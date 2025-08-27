Crimen y Justicia

Comienza hoy el juicio por el crimen de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado con una aguja oxidada

A cuatro años de la muerte, su madre y su padrastro serán juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes. La familia del pequeño exigió que ambos fueran condenados a cadena perpetua

Según constataron las pericias, el bebé había sido maltratado desde su nacimiento

El caso de León Ehydrian Aquino, un bebé de 18 meses que murió luego de haber sido víctima de múltiples maltratos en su casa de Berazategui, iniciará el juicio este miércoles. De esta manera, su madre, Yésica del Carmen Aquino (36), y quien era su pareja en aquel momento, Roberto Carlos Fernández (33), comparecerán ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes.

El proceso se iniciará este miércoles a la mañana y está previsto que se extienda hasta el viernes 29 de agosto. Así, la Fiscalía buscará comprobar la responsabilidad de los dos adultos que estaban a cargo de la guarda del menor.

Sin embargo, los imputados no llegaron a la instancia oral acusados de haber cometido los mismos delitos. Mientras que Aquino fue procesada por homicidio agravado por el vínculo, con premeditación, ensañamiento, alevosía o, en forma alternativa, homicidio por comisión por omisión; Fernández será enjuiciado por homicidio calificado.

Todo se remonta al 19 de septiembre de 2021, cuando León fue ingresado al Hospital El Cruce de Florencio Varela con lesiones graves y signos evidentes de maltrato infantil. Según constataron los médicos, presentaba varios hematomas, mordeduras y pinchazos en diferentes partes del cuerpo.

Los acusados de haber asesinado a León en septiembre de 2021

Al ser consultada por el origen de las lesiones, la madre intentó convencer a la familia de que el bebé se había ahogado con leche, pero los profesionales dieron aviso a la Policía luego de que notaran las múltiples lesiones. El bebé estuvo hospitalizado por varios días, hasta que perdió los signos vitales.

De esta manera, la fiscal a cargo de la instrucción, Gabriela Mateos, ordenó la detención de la madre tras constatarse la muerte del niño. Además, iniciaron una búsqueda para dar con el paradero de su pareja, quien sería arrestado horas más tarde en el partido de Merlo.

Poco después, la autopsia que le practicaron a León confirmó que el bebé había sufrido varios maltratos pese a su corto tiempo de vida. Sumado a los golpes y las mordeduras que le encontraron en la zona del cuello, los forenses extrajeron una aguja oxidada de la espalda. Por eso, los expertos plantearon que el elemento pudo haberle provocado un cuadro de septicemia, que desencadenó en su muerte.

En el mismo informe, indicaron que el pequeño contaba con una “lesión equimótica en región frontal; múltiples lesiones equimóticas y hematomas en pliegues de ambos brazos; lesiones cutáneas por impronta que correspondería a agujas o elemento similar en brazos, manos, muñeca”.

Respecto a la mordedura que le encontraron, los peritos confirmaron que la responsable había sido su madre, tras haberse encontrado una coincidencia a través de una impresión dental. Todas estas pruebas serán presentadas ante el jurado por la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena que asumirá la acusación durante el juicio.

Las audiencias fueron programadas para el 27, 28 y 29 de agosto

Desde el comienzo de la relación de Aquino con Fernández, los gritos y situaciones de violencia en la vivienda se habían vuelto frecuentes, según testimonios recogidos por Infobae. Incluso, las tías de la víctima relataron que intentaron advertir a las autoridades mediante denuncias y pedidos de ayuda.

De hecho, Ayelén, hermana de la acusada y tía de León, relató que solicitaron la custodia del menor y que padecía castigos como quedara expuesto al frío, recibir alimentos con sustancias irritantes o permanecer horas mojado. “Le hacían caminos de pan en la cuna para que vinieran las hormigas y lo mordieran”, declaró.

Previo a la muerte de León, la familia y allegados habían denunciado amenazas e intimidaciones contra los hermanos de la víctima. Sin embargo, los acusados les habrían exigido que ocultaran los hechos ante médicos y asistentes sociales.

Finalmente, los menores de edad fueron separados y distribuidos entre familiares y hogares por disposición de la Justicia de Familia. A raíz de esto, la mayoría fueron reubicados en Corrientes y otros en otras localidades de Buenos Aires.

Durante casi cuatro años, las tías maternas mantuvieron el reclamo de justicia. “Quiero que les den perpetua a los dos, que ninguno salga con excusas ni culpen al otro, porque los dos saben bien lo que hicieron”, pidió Ayelén.

“Necesitamos que la historia de León no quede en el olvido, que su muerte no quede impune y que la Justicia actúe con todo el peso de la ley”, reclamaron sus familiares a través de un posteo en Facebook. Y concluyeron: “Exigimos justicia, verdad y condena para quienes le arrebataron la vida”.

