAmor con Fino y Elegante: “Te burlabas de mí porque era pobre”

A un mes del fallecimiento de la Locomotora Oliveras, su hermano Jesús le dedicó unas palabras: “Hasta el último suspiro”

El divertido desafío al que se sometió Nicolás Occhiato en La Voz Argentina: “Es un peligro aparte”

Silvina Escudero habló de su lucha por convertirse en madre: “Solo conté un embarazo que perdí, pero no fue el único”