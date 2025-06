Choque fatal de lanchas en el río Paraná: el imputado pedirá que le otorguen salidas laborales

El choque ocurrió en la madrugada del 15 de diciembre tras una fiesta en la Isla La Paciencia

El caso por el choque de lanchas en el río Paraná, ocurrido en diciembre de 2024 y que dejó como saldo un hombre muerto y ocho personas gravemente heridas, sumará un nuevo capítulo judicial este viernes. Pedro Bertossi, imputado por homicidio culposo, solicitará ante el juez Sergio Carraro la autorización para salir de su casa con fines laborales, pese a cumplir con una prisión domiciliaria desde enero.

El pedido fue presentado por el abogado defensor Ignacio Alfonso Garrone, quien planteará en audiencia una nueva morigeración de la medida cautelar que recae sobre su representado. La solicitud será discutida en los tribunales de Santa Fe, y la decisión quedará en manos del magistrado, que escuchará a las partes antes de resolver si da lugar al pedido del acusado.

Bertossi permanece con tobillera electrónica desde el 31 de enero, cuando el juez de la Cámara de Apelaciones Fabio Mudry le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. La resolución de Mudry modificó una decisión previa de la jueza penal Celeste Minniti, quien el 16 de diciembre había ordenado la prisión preventiva del imputado, al considerar que se había fugado tras el siniestro náutico.

En ese sentido, Minniti planteó que “si Bertossi estaba en estado de shock, no fue porque había chocado contra un banco de arena, sino porque había personas lesionadas”, según consignó el medio local Aire Digital. Esa calificación de los hechos fue decisiva para justificar la imposición de la medida más gravosa.

La Justicia investiga el rol de Pedro Bertossi en el siniestro donde murió un hombre de 35 años

El accidente ocurrió en la madrugada del domingo 15 de diciembre, sobre la costa de la Isla La Paciencia, en las inmediaciones del kilómetro 585 del río, poco después de una fiesta denominada Malibú. Según relataron los sobrevivientes, la embarcación llamada “Samira”, conducida por Bertossi, circulaba a alta velocidad y sin luces al momento del impacto. La lancha embistió a otro bote en el que viajaban varias personas, que regresaban al club Náutico Sur.

“Estábamos regresando cuando vimos que venían directo hacia nosotros”, contó una de las ocupantes de la embarcación afectada. “Mi novio estaba en la punta haciendo señas con una linterna, pero la otra lancha no tenía luces y venía muy rápido, llena de gente”, agregó. El choque fue inevitable. “Lo único que escuchamos fue ‘¡Ese chico, no nos ve…! ¡No nos ve!’. No pudimos esquivarlos. La punta de su lancha pasó por encima de la nuestra. Nos agachamos, pero golpearon en el medio”, relató la testigo. Varios de los ocupantes cayeron al agua.

La víctima fatal fue identificada como Adrián Javier Taborda, de 35 años. Ocho personas más resultaron heridas de gravedad y fueron trasladadas al Hospital Cullen por personal de Prefectura Naval Argentina, con colaboración del sistema de Emergencias Náuticas.

Tras el choque, el conductor de la “Samira” abandonó el lugar y se presentó horas más tarde ante la sede de Prefectura ubicada en el puerto de Santa Fe, acompañado por su abogado. Allí reconoció su responsabilidad en el hecho.

La Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación ordenó la realización de la autopsia sobre el cuerpo de Taborda, además de los análisis toxicológicos al imputado y los peritajes técnicos sobre la lancha involucrada en el siniestro. Como parte del avance en la causa, el juez dispuso el secuestro judicial de la embarcación para su análisis.

Las declaraciones de los sobrevivientes dejaron en evidencia el impacto emocional tras el choque. “Nuestra lancha estaba dañada, pero pudimos movernos un poco hasta el Náutico para pedir una ambulancia. Era eso o quedarnos a la deriva”, afirmó una de las mujeres que viajaba a bordo. Otro testigo señaló: “La bronca es enorme, no solo por lo que pasó, sino porque quien nos chocó se dio a la fuga y nunca trató de ayudarnos”.

Con el pedido de salidas laborales planteado por la defensa, el juez Carraro deberá evaluar si corresponde conceder un nuevo beneficio al imputado, a casi seis meses del hecho que sigue bajo investigación. La audiencia está prevista para este viernes en los tribunales santafesinos.