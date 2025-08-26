Condenaron a prisión a un hombre por abusar de su hijastra en Córdoba y le impusieron una multa de solo $5 mil pesos

La resolución fue dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero en la provincia de Córdoba

Un hombre de 36 años oriundo de Villa Ascasubi en la provincia de Córdoba, recibió una condena a cuatro años de prisión por abuso sexual en perjuicio de su hijastra, de acuerdo con la resolución dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero.

La Justicia le impuso además una multa de tan solo $5 mil. La causa judicial llegó a juicio con cargos inicialmente más graves, pero la investigación determinó que se trató de un hecho puntual.

La defensa sostuvo que el fallo contempló la existencia de una sola situación probada. El abogado defensor, Gustavo Nievas, declaró que sólo se acreditó que el hombre había tocado la pierna de la joven en una ocasión. Además, explicó que no hubo otros episodios ni agravantes en la condena final.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, en un comienzo, el imputado enfrentaba una acusación más severa. Los cargos iniciales incluían abuso sexual continuado, agravado por la condición de guardador y la convivencia previa, además de la tenencia de un arma de fuego de uso civil. El proceso judicial redujo los hechos al constatar un solo episodio confirmado, lo que tuvo incidencia directa en la cuantía de la pena.

La audiencia de debate se desarrolló en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero, donde el tribunal evaluó cada uno de los elementos aportados por la fiscalía y la defensa. El juez resolvió dictar una pena de prisión efectiva, mientras descartó la existencia de circunstancias agravantes por la falta de pruebas concluyentes en los otros puntos de la acusación.

Según los registros del caso, el condenado ya había permanecido dos años bajo prisión preventiva, por lo que deberá cumplir dos años más para agotar la sentencia impuesta por el tribunal.

La causa judicial llegó a juicio con cargos inicialmente más graves pero no fueron comprobados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre fue condenado por abusar de sus cinco hijas en Córdoba

A principios de mayo pasado, un hombre de 50 años fue condenado a 15 años y 10 meses de prisión por los abusos sexuales agravados cometidos contra sus cinco hijas en Calamuchita, también en la provincia de Córdoba

Según informó la Justicia, los hechos ocurrieron entre 2017 y 2023, y salieron a la luz gracias a la denuncia de una de las víctimas, quien logró escapar de su hogar en diciembre de ese mismo año y alertar a las autoridades.

El caso quedó en manos de la fiscal de Río Tercero, Paula Bruera, quien además reveló que el agresor ya contaba con antecedentes por delitos similares.

La víctima que destapó el horror pidió ayuda a los gritos y aseguró: “Mi mamá nos maltrata y mi padrastro nos viola”.

Según lo detallado por la investigación, un vecino la asistió y la llevó a la comisaría, donde pudo relatar los abusos que ella y sus hermanas sufrían. Este testimonio fue clave para que las autoridades actuaran de inmediato y detuvieran al agresor que se encuentra en prisión desde diciembre de 2023.

La fiscal Bruera confirmó que las víctimas tenían entre 4 y 16 años al momento de los ataques. Además, se comprobó que el hombre ya había sido condenado en el año 2000 por delitos sexuales contra un menor de edad, aunque había recuperado la libertad poco tiempo después. Este antecedente agravó su situación judicial.

En el marco de la misma causa, también fue condenada la pareja del agresor y madre de cuatro de las niñas. La mujer recibió una pena de un año de prisión en suspenso tras ser encontrada culpable de lesiones leves calificadas. Aunque no se especificaron mayores detalles sobre su rol en los hechos, la sentencia refleja su responsabilidad en el contexto de violencia y abuso que vivieron las menores.

El juicio se llevó a cabo en los Tribunales de Río Tercero bajo la modalidad de juicio abreviado, en el que el acusado aceptó los cargos en su contra. La pena de 15 años y 10 meses de prisión fue dictada por los delitos de abuso sexual agravado. Según consignó la Fiscalía, esta condena busca garantizar que el agresor permanezca tras las rejas durante un largo período, evitando que pueda reincidir.