Cuál es el estado de salud de los hinchas internados tras los incidentes en la cancha de Independiente

El momento en que la barra de Independiente atacó a los hinchas chilenos REUTERS/Facundo Morales

Luego de los salvajes incidentes del miércoles en el partido de Independiente contra Universidad de Chile, hay tres hinchas que aún permanecen internados en distintos hospitales públicos de la localidad de Avellaneda: uno de ellos, el hombre que cayó al vacío desde una de las tribunas, sigue en grave estado.

Según el último parte médico emitido esta mañana y al que accedió Infobae, de los cinco heridos que hasta ayer estaban hospitalizados, dos ya fueron dados de alta en las últimas horas.

De acuerdo con lo que indicaron, el hinchas que aún pelea por su vida es Gonzalo Alfaro, de 33 años, el simpatizante chileno que fue arrojado al vacío cuando intentaba escapar del ataque de la barra de Independiente en plena tribuna.

El parte médico señala que permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Fiorito, con traumatismo craneoencefálico grave. “Continúa con pronóstico reservado, en ARM, con sedoanalgesia, vasopresores y falla renal. Su condición clínica no ha presentado cambios con respecto al día anterior”, señalaron desde el Ministerio de Salud de la Provincia.

En el mismo centro médico está internado Jaime Mora, de 56 años y nacionalidad chilena también, quien presenta traumatismo de cráneo con hundimiento y fractura cervical. “Permanece estable, con collar cervical. Será reevaluado por otorrinolaringología el dia de hoy. Está lúcido, sin signos de foco motor”, agregó la información médica.

El otro herido que todavía está internado es Nazareno Hasenaver, de nacionalidad argentina. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, está en sala de terapia intermedia del Hospital Perón.

“Se mantiene hemodinámicamente compensado, sin nuevos hallazgos clínicos ni neurológicos en el control por TAC encefálica”, dice el parte. “Continúa bajo estricto monitoreo neurológico y hemodinámico, estable y sin cambios significativos respecto al parte anterior”, agregó.

Las fuentes oficiales señalaron a Infobae que dos de los heridos ya fueron dados de alta. Se trata de Andrés Villalobo, de nacionalidad chilena, quien pudo retirarse del Hospital Perón en las últimas horas tras una evolución clínica positiva. El otro es Joaquín Baina Alvayay, oriundo de Chile también, quien “recibió el alta médica tras evolucionar favorablemente”.

Por los violentos enfrentamientos en las tribunas de la cancha de Independiente, el departamento judicial de Avellaneda-Lanús, con el fiscal Mariano Zitto a la cabeza, mantiene a dos personas detenidas.

Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, se trata de S. F. E. L., imputado de robo calificado por su comisión en poblado y banda, en el marco de un espectáculo deportivo y por la participación de un menor.

El otro es A L.M.L., acusado de robo calificado por su comisión en poblado y banda, resistencia a la autoridad en el contexto de un espectáculo deportivo, calificados los dos primeros por su comisión en el marco de un espectáculo deportivo y por la participación de un menor. Ambos son de nacionalidad argentina y fueron detenidos a las afueras del estadio.

Asimismo, las fuentes judiciales consultadas informaron que el fiscal Zitto dispuso la libertad de los 104 simpatizantes de Universidad de Chile “por falta de pruebas”. En ese sentido, indicaron que se continúa la investigación respecto de las víctimas heridas y “se están haciendo tareas al respecto”.

Los hinchas que fueron detenidos luego de los incidentes

Asimismo, señalaron que continúa la investigación sobre las circunstancias que permitieron que la barra de Independiente ingresara a la tribuna donde estaban los hinchas de Universidad de Chile.

Por su parte, el ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, anunció que se clausurará la cancha del Rojo, por lo que no podrá jugar como local este domingo ante Platense por el Torneo Clausura.

“Tengo entendido que el fiscal ya pidió la clausura del estadio porque además ahí hay mancha hepáticas arteriales en la tribuna, va a haber que hacer pericias. Independiente no va a jugar el domingo en su estadio”, confirmó en Radio 10 el ministro de Seguridad Bonaerense, Javier Alonso.

El Rojo debe enfrentar este domingo desde las 20.30 al Calamar como local por la 6ª fecha del Torneo Clausura, pero deberá buscar otra sede a raíz de la decisión de pedir la clausura del recinto que tomaron las autoridades este viernes.

El funcionario del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires también apuntó contra la Conmebol por la inacción policial a lo largo de casi dos horas mientras los hinchas chilenos agredían constantemente a los fanáticos de Independiente desde la Tribuna Pavoni Alta.

Precisamente esos hechos de violencia derivaron en la suspensión del partido cuando iban 2 minutos de juego. Casi 40 minutos más tarde, y mientras ninguna autoridad de seguridad intervenía, una parte de la barra se cruzó por el Libertadores de América y protagonizó la agresión sobre los pocos fanáticos chilenos que en ese momento no se habían marchado.

“Tres veces le dijo la Policía y el Aprevide (al coordinador de Conmebol) que tenía que suspender el partido y no lo quiso suspender.Si nosotros hubiésemos suspendido el partido al finalizar el primer tiempo y la gente bajaba de la tribuna. No hubiera pasado nada de lo que pasó. No lo escucharon. Ellos sugerían que subiera la Infantería, que por la fuerza desalojara la tribuna superior y que el partido continuara sin la presencia de la parcialidad chilena. Hay gente que tiene que rendir cuentas. Había una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo, decisiones que tomó el coordinador de la Conmebol”, aseguró Alonso.