Crimen y Justicia

Un penitenciario fue detenido junto a su pareja tras denunciarla por abusar sexualmente de su beba

Ambos fueron aprehendidos y la chiquita de 6 meses, derivada al Hospital de Niños de La Plata

Guardar
El penal de Olmos al
El penal de Olmos al fondo de la calle en donde ocurrió el abuso

Un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense y su pareja quedaron aprehendidos en una causa por abuso sexual luego de que el agente llamara a la Policía de la provincia de Buenos Aires para advertir que la madre de su hija había atacado a la pequeña de apenas 6 meses. Cuando los agentes llegaron al lugar se encontraron al hombre sujetando a la acusada, pero los dos terminaron presos.

Fuentes oficiales explicaron a Infobae que todo comenzó cuando personal de la Comisaría 15ª de Lisandro Olmos fue convocada a una vivienda ubicada en calle 196 entre 46 y 47, también en el partido de La Plata y a metros del penal que lleva el nombre de esa localidad platense.

En un primer momento, se informaba que debían acudir ante un conflicto familiar. Sin embargo, la situación tomó un giro mucho más grave cuando la ampliación del llamado alertó que un hombre denunciaba a su pareja por haber abusado de su hija de apenas seis meses.

Al llegar al domicilio, los policías se encontraron con un cuadro de extrema tensión. En el lugar, un hombre mantenía reducida a una mujer, al tiempo que vociferaba que era su pareja y que momentos antes había abusado de la beba.

Ante esa escena, el personal actuó con lo que calificaron como “la fuerza mínima e indispensable” para controlar a la femenina y proceder a su aprehensión.

A pocos metros de allí, los uniformados identificaron a otra mujer que sostenía en brazos a una criatura que lloraba intensamente. Se trataba de la víctima, M., nacida el 18 de febrero, quien de inmediato fue puesta bajo resguardo. Con el objetivo de esclarecer lo sucedido, todas las partes fueron trasladadas a la dependencia policial.

En paralelo, se solicitó la intervención del SAME, que trasladó de urgencia a la beba al Hospital de Niños de La Plata. Allí, tras los exámenes médicos correspondientes, se confirmó que presentaba lesiones. No obstante, los profesionales aclararon que no se pudo establecer si esas lesiones eran recientes o de días anteriores. De todas maneras, informaron que la menor se encontraba fuera de peligro.

Con estos resultados y ante la gravedad de las acusaciones, se dispuso la aprehensión de ambos progenitores. Se trata de N.A., de 33 años, empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense (Unidad Nº9 La Plata), y de Rosana C., ciudadana paraguaya de 32 años, actualmente desocupada. Ambos quedaron detenidos mientras avanza la investigación.

La causa, que se investiga como “abuso sexual”, quedó bajo la órbita de la UFI Nº5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Ignacio Mennucci, y con intervención del Juzgado de Garantías Nº3 de ese departamento judicial.

Según consta en el parte oficial, la auxiliar letrada Maitena Betelú avaló las detenciones y ordenó el cumplimiento de diligencias de rigor, estableciendo además que los aprehendidos deberán presentarse en la fiscalía.

Condenado por abusar de su hija

Un hombre identificado como H.R.M. fue condenado este lunes a 16 años de prisión tras haber sido declarado culpable por el delito de abuso sexual agravado reiterado contra su propia hija en el departamento de Garay, provincia de Santa Fe.

La decisión, adoptada por el juez Luis Octavio Silva, atendió la solicitud de la Fiscalía y marcó el cierre de un proceso que repasó una secuencia de episodios cometidos contra la víctima desde la infancia hasta su adolescencia.

La condena se basó en la investigación realizada por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, que expuso cómo H.R.M. ejerció agresiones sexuales sobre su hija en repetidas ocasiones mientras compartían la vivienda familiar.

Según lo revelado durante el proceso, los ataques no se limitaron al ámbito doméstico: también ocurrieron en una zona costera cercana, espacio donde el acusado tenía oportunidad de encontrarse a solas con la víctima.

El recorrido judicial detalló que los hechos comenzaron cuando la joven cursaba el jardín de infantes y se extendieron hasta los primeros años de la escuela secundaria.

