Detuvieron a un quemacoches en Córdoba luego de haber destruido por completo un auto: el video

Detuvieron a un quemacoches en Córdoba luego de haber destruido por completo un auto

Un sospechoso fue detenido en la madrugada de este martes en la ciudad de Córdoba capital tras ser señalado como responsable de iniciar un incendio en un vehículo estacionado en la vía pública.

De acuerdo con la información oficial, la secuencia comenzó cuando el operador de cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo detectó a un sospechoso generando un foco ígneo en un auto sobre la calle Santa Rosa al 1400 del barrio Alberdi.

El rodado, un Ford Escort, quedó destrozado luego de que las llamas abarcaran por completo su estructura.

Las llamas tomaron todo el coche y lo dejaron destruido

Como se puede apreciar en el video que encabeza la nota, el fuego comenzó a intensificarse de a poco, primero prendió en la parte trasera hasta que se expandió por todo el auto.

Ante el alerta, se desplazó personal policial al lugar y procedió a la aprehensión del sospechoso, un hombre mayor de edad cuya identidad no fue informada.

Al mismo tiempo, efectivos de la Dirección de Bomberos trabajaron para sofocar el fuego y evitar que se expandiera.

La investigación inicial incorporó no solo las imágenes registradas por las cámaras municipales, sino también los llamados de vecinos al 911, quienes advirtieron movimientos sospechosos en distintos sectores del barrio Alberdi.

A partir de estas evidencias, las autoridades establecieron que el mismo individuo detenido habría intentado provocar incendios en otros vehículos de la zona, aunque sin éxito.

Rastros del quemacoches en el barrio Alberdi

Estos intentos, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos, no llegaron a causar daños, aunque confirmaron la intencionalidad de la conducta atribuida.

En el mismo video de apertura de esta nota, se puede ver uno de los casos en los que el individuo intentó -sin éxito- incendiar otro coche. En las imágenes se ve que utilizó pedazos de cartón rociados de un material inflamable que generaron llamas, pero no alcanzaron ningún vehículo.

El subcomisario Cristian López, superior de turno, describió la dinámica de la aprehensión y las tareas de contención del fuego. “En horas de la madrugada, el personal policial procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad, sindicado de provocar un incendio en un automóvil estacionado en la vía pública”, señaló en un comunicado oficial.

“En el lugar, colaboró personal de la Dirección de Bomberos, quienes lograron sofocar las llamas, constatando daños en el rodado”, agregó.

Un antecedente en Villa del Parque

A mediados de julio pasado, dos vehículos resultaron incendiados de manera intencionada en el barrio porteño de Villa del Parque. El incidente ocurrió en la madrugada, sobre la calle Cuenca, entre Arregui y Génova.

Diversos testigos contaron a la Policía que, cerca de las 5.30, un joven pasó caminando y arrojó un objeto dentro de una camioneta que permanecía estacionada en la ochava sobre Génova.

Un antecedente similar ocurrió en Villa del Parque, donde dos autos fueron incendiados intencionalmente

Rápidamente, el vehículo comenzó a arder y el fuego se propagó al automóvil que se encontraba justo adelante.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae: “El fuego afectó una Fiat Doblo y un Volkswagen Tiguan en Cuenca y Arregui, que fue apagado por bomberos utilizando una línea de 38 milímetros”.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se aprecia que la Fiat Doblo se encontraba detenida en la ochava de Génova y Arregui cuando una persona se acerca, arroja algo y, en ese instante, el vehículo se prende fuego de inmediato, mientras el individuo huye del lugar. Posteriormente, las llamas alcanzan al Volkswagen Tiguan estacionado adelante.

Poco después, una dotación de bomberos de la estación de Devoto llegó al lugar y controló el incendio tras combatirlo durante una hora. Para extinguir el fuego, se emplearon mangueras e ingresaron en la parte delantera del vehículo situado adelante para enfriar y sofocar las llamas, logrando así salvar a un Peugeot plateado que también estaba estacionado frente al Volkswagen Tiguan.

El subcomandante de bomberos Leandro Grebol informó más tarde: “No hubo una explosión, quiero dejar en claro eso. Lo que pasó es que se fisuró el tanque propio del incendio y el iniciador es materia de investigación. Ahora vamos a hacer las pericias correspondientes en el lugar para determinar el motor iniciador de esto”.

Ante la presencia de combustible en los tanques de los autos, se utilizó espuma AFFF para contener el fuego. “Es una espuma especial para derrame de combustible y contención de fuegos en líquidos acelerantes o combustibles livianos. Se usa cuando el agua no es suficiente o no es el medio empleado necesario. El combustible es un material específico que necesita un tipo de extintor específico para poder contenerlo y extinguirlo”, explicó Grebol.

El responsable escapó tras perpetrar el hecho.