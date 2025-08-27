Crimen y Justicia

Una joven denunció que fue abusada por su jefe en la mega toma de Los Hornos

El agresor vive en la esquina de la víctima. Tras la denuncia, pidió ayuda y protección

Una joven empleada de 21
Una joven empleada de 21 años denunció que fue abusada por su jefe en la toma de Los Hornos (Foto: Franco Fafasuli)

Una joven de 21 años denunció ayer martes a su jefe, 53 años, por abuso sexual. El hecho habría ocurrido dentro del local donde se desempeña laboralmente en la zona conocida como mega toma de Los Hornos, en la ciudad de La Plata.

El comercio se encuentra ubicado en las calles 144 y 79, uno de los dos locales que el acusado administra junto a su pareja en el mismo barrio.

La joven, visiblemente conmocionada, solicitó medidas de protección, puesto que su ex empleador vive en la esquina de su casa. En paralelo, reclamó el acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad del local, que podrían aportar pruebas determinantes en la investigación judicial.

Según el testimonio al que pudo acceder le medio local 0221, la joven se presentó como cada mañana en su lugar de trabajo a las 8.30 para abrir el comercio. Mientras acomodaba el establecimiento, previo al ingreso de clientes, el hombre —identificado como su jefe directo— comenzó a abusar de ella. La denunciante aseguró que se produjo un forcejeo, tras el cual logró liberarse y salir del local.

Luego de esto, el empleador la persiguió en auto, intentó convencerla para que no hiciera pública la situación y le exigió que regresara a trabajar, siempre en línea con el relato de la víctima.

La toma de Los Hornos
La toma de Los Hornos en La Plata (Foto: Franco Fafasuli)

En su declaración, la denunciante advirtió que otras mujeres que trabajaron anteriormente en ese mismo local también habrían sido víctimas de abuso por parte del gerente. Si bien hasta el momento la Policía no confirmó la existencia de otras denuncias formales previas, la investigación apuntará a verificar el eventual patrón de conducta.

La víctima aportó datos sobre el funcionamiento del comercio y la relación laboral con el acusado, incluida la estructura de control ejercida por este y su pareja sobre el personal.

A su vez, se solicitó una restricción de acercamiento para el imputado y mayores controles en la zona, mientras se avanza con la recolección de prueba.

El Ministerio Público Fiscal de La Plata analizará los elementos recabados y resolverá si solicita la indagatoria del acusado en las próximas horas.

Un intento de abuso en San Martín

A principios del mes de julio, una empleada de un comercio ubicado en Ciudad Jardín El Libertador, en el partido bonaerense de San Martín, denunció haber sido víctima de un intento de abuso sexual por parte de un sospechoso que había simulado ser un cliente. Luego de que no pudiera concretar la agresión, el hombre la dejó encerrada y se escapó con el dinero que almacenaban en la caja registradora.

El hecho se produjo el lunes pasado, cerca de las 16 horas, cuando un hombre encapuchado llegó al local ubicado en la calle Los Gladiolos (Calle 156) y solicitó ingresar. La víctima, que se encontraba sola porque su compañera había salido, permitió el acceso.

La secuencia del ataque quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento, por lo que se pudo ver cómo el atacante le mostró dinero y pidió ver algunos de los productos que se encontraban en exhibición. De esta manera, la mujer se dio la vuelta para tomar los elementos que le habría indicado y el sospechoso aprovechó para acercarse a ella y tomarla por la espalda.

Así, la llevó hasta el baño del local, donde la agredió físicamente e intentó abusar sexualmente de ella. Según la información, la víctima se resistió durante varios minutos y logró que el agresor cesara en su intento y huyera del lugar.

La mujer quedó encerrada en el baño y fue auxiliada por terceros tras el ataque. Luego de que pudieran liberarla, constataron que el atacante también se había escapado del comercio con el dinero en efectivo que guardaban en la caja. Aunque la policía intervino en el caso, todavía no se pudo dar con el responsable del hecho.

