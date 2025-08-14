Grooming: detuvieron en Río Negro a un hombre acusado de captar menores por videojuegos

Cayó en Río Negro un groomer que cambiaba créditos por fotos sexuales a menores

La Policía de la Ciudad detuvo en Cipolletti, provincia de Río Negro, a un hombre acusado del delito de grooming, luego de una investigación que permitió constatar la captación de un menor de edad a través de una plataforma de videojuegos con fines sexuales.

El caso se inició con la denuncia de una pareja de la provincia de Buenos Aires, que informó que su hijo de 9 años había entablado contacto en el videojuego Roblox con otro usuario que le compraba monedas virtuales a cambio de fotografías con contenido sexual.

Los dispositivos secuestros por la Policía de la Ciudad

La causa quedó a cargo de por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 Descentralizada de Berazategui, a cargo de Daniel Ichazo, quien dispuso la apertura de la investigación y derivó las tareas de rastreo digital y análisis a la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad.

El trabajo coordinado permitió identificar al involucrado y localizar su domicilio en Cipolletti. La investigación contó con el apoyo de la División Unidad Operativa General Roca de la Policía Federal Argentina y la colaboración de la policía rionegrina.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron múltiples dispositivos informáticos que contenían pruebas relevantes para la causa, informó la fuerza.

De acuerdo con los voceros, al momento de la detención y con el materal secuestrado, se realizó un “triage forense” -un proceso similar al traige médico, en la que se evalúa la urgencia en cada paciente, pero sobre dispositivos electrónicos.

En ese momento, se confirmaron indicios sobre la existencia del material denunciado por la familia de la víctima.

Por último, las fuentes confirmaron que el detenido quedó a disposición de la Justicia bajo cargos por grooming.

Consejos

Como parte de la prevención, la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad difundió recomendaciones para responsables y adultos a cargo de niñas, niños y adolescentes:

Supervisar la actividad de los menores y favorecer el diálogo sobre el uso seguro de internet y redes sociales.

No compartir imágenes, datos personales ni información privada con desconocidos, evitar aceptar ofrecimientos de monedas virtuales u otros beneficios a cambio de material íntimo, y hacer uso de las herramientas de seguridad y denuncia que brindan las plataformas.

Ante cualquier comportamiento sospechoso, se recomienda conservar la evidencia y realizar la denuncia de inmediato al 911.