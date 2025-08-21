Liberaron a la pareja detenida por una denuncia de abuso sexual contra su beba de 6 meses

Liberaron a la pareja detenida por una denuncia de abuso sexual contra su beba de 6 mesas (Foto: El Día de La Plata)

La Justicia liberó al agente del Servicio Penitenciario Bonaerense y su pareja que habían sido detenidos el martes por una denuncia de abuso sexual contra su beba de 6 meses. Sin embargo, el informe médico no pudo confirmar la existencia de una presunta violación. La misma familia había sido quien llamó a la Policía Bonaerense para advertir que la madre de su hija había atacado a la pequeña de apenas 6 meses.

“No había signos de abuso sexual”, concluyeron los médicos del Hospital de Niños de La Plata tras la revisión de la menor, que había sido trasladada de urgencia luego de una denuncia por presunto abuso.

Esta información, al que accedió El Día de La Plata, resultó determinante para que la Justicia dispusiera la liberación de la pareja acusada, ambos de nacionalidad paraguaya, quienes habían sido detenidos en la localidad de Olmos tras la denuncia presentada por la abuela paterna de la menor.

La mujer relató ante el fiscal Juan Menucci, de la UFI N.º 5 de La Plata, que en la madrugada del martes, aproximadamente a las 06:00, su hijo llegó a su vivienda con la bebé en brazos y le advirtió: “Mamá, agarrá a la nena que R. (madre de la bebé) la quiere violar con un destornillador”.

Según su declaración, la niña vestía únicamente la parte superior de un body y estaba envuelta en una manta rosa, sin pañal ni prendas en la parte inferior. La abuela aseguró que revisó a su nieta en busca de lesiones o rastros de sangre, pero no halló ninguna evidencia.

En su comparecencia ante la Fiscalía, la abuela describió episodios previos de violencia y consumo problemático de sustancias por parte de la madre de la menor.

Afirmó que “R. tiene problemas de consumo” y recordó incidentes en los que la mujer habría apuñalado a su hijo y la habría agredido físicamente. Además, sostuvo que la madre de la bebé “vende drogas y se prostituye”, y manifestó su deseo de obtener la custodia de su nieta: “Ahora quiero que mi nieta se quede conmigo”.

El examen realizado en el Hospital de Niños determinó que la menor trasladada de urgencia no presentaba lesiones compatibles con abuso (Policía Bonaerense)

La abuela relató también que la madre de la menor irrumpió en la vivienda y comenzó a destruir muebles y electrodomésticos. Por ello, fue necesario un operativo policial en el domicilio ubicado en la calle 196 entre 46 y 47, donde la situación se tornó violenta y se necesitó la intervención de cuatro agentes para contenerla, tal como comentaron fuentes cercanas al caso a Infobae.

Al llegar al domicilio, los policías se encontraron con un cuadro de extrema tensión. En el lugar, un hombre mantenía reducida a una mujer, al tiempo que aseguraba que era su pareja y que momentos antes había abusado de la beba.

Ante esa escena, el personal actuó con lo que calificaron como “la fuerza mínima e indispensable” para controlar a la femenina y proceder a su aprehensión.

A pocos metros de allí, los uniformados identificaron a otra mujer, la madre del hombre, que sostenía en brazos a la criatura que lloraba intensamente. Con el objetivo de esclarecer lo sucedido, todas las partes fueron trasladadas a la dependencia policial.

El penal de Olmos al fondo de la calle en donde ocurrió el abuso

En paralelo, se solicitó la intervención del SAME, que trasladó de urgencia a la beba al Hospital de Niños de La Plata. En un primer momento, tras los exámenes médicos correspondientes, se confirmó que presentaba lesiones. No obstante, los profesionales aclararon que no se pudo establecer si esas lesiones eran recientes o de días anteriores. De todas maneras, informaron que la menor se encontraba fuera de peligro.

Con estos resultados y ante la gravedad de las acusaciones, se dispuso la aprehensión de ambos progenitores. Se trata de N.A., de 33 años, empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense (Unidad Nº9 La Plata), y de Rosana C., ciudadana paraguaya de 32 años, actualmente desocupada. Al día siguiente, con los nuevos datos periciales, ambos fueron liberados.

Mientras la Fiscalía aguarda los informes complementarios del hospital, se iniciaron los trámites para resguardar a la menor y evitar el contacto con su madre. El padre de la niña evalúa la posibilidad de presentar cargos penales.