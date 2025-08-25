Crimen y Justicia

Ofrecen una recompensa de $5 millones para atrapar al hombre que mató a su yerno en Florencio Varela

Se trata de Ricardo Julio Maidana (40). Le disparó tres tiros a José Luis Colla Dávalos (24) el pasado 24 de abril durante una discusión y se dio a la fuga

José Luis tenía 24 años
Ricardo Julio Maidana (40) es intensamente buscado por la Justicia desde hace cuatro meses y un día. La noche que se dio a la fuga asesinó de tres balazos al novio de su hija José Luis Colla Dávalos (24) tras una discusión en una casa del partido bonaerense de Florencio Varela.

Ahora, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires lanzó una recompensa por su captura. Ofrecen entre 2.500.000 y 5.000.000 de pesos para quienes aporten datos certeros que permitan localizar y detener a Maidana, cuyo último domicilio conocido fue en Rafael Calzada.

El Ministerio informó que las personas que dispongan de información podrán presentarse ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos departamentos judiciales de la provincia, o en la UFI N° 5 descentralizada de Florencio Varela, a cargo de Hernán Bustos Rivas (correo electrónico ufi5.fv@mpba.gov.ar). También podrán dirigirse a la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas (teléfonos 0221-429-3015 y correo electrónico profugos@mseg.gba.gov.ar).

Las autoridades garantizan la confidencialidad de la información y la reserva de identidad de quienes colaboren.

Las imágenes de Ricardo Maidana
Sobre Maidana pesa una orden de captura por estar imputado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

De acuerdo con la investigación, el crimen ocurrió el pasado 24 de abril, alrededor de las 21:30, en la calle 964 al 300 de Bosques. Un llamado al 911 alertó sobre un ataque a tiros. Según la denuncia, un joven había sido baleado desde un auto por su suegro.

En base a los dichos de la tía de la víctima, el joven y su novia de 21 años estaban manteniendo una discusión en la casa que compartían cuando llegó un Volkswagen Bora.

Se cree que en medio de la discusión, que en parte sería considerada por los investigadores como un caso de violencia de género, según pudo saber este medio; la chica habría llamado a su padre para contarle lo que sucedía. Y el sospechoso llegó en su coche armado.

Lo balearon en su casa
“Sin descender del rodado, efectuó varios disparos de arma de fuego. Luego, su hija se subió al vehículo y ambos huyeron del lugar", rezaba la información oficial del caso.

Mientras el agresor escapaba con su hija, vecinos llamaron a la Policía Bonaerense y al SAME provincia y el joven fue trasladado al Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo, donde falleció a causa de las heridas: uno de los balazos le había dado en el cuello.

Desde entonces, la Justicia busca a Maidana.

La despedida y el reclamo de Justicia

Tras el crimen de Colla, amigos y familiares lo despidieron en las redes sociales.

“Mi hijo, Jose Luis Colla, el más bueno y dulce de todos. ¡Todo aquel que te conoce sabe la excelente persona que fuiste! Siempre lleno de alegría, tan dulce y respetuoso con todos. ¡Con esa sonrisa tan hermosa, que voy a guardar por siempre en mi corazón! Hijo, te amo y te amaré por siempre. No descansaremos hasta hacer justicia y que las personas que te arrebataron la vida, tan cobarde e injustamente, paguen. Nos volveremos a encontrar", posteó la madre de la víctima en Facebook.

Yanina, la hermana de Colla Dávalos, también posteo las fotos de la hija del homicida y la consideró “cómplice del asesinato de José Luis, junto a su papá y su mamá”. Y siguió: “Lo mataron de tres tiros cobardemente, y en su propia casa. Escaparon como ratas y lo dejaron tirado como una basura”.