El caso llegó a conocimiento de las autoridades luego de que la propia víctima, en 2023, confiara los hechos a su pareja, revelación que motivó la denuncia formal y desencadenó las actuaciones judiciales y la detención del hombre, que al momento contaba con 61 años.

La fiscal Luciana Escobar Cello, responsable de la investigación, sostuvo la existencia de agresiones físicas y psicológicas sostenidas en el tiempo, además de evidenciar cómo el agresor se valía de amenazas para mantener oculta la situación y garantizar así su continuidad.

El procedimiento avanzó bajo la modalidad de juicio abreviado. Y el tribunal estableció la pena de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y promoción a la corrupción de menores.

Temas Relacionados

Servicio Penitenciario BonaerenseLa PlataLisandro Olmosabuso de menoresabuso sexualúltimas noticias

Últimas Noticias

La muerte de Maradona: la Fiscalía advirtió sobre convertir el juicio en un “espectáculo” y se opuso a Luque

En la audiencia de este martes se trató el pedido de recusación del neurocirujano contra dos de los nuevos magistrados. Los detalles de la jornada

La muerte de Maradona: la

Revés para el abogado acusado de engañar a Gonzalo Montiel: le revocaron la eximición de prisión otra causa por estafas

Lo ordenó la Cámara de Apelaciones de San Isidro. Es por el expediente que tramita en forma paralela al del futbolista, en el cual fue procesado y embargado

Revés para el abogado acusado

El menor detenido por el crimen de Rita Suárez en La Matanza confesó haber disparado: la declaración completa

El imputado tiene 17 años y quedó alojado en un instituto tras el asesinato de Rita Mabel Suárez. El viernes habrá una audiencia clave para definir su futuro

El menor detenido por el

Declaró uno de los menores acusados del crimen de Rita Suárez en La Matanza: había sido entregado a la Justicia por su madre

Se trata del sospechoso de 17 años, señalado por disparar el tiro mortal que asesinó a la mujer frente a su hijo. Los otros dos involucrados están detenidos

Declaró uno de los menores

Cayeron los “yugadores” cuando intentaban entrar a un edificio en Almagro

Los dos delincuentes fueron sorprendidos por la Policía de la Ciudad en plena tarea. Escaparon corriendo, pero fueron capturados

Cayeron los “yugadores” cuando intentaban
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hallazgo revela cómo el

Un hallazgo revela cómo el músculo puede transformarse en hueso y acelerar la reparación de fracturas graves

El Tribunal Superior de Justicia porteño inauguró su nueva sede en un edificio emblemático

La inflación mayorista fue de 2,8% en julio y acumuló un alza del 12,3% en lo que va del año

La muerte de Maradona: la Fiscalía advirtió sobre convertir el juicio en un “espectáculo” y se opuso a Luque

Presupuesto 2026: el Gobierno volverá a plantear una regla fiscal para ponerle un “cepo” al gasto público

INFOBAE AMÉRICA
Israel abatió a Kamal Najjar,

Israel abatió a Kamal Najjar, terrorista de Hamas que secuestró al ex rehén argentino-israelí Yarden Bibas

Analizan si una niña de 7 años murió por tortura en República Dominicana

Una intérprete de lengua de señas se robó la atención en el show de Oasis en Dublín

Cumbre Zelensky-Putin: Suiza no ejecutará la orden de arresto del TPI contra el ruso si la reunión es en Ginebra

La OTAN confirmó que su próxima cumbre se celebrará en julio de 2026 en Ankara

TELESHOW
La nueva coincidencia entre Wanda

La nueva coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez que hizo estallar las redes: “Un especialista en montaje”

El tierno mensaje de Luisana Lopilato y Michael Bublé a su hija Cielo: “Transformaste nuestras vidas para siempre”

El extravagante look de Wanda Nara en Los Ángeles: estilo baloncesto, Hello Kitty y carteras de lujo

Cronología de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi: del comunicado soft al escándalo por infidelidad

La palabra de Andrés Gil por los rumores de supuesto romance con Gimena Accardi: “Es absolutamente falso”