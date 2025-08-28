Cayó en Liniers un estafador serial que estaba prófugo desde 2023 y tenía un pedido de captura internacional

El sospechoso, implicado en estafas reiteradas y robos, fue interceptado en Liniers luego de una denuncia por fraude en la compra-venta de un auto y amenazas a la víctima (Video: Policía de la Ciudad)

La Policía de la Ciudad arrestó en el barrio porteño de Liniers a un estafador serial con pedido de captura internacional de Interpol vigente desde 2023. Uno de los hechos más graves atribuidos al sospechoso se produjo en Paraná cuando le hizo el “cuento del tío” a una jubilada para apoderarse de unos 40.000 dólares, 1 millón de pesos, 3.000 reales y diversas joyas. El hombre utilizaba identidades falsas para evitar su detención.

Las autoridades llegaron a él tras una larga investigación, impulsada por la Fiscalía de Saavedra-Núñez, bajo la dirección del Dr. José María Campagnoli.

Fuentes policiales le confirmaron a Infobae que la operación se desarrolló en la colectora de la avenida General Paz al 11.600, donde agentes de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad, con el apoyo de la Comisaría Vecinal 9 B, interceptaron un Volkswagen Polo.

La investigación permitió localizar al sospechoso en la colectora de la avenida General Paz al 11.600

El sospechoso viajaba como acompañante junto a un hombre y una mujer, ambos con antecedentes delictivos, aunque sin restricciones legales para circular.

Al identificar al estafador, los oficiales confirmaron que utilizaba diferentes identidades y que existía un pedido de captura nacional e internacional emitido por el Juzgado de Garantías 2 de Paraná, además de otras solicitudes de captura provenientes de Tribunales Orales.

La causa en su contra se originó a partir de una denuncia por estafa en una operación de compra-venta de un automóvil, en la que también se reportaron amenazas contra la víctima. Sin embargo, el estafador engañó a varias personas y utilizó modalidades diferentes para sustraerles grandes sumas de dinero.

El trabajo de campo de los detectives permitió ubicar al prófugo en la zona de Liniers, donde finalmente fue aprehendido.

El historial delictivo del detenido es amplio. De hecho, era buscado por dos causas de robo simple, en concurso real con asociación ilícita, y por ser integrante y coautor material penalmente responsable del delito de estafa reiterada en tres oportunidades, según lo requerido por el Tribunal Oral en lo Criminal 27 de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los hechos más graves que se le atribuyen ocurrió el 13 de marzo de 2023 en Paraná. Aquella mañana, una mujer recibió una llamada de una voz femenina que se hizo pasar por su nieta. La interlocutora le indicó que un amigo de nombre Sebastián pasaría por su domicilio para retirar, bajo un pretexto falso, todo el dinero, tanto en pesos como en dólares, y las joyas que tuviera.

Quince minutos después, el estafador se presentó en la vivienda, la víctima le permitió el ingreso y lo condujo al dormitorio, donde preparó el dinero y las alhajas. El delincuente se apoderó de unos 40.000 dólares, 1 millón de pesos y entre 2.000 y 3.000 reales, además de diversas joyas. El juzgado entrerriano dispuso la captura internacional ante la sospecha de que el autor podría haber huido a Uruguay.

Tras la detención, los agentes incautaron el teléfono móvil del detenido

Tras la detención, la Fiscalía dispuso notificar al Juzgado Nacional de Rogatorias, al Juzgado de Garantías 2 de Paraná y al TOC27, quienes confirmaron su interés en la aprehensión. Además, los agentes incautaron el teléfono móvil del detenido.

Detuvieron al “Cositorto de Colombia”, acusado de una megaestafa de más de 30 millones de dólares

Esta semana se produjo la detención de otro estafador que se encontraba prófugo y sobre quien recaía un pedido de captura internacional. Se trata del colombiano Juan José Benavides Velazco, el cerebro de Daily Cop, una estafa piramidal que prometía rendimientos mágicos del 12% con inversiones en criptomonedas, una historia similar a la de Generación Zoe, encabezada por Leonardo Cositorto, que operó entre 2019 y 2022 entre Bogotá y Medellín, con más de 150 víctimas. Cayó en Mendoza.

Benavides había dejado Colombia hacía tiempo. La DUOF Mendoza de la Policía Federal Argentina-que depende de la nueva DFI- lo arrestó el martes en la zona de Chacras de Coria, provincia de Mendoza, luego de que intentara una jugada insólita.

El presunto megaestafador cripto tenía una circular roja de Interpol en su contra, requerida el Juzgado Penal Municipal N.º 2 de Cali, Colombia, efectiva desde el 28 de mayo último. Sin embargo, requirió de forma online regularizar su situación en el país con una presentación a la Dirección Nacional de Migraciones. Así, quedó en evidencia.

El Juzgado Federal de Mendoza quedó a cargo del expediente de su arresto, que la DUOF Mendoza de la PFA logró tras una vigilancia encubierta.