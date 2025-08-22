La policía porteña aplicará por primera vez el derecho de admisión en un partido de rugby: será en Los Pumas-All Blacks

Será la primera vez que se aplicará en la Ciudad el derecho de admisión en un evento de rugby

El partido de rugby que disputarán Los Pumas frente a los All Blacks este fin de semana en el estadio Vélez Sarsfield representa un hecho inédito en la Ciudad de Buenos Aires: por primera vez entrará en vigencia el derecho de admisión y el control del programa Tribuna Segura en un evento deportivo ajeno al fútbol.

Así lo informaron este viernes desde el ministerio de Seguridad porteño en un contexto marcado por los violentos incidentes ocurridos el miércoles en la cancha de Independiente, donde se desarrolló un enfrentamiento en la cancha de Avellaneda entre la hinchada del Rojo y de Universidad de Chile.

Según señalaron desde la cartera, este operativo establecerá un nuevo estándar para la seguridad en espectáculos masivos, particularmente ante conflictos con los barras y los trapitos, trasladando los controles del fútbol a otras competencias deportivas de gran convocatoria.

La implementación estará a cargo de la subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del ministerio de Seguridad de la Ciudad. El programa que se utilizará cuenta con lectores de DNI, vinculados a una base de datos que compara la identidad de los asistentes con listados de personas impedidas de ingresar por sanciones judiciales o administrativas, así como por contar con pedidos de captura vigentes.

Esta metodología ya se consolidó en otros encuentros de fútbol realizados en la Ciudad de Buenos Aires. Desde enero hasta la primera quincena de agosto de 2025, los controles de Tribuna Segura permitieron la detención de 42 personas durante encuentros disputados en los 18 estadios de fútbol habilitados, cifra que supera las 40 detenciones efectuadas en todo 2024, de acuerdo a información a la que accedió Infobae.

Entre las causas judiciales que motivaron estas capturas figuran delitos graves como homicidio (4), secuestro (2), robo (10), abuso sexual (5), tenencia o tráfico de drogas (3), estafas (3), usurpación (1) y lesiones (2).

El programa se apoya además en una base de datos propia de la Ciudad de Buenos Aires de sujetos con impedimento preventivo de acceso y concurrencia a estadios, complementaria al listado nacional. Al 15 de agosto, existen 9.390 personas incluidas en el registro porteño, lo que representa prácticamente la mitad del total de 19.800 nombres que conforman la lista del sistema Tribuna Segura nacional.

De esos 9.390, aproximadamente 1.950 fueron incorporados por participar en actividades de cuidacoches o “trapitos”, sanción implementada desde diciembre de 2023. Esta proporción supera largamente los 7.970 ingresos realizados durante todo el 2024 en la Ciudad, reflejando un crecimiento significativo en la cobertura del sistema sancionatorio.

Sobre el procedimiento, desde el ministerio porteño señalaron que la operatividad de Tribuna Segura implica la presencia de agentes de la Policía de la Ciudad en todos los accesos al estadio, quienes escanean los DNIs de los asistentes y verifican en tiempo real si existen impedimentos judiciales, contravenciones o pedidos de captura.

Entre enero y julio de 2025 se controlaron más de 2,8 millones de personas en eventos deportivos realizados en Buenos Aires y se labraron 9.632 actas de contravención, de las cuales una parte significativa se vincula a actividades indebidas como la de “trapito”.

Las infracciones más comunes detectadas en los controles incluyen el intento de ingreso a los estadios sin entrada, incitación al desorden, resistencia a la autoridad, lesiones y la actividad no autorizada de cuidacoches.

Los Pumas-All Blacks jugarán este sábado

El historial del sistema muestra una evolución sostenida. Desde la activación de la base de datos de la Ciudad para Tribuna Segura, en 2019, se incorporaron en total 37.772 personas con impedimentos, de las cuales 9.390 ingresaron solo en los primeros siete meses de 2025.

Además, en menos de dos años, la cantidad de detenidos pasó de 40 en 2024 a 42 entre enero y agosto de 2025, lo que da cuenta de la intensificación de los controles y de la efectividad de los operativos. Infobae consultó fuentes de Seguridad urbana, quienes confirmaron que cada operativo concluye con una resolución administrativa en la que se fijan las sanciones, que van de tres a 48 meses de restricción para el acceso a recitales o competencias. En los casos donde el infractor es reincidente, la pena se duplica sin apelación posible.

El operativo de este sábado suma una dotación especial de la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos, integrantes del Sistema Integral de Seguridad Pública, videovigilancia urbana, personal de emergencias, tránsito y 911. Esta conjunción de recursos permite realizar un control simultáneo en todos los anillos del estadio y establece un modelo de gestión integral para grandes eventos, indicaron fuentes del gobierno de CABA.