El capo narco Esteban Alvarado ante un nuevo juicio: lo acusan por balaceras y extorsiones

Esteban Alvarado, capo narco de Rosario

El capo narco rosarino Esteban Lindor Alvarado, quien purga una pena a prisión perpetua por un homicidio, balaceras y lavado, comenzó a ser juzgado desde este lunes en el Centro de Justicia Penal de la ciudad santafesina, indicaron fuentes de la causa a Infobae.

La fiscal Marisol Fabbro lo acusa como presunto instigador de un ataque a tiros ocurrido el 11 de mayo de 2022 en un taller de chapería y pintura de la zona oeste con el objetivo de quedarse con el galpón para guardar autos de su organización. En esa balacera resultaron heridos dos hombres: el dueño del local y un cliente.

El debate oral y público se inició ante el tribunal penal de primera instancia, integrado por los jueces Facundo Becerra, Paola Aguirre y Hebe Marcogliese.

Centro de Justicia Penal de Rosario

Además del jefe narco, hay otros tres imputados. Se trata de César López Coronel, Lucas Fabián González y Nahuel Yamil Clavero, todos involucrados en la balacera.

Según los datos que se conocen sobre el legajo producto de la acusación ya realizada en audiencias anteriores, el hombre que alquilaba el taller había sufrido extorsiones de parte de López Coronel, González y Clavero, quienes pretendían que les entregara las llaves de su local.

El 11 de mayo de 2022, dos gatilleros entraron al taller y dispararon contra Daniel V., a cargo del lugar, y un ocasional cliente, quienes sufrieron heridas de bala. Uno de ellos en la rodilla y el otro en el abdomen. Después de ese ataque, la víctima cedió y entregó la llave. Los dos sicarios abrieron fuego luego de gritar “venimos de parte de Alvarado”.

Para la fiscal Fabbro, Clavero y González fueron quienes ocuparon el inmueble posteriormente y lo usaron para guardar vehículos “por encargo y con dinero adquirido ilícitamente por Esteban Alvarado”.

“Esta organización criminal procuró ocupar distintos establecimientos dentro de Rosario, incluso por intermedio de la violencia, excluyendo de allí a las personas que detentaban la legítima posesión, y bajo la fachada de venta de carbón, a fin de utilizarlos como base para actividades ilícitas y para ocultar vehículos adquiridos a través de maniobras tendientes a ocultar el origen del dinero con el que se adquirían", indicó Fabbro en audiencias anteriores sobre esta causa.

Al mismo tiempo, la representante del Ministerio Público de la Acusación señaló que la estructura realizó modificaciones a los autos con el fin de incrementar su valor, como ser pulidos o alteraciones de su cuenta kilómetros. Luego, los ponían a la venta para, de esa forma, dar apariencia de licitud a las operaciones y a los bienes mencionados, concluyó la fiscal.