Horror y misterio en San Antonio de Areco: quiénes eran la mujer asesinada y su presunto femicida

Esteban Alejandro Suárez y Florencia Revah.

A casi dos días del impactante hallazgo de los cuerpos de una mujer y un hombre dentro de un auto abandonado en un camino rural de San Antonio de Areco, al noreste de la provincia de Buenos Aires, la investigación del fiscal Luis Emilio Carcagno, de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Mercedes, intenta establecer qué sucedió con exactitud.

Por un lado, Carcagno investiga el móvil del hecho, con un presunto femicidio seguido de suicidio como principal hipótesis. Pero, en simultáneo, también intenta determinar dónde fue que Esteban Alejandro Suárez, de 45 años, podría haber asesinado a Florencia Revah (31), su expareja. En este sentido, este lunes fuentes del caso le confirmaron a Infobae que, a partir de las primeras tareas investigativas, los detectives determinaron que el Chevrolet Onix color blanco donde encontraron los cuerpos no fue la escena primaria de la muerte de Revah.

Al verificar sus registros comerciales, este medio pudo corroborar que Florencia trabajó años atrás como vendedora en un reconocido concesionario de autos ubicado sobre la avenida Del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano. No obstante, en el último tiempo habría cambiado de rubro y pasó a trabajar en Sitec, una empresa dedicada a la fabricación y venta de ventiladores de techo con más de 40 años de trayectoria.

En cuanto a las redes sociales, Revah no tenía perfiles con su nombre en Facebook, Instagram ni X. Sí poseía una cuenta en Linkedin, donde aparecen otras dos experiencias previas en dos concesionarios de autos, de las marcas Renault y Chevrolet.

De Suárez, en tanto, quien también parece ser un fantasma en redes, se supo que trabajaba en una casa de cambio, la cual fue allanada este lunes por orden del fiscal Carcagno, pero no se encontraron pruebas de interés para la causa. También trascendió que el presunto femicida era un hombre muy celoso, por lo cual seguía de cerca cada paso o acción que realizaba su expareja.

Este martes, Infobae reveló que Suárez fue uno de los asesinos de Claudio “La Clotta” Lanzetta, el icónico relacionista público asesinado en octubre de 2001 en su departamento de la calle Juncal, en medio de un supuesto encuentro con varios jóvenes de la zona de Tigre. Ninguno de los imputados superaba los 21 años de edad al momento del hecho. A Lanzetta, según la condena del caso, lo mataron para robarle.

El caso, investigado por la jueza de instrucción Silvia Ramond, llegó a una condena en el Tribunal Oral N°4 en marzo de 2003. Suárez fue condenado a 10 de cárcel.

Terminó preso en un penal federal, purgó su pena y salió. En 2019, volvió a caer: fue condenado por violencia de género, lesiones agravadas y amenazas, tras ser denunciado en diciembre de ese mismo año por su ex pareja -que no era Florencia Revah- luego de que la tomara del cuello en la estación de servicio de Escobar donde trabajaba y asegurarle que le cortaría la cara con un cuchillo si no volvía con él.

Suárez volvió a prisión, con celdas en la alcaldía de Campana y la Unidad N°46 de San Martín. Estuvo un año preso: salió en junio de 2020.

Un año después, era denunciado por Florencia Revah, a la que finalmente asesinó, de acuerdo a las evidencias halladas en la escena.

El caso

El cadáver de Florencia apareció en el asiento trasero de un Chevrolet Onix blanco junto al de su ex, Esteban. Según la hipótesis fiscal, el hombre se habría suicidado tras asesinar a la mujer que lo había denunciado por violencia de género.

Justamente, los investigadores tienen en claro que Florencia fue asesinada en otro lugar y luego subida al Chevrolet. En ese contexto, allanaron la casa de Suárez de la localidad de Tigre: los resultados dieron negativo.

Horror y misterio en San Antonio de Areco (@PMemoli)

El fiscal trabaja para determinar si se trató de un femicidio seguido de suicidio, algo que estaría cerca de confirmarse con los antecedentes de violencia que había denunciado la víctima.

Fueron dos las presentaciones de Florencia contra su ex. La primera, el 26 de febrero de 2021, fue por una causa caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo. En la segunda, que data del 24 de abril de este año, Revah solicitó la prohibición de acercamiento y el cese de actos de perturbación y exclusión, en un expediente a cargo del Juzgado de Familia de Tigre.

Detalles del hallazgo

El hallazgo de los cuerpos de Suárez y Revah fue reportado el domingo a la tarde por unos ciclistas que pasaron por un camino rural a varios kilómetros del centro de la ciudad de San Antonio de Areco. “Se presentaron en la Estación de Policía manifestando su sospecha por un auto abandonado con un disparo en la ventanilla y un trapo en la tapa del tanque de nafta. Vecinos habían denunciado lo mismo en el chat de seguridad de la ciudad”, explicaron a este medio.

Todo esto provocó que un móvil de la patrulla rural se acercara al lugar este domingo. Así fue que se dio el hallazgo de los cuerpos en cercanías del haras Vacación, un reconocido centro de cría y entrenamiento equino ubicado a la vera de la Ruta Nacional 8.

Los cuerpos aparecieron en un auto en las inmediaciones de un haras (Google Maps)

Al Chevrolet Onix blanco le faltaban las patentes, una de las ventanillas estaba rota y presentaba un orificio en el vidrio trasero, compatible con un impacto de bala. Un trapo colgaba de la tapa del tanque de combustible, como dijeron los ciclistas, aunque no se registraron rastros de fuego. Sospechan que Suárez habría querido incendiar el vehículo y se arrepintió.

Dentro del coche, en el asiento del conductor, yacía Suárez sin vida, con una pistola a escasos centímetros. En la parte trasera, el cuerpo de Florencia estaba cubierto parcialmente con prendas.

Los peritos secuestraron en el auto tres teléfonos celulares, una pistola Bersa con mira láser, más de 25 cartuchos calibre 9 milímetros y tres vainas servidas, además de los DNI de ambos y dos tickets de peaje. También descartaron que el femicidio de Florencia haya sido en el auto.

Esos tickets de pejae, correspondientes a las estaciones de peaje de Larena (KM66) y Solís (KM102) de la Ruta 8, permitieron reconstruir parte del recorrido del vehículo.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad de San Antonio de Areco, Ramón Ojeda, acompañado por el intendente Francisco Ratto, aseguró: “A priori, se establece que la muerte de la chica fue en otro lugar, en función de que la víctima femenina estaba en el asiento de atrás y no había sangre como consecuencia del disparo en el lugar y estaba tapada con los elementos hallados ahí, y una campera”. Además, añadió un dato inquietante: “Se presume que quiso descartar el cadáver y, aparentemente, después se arrepintió”.

Según revelaron fuentes del caso, la autopsia confirmó que Florencia recibió dos disparos en el pecho y un tercero en el cuello, mientras que Suárez tenía una herida en la cabeza que correspondería a un disparo autoinfligido.

La investigación continúa con entrevistas a familiares de la víctima.