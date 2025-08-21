Condenaron al responsable de la tragedia del río Paraná tras un choque de lanchas a la salida de una fiesta

El accidente ocurrió a la salida de una fiesta en diciembre de 2024

Finalmente, el trágico choque de lanchas ocurrido en el río Paraná en diciembre del año pasado, llegó a un veredicto este miércoles luego de que la Justicia condenara al autor del hecho que dejó un muerto y varias personas gravemente heridas. El episodio tuvo lugar a la salida de una fiesta celebrada sobre la costa de la isla La Paciencia.

Pedro Bertossi, de 35 años, fue hallado responsable de homicidio culposo que tuvo como víctima a Adrián Taborda, por lo que deberá cumplir una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. El juez Octavio Silva dictó el fallo en el marco de un juicio de procedimientos abreviados que se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Según señaló el portal Uno Santa Fe, Bertossi quedó inhabilitado por cinco años para conducir vehículos náuticos a motor; y luego de haber pasado ocho meses en prisión preventiva, cumplirá el resto de la pena en libertad condicional. La resolución judicial contó con el visto bueno del resto de las personas que sufrieron heridas esa noche debido a la colisión y sus familias consintieron la resolución de avanzar con un procedimiento abreviado para evitar la exposición.

Al momento de determinar la pena y la modalidad del cumplimiento, los fiscales consideraron, además de las pruebas reunidas, la conducta del hombre tras la tragedia. Se comprobó que llevó a cabo algunas acciones para desvincularse del hecho, incluso después de provocar el siniestro, escapó del lugar y se entregó más tarde a las autoridades.

“Mi novio estaba en la punta haciendo señas con una linterna, pero la otra lancha no tenía luces y venía muy rápido, llena de gente”, contaba una de las sobrevivientes en aquel entonces. Y continuó relatando: “Lo único que escuchamos fue ‘¡Ese chico, no nos ve…! ¡No nos ve!’. No pudimos esquivarlos. La punta de su lancha pasó por encima de la nuestra, nos agachamos, pero golpearon en el medio. Algunos de ellos cayeron al agua también, pero no se detuvieron. Nos dejaron solos”.

A pesar de ello, “las víctimas expresaron su conformidad con la pena a tres años de prisión efectiva impuesta”, indicó el mismo portal. Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que “con pleno acuerdo de su parte, los familiares de la víctima fatal y otras personas que sufrieron perjuicios a causa del ilícito fueron resarcidos económicamente”. A su vez, puntualizó que “los gastos de reparación de la embarcación en la que murió Taborda también fueron cubiertos por el condenado”.

Los sobrevivientes señalaron que la embarcación de Bertossi circulaba a gran velocidad

El hecho tuvo lugar la noche del domingo 8 de diciembre de 2024, tras una fiesta en la ribera, sobre la costa de la isla La Paciencia. Como resultado del choque, además del fallecimiento de Taborda, los heridos de distinta gravedad debieron ser trasladados y atendidos en el Hospital José María Cullen de la provincia. El siniestro se produjo cuando la embarcación “Samira”, conducida por Bertossi, impactó contra la lancha “Anita”.

El relato de quienes sobrevivieron señaló que el conductor de la otra lancha y los ocupantes que lo acompañaban, lejos de quedarse a asistir a los heridos o a dar aviso, se alejaron rápidamente del lugar. Incluso, las víctimas, pese a las heridas y los daños materiales, lograron trasladarse por sus propios medios hasta el Club Náutico Sur para solicitar auxilio. Fueron asistidos por médicos y agentes de la Prefectura Naval Argentina. Horas después del siniestro, Bertossi se presentó junto a su abogado en la sede que Prefectura Naval Argentina posee en el puerto de Santa Fe y se puso a disposición de la Justicia, admitiendo su participación en el hecho. Por orden del fiscal de Flagrancia, Arturo Haidar, se dispuso su detención.

En junio de este año, el acusado, representado por su abogado Ignacio Alfonso Garrone, pidió al juez Sergio Carraro permiso para salir de su domicilio con fines laborales.