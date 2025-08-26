Crimen y Justicia

Detuvieron a un quemacoches en Córdoba luego de haber destruido por completo un auto: el video

El sospechoso aprehendido está vinculado a otros hechos similares en el barrio de Alberdi

Guardar
Detuvieron a un quemacoches en Córdoba luego de haber destruido por completo un auto

Un sospechoso fue detenido en la madrugada de este martes en la ciudad de Córdoba capital tras ser señalado como responsable de iniciar un incendio en un vehículo estacionado en la vía pública.

De acuerdo con la información oficial, la secuencia comenzó cuando el operador de cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo detectó a un sospechoso generando un foco ígneo en un auto sobre la calle Santa Rosa al 1400 del barrio Alberdi.

El rodado, un Ford Escort, quedó destrozado luego de que las llamas abarcaran por completo su estructura.

Las llamas tomaron todo el
Las llamas tomaron todo el coche y lo dejaron destruido

Como se puede apreciar en el video que encabeza la nota, el fuego comenzó a intensificarse de a poco, primero prendió en la parte trasera hasta que se expandió por todo el auto.

Ante el alerta, se desplazó personal policial al lugar y procedió a la aprehensión del sospechoso, un hombre mayor de edad cuya identidad no fue informada.

Al mismo tiempo, efectivos de la Dirección de Bomberos trabajaron para sofocar el fuego y evitar que se expandiera.

La investigación inicial incorporó no solo las imágenes registradas por las cámaras municipales, sino también los llamados de vecinos al 911, quienes advirtieron movimientos sospechosos en distintos sectores del barrio Alberdi.

A partir de estas evidencias, las autoridades establecieron que el mismo individuo detenido habría intentado provocar incendios en otros vehículos de la zona, aunque sin éxito.

Rastros del quemacoches en el
Rastros del quemacoches en el barrio Alberdi

Estos intentos, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos, no llegaron a causar daños, aunque confirmaron la intencionalidad de la conducta atribuida.

En el mismo video de apertura de esta nota, se puede ver uno de los casos en los que el individuo intentó -sin éxito- incendiar otro coche. En las imágenes se ve que utilizó pedazos de cartón rociados de un material inflamable que generaron llamas, pero no alcanzaron ningún vehículo.

El subcomisario Cristian López, superior de turno, describió la dinámica de la aprehensión y las tareas de contención del fuego. “En horas de la madrugada, el personal policial procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad, sindicado de provocar un incendio en un automóvil estacionado en la vía pública”, señaló en un comunicado oficial.

“En el lugar, colaboró personal de la Dirección de Bomberos, quienes lograron sofocar las llamas, constatando daños en el rodado”, agregó.

Un antecedente en Villa del Parque

A mediados de julio pasado, dos vehículos resultaron incendiados de manera intencionada en el barrio porteño de Villa del Parque. El incidente ocurrió en la madrugada, sobre la calle Cuenca, entre Arregui y Génova.

Diversos testigos contaron a la Policía que, cerca de las 5.30, un joven pasó caminando y arrojó un objeto dentro de una camioneta que permanecía estacionada en la ochava sobre Génova.

Un antecedente similar ocurrió en
Un antecedente similar ocurrió en Villa del Parque, donde dos autos fueron incendiados intencionalmente

Rápidamente, el vehículo comenzó a arder y el fuego se propagó al automóvil que se encontraba justo adelante.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae: “El fuego afectó una Fiat Doblo y un Volkswagen Tiguan en Cuenca y Arregui, que fue apagado por bomberos utilizando una línea de 38 milímetros”.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se aprecia que la Fiat Doblo se encontraba detenida en la ochava de Génova y Arregui cuando una persona se acerca, arroja algo y, en ese instante, el vehículo se prende fuego de inmediato, mientras el individuo huye del lugar. Posteriormente, las llamas alcanzan al Volkswagen Tiguan estacionado adelante.

Poco después, una dotación de bomberos de la estación de Devoto llegó al lugar y controló el incendio tras combatirlo durante una hora. Para extinguir el fuego, se emplearon mangueras e ingresaron en la parte delantera del vehículo situado adelante para enfriar y sofocar las llamas, logrando así salvar a un Peugeot plateado que también estaba estacionado frente al Volkswagen Tiguan.

El subcomandante de bomberos Leandro Grebol informó más tarde: “No hubo una explosión, quiero dejar en claro eso. Lo que pasó es que se fisuró el tanque propio del incendio y el iniciador es materia de investigación. Ahora vamos a hacer las pericias correspondientes en el lugar para determinar el motor iniciador de esto”.

Ante la presencia de combustible en los tanques de los autos, se utilizó espuma AFFF para contener el fuego. “Es una espuma especial para derrame de combustible y contención de fuegos en líquidos acelerantes o combustibles livianos. Se usa cuando el agua no es suficiente o no es el medio empleado necesario. El combustible es un material específico que necesita un tipo de extintor específico para poder contenerlo y extinguirlo”, explicó Grebol.

El responsable escapó tras perpetrar el hecho.

Temas Relacionados

CórdobaCiudad de CórdobaCórdoba capitalQuemacochesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Son 17 los detenidos por entraderas, robo de vehículos y estafas telefónicas en un operativo entre Córdoba y Salta

Se dispusieron más de 80 órdenes de allanamiento, incluso, en cinco celdas del establecimiento penitenciario N°6

Son 17 los detenidos por

Atropelló a un ciclista en Banfield y huyó sin asistirlo: qué versión dio el detenido

De 47 años, fue atrapado en José Mármol y lo indagaron este martes. La víctima está internada en grave estado. El caso está en manos del fiscal Carlos Patricio Pérsico

Atropelló a un ciclista en

Horror en San Antonio de Areco: las últimas horas de Florencia Revah y la hipótesis de la pelea en el auto

La mujer había denunciado por violencia a su ex pareja, Esteban Suárez. La Justicia investiga un homicidio seguido de suicidio

Horror en San Antonio de

Video: alumnas colocaron una cámara oculta en el aula y descubrieron a su profesora robando

Ocurrió en la ciudad de Victoria luego de que las estudiantes notaran la desaparición de dinero de sus bolsos desde hacía meses

Video: alumnas colocaron una cámara

Lo buscaban por asesinar, descuartizar y calcinar a una adolescente: se ocultaba en una iglesia

Juan Ariel Resquín era buscado por el femicidio de Candela Azoya, ocurrido en noviembre pasado en Lomas de Zamora. Por el femicidio ya habían sido detenidos su hermano y un primo de la víctima

Lo buscaban por asesinar, descuartizar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevos allanamientos en la causa

Nuevos allanamientos en la causa por coimas en la ANDIS: investigan los registros de Nordelta

Nuez pecán: qué reveló la ciencia sobre sus beneficios para la salud cardiovascular

Feria del Libro de Buenos Aires: el público compró más de 1.400.000 libros durante la edición 2025

Son 17 los detenidos por entraderas, robo de vehículos y estafas telefónicas en un operativo entre Córdoba y Salta

La Corte rechazó el último planteo del “Señor del Tabaco”: deberá cancelar USD 1400 millones de un impuesto que nunca pagó

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky propuso que Turquía, países

Zelensky propuso que Turquía, países del Golfo o naciones europeas alberguen una reunión con Putin

¿La vitamina D puede ayudar a reducir la gravedad del dengue?

Rusia avanza en el campo de batalla: Ucrania admitió que Moscú logró penetrar en la región de Dnipropetrovsk

Cuál es considerado el pescado más peligroso para comer

La ONU aprobó la creación del primer panel para la gobernanza de la inteligencia artificial

TELESHOW
Quién es el trapero español

Quién es el trapero español con el que se mostró Wanda Nara

Se casan Taylor Swift y Travis Kelce: así fue el primer beso público en Buenos Aires con el que blanquearon su amor

La intensa actividad física de Nico Vázquez en pleno duelo por el divorcio de Gimena Accardi

Jimena Barón volvió a entrenar en una cinta y lanzó un desafío frente una carrera: “¿Será que llego?"

“Le alegraste la vida a esta familia”: los saludos de Marcelo Tinelli, Cande y Soledad Aquino por el cumpleaños de Mica