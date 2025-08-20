Crimen y Justicia

Encontraron un cuerpo de una mujer en un aljibe en Chaco e investigan qué fue lo que sucedió con ella

El cuerpo fue encontrado en un pozo de cuatro metros. Se esperan los resultados de la autopsia para determinar las circunstancias del deceso

Guardar
El cuerpo fue encontrado en
El cuerpo fue encontrado en un pozo de cuatro metros (Foto: Diario Chaco)

El hallazgo de un cuerpo sin vida en el interior de un aljibe de cuatro metros de profundidad en una vivienda de la localidad de Presidencia de la Plaza, provincia del Chaco, activó un importante despliegue policial. La escena, marcada por la presencia de manchas rojizas y objetos con rastros similares a sangre, llevó a las autoridades a caratular el caso como “muerte dudosa” y a iniciar una investigación exhaustiva bajo la supervisión de la Fiscalía de Violencia de Género N° 9 de Resistencia.

Según pudo averiguar Infobae, el hallazgo se produjo este martes, cerca de las 13:00, en una vivienda situada en la calle Sargento Cabral, entre Güemes y Antártida Argentina.

Fuentes policiales confirmaron que la intervención comenzó tras la denuncia de R. A. C., de 40 años, empleada y cuidadora de la víctima, y de G. E. V., hija de la víctima, quienes reportaron la desaparición de Mirta Córdoba, de 68 años, durante la mañana de ese mismo día.

El operativo incluyó la participación de la División Bomberos de La Plaza, encabezada por el subcomisario, quien localizó el cuerpo de la mujer en el fondo del aljibe de la vivienda.

La zona en donde ocurrió
La zona en donde ocurrió todo

La fiscal María Fernanda Abraham, titular del Equipo Fiscal N° 9, se hizo presente en el lugar junto al personal del Gabinete Científico. Este equipo realizó un registro fotográfico de las manchas rojizas halladas cerca del aljibe y procedió al secuestro de varios elementos de interés para la causa.

Durante el procedimiento, los peritos incautaron un cuchillo sin marca visible, con cabo de madera y dos remaches, hoja de un solo filo, dos prendas femeninas (short rosa y musculosa de lana celeste), una linterna a pilas negra, una manta color beige y un trozo de riel con una soga anudada. Todos estos elementos fueron considerados relevantes para la investigación en curso.

En este contexto, la subsecretaria de Género y Diversidad de la provincia, Sonia Valenzuela, acudió para entrevistarse con los familiares y ofrecer asistencia institucional.

Mientras tanto, solicitaron que se realice una necropsia para determinar las causas del fallecimiento, por lo que el cuerpo de Mirta Córdoba fue trasladado a la morgue judicial de Resistencia en un móvil tanatológico.

Según pudo averiguar Infobae, no se registraron detenciones hasta el momento y se aguardan los resultados de la autopsia para avanzar en la causa.

La declaración testimonial de R. A. C., cuidadora domiciliaria de la víctima, fue incorporada al expediente. La investigación permanece abierta bajo la carátula de “supuesta muerte dudosa”, a la espera de los informes forenses y periciales que permitan esclarecer las circunstancias del deceso.

Otro cuerpo hallado en un aljibe en Chaco

Hace poco más de un mes, en Hermoso Campo, una localidad ubicada en la provincia de Chaco, las autoridades descubrieron los cuerpos sin vida de una pareja en una vivienda que compartían. En el mismo lugar, hallaron a una mujer desorientada, que había permanecido encerrada dentro de la casa por varios días.

Ambos cuerpos fueron enviados a
Ambos cuerpos fueron enviados a la morgue judicial y se esperan los resultados de las autopsias

Durante el operativo, los agentes comprobaron que la casa estaba cerrada desde el interior. Con el acompañamiento de un familiar del propietario, la Policía forzó la puerta trasera y logró ingresar.

En principio, los agentes no notaron movimientos dentro de la propiedad, por lo que realizaron una inspección en los alrededores. Fue así que al acercarse al aljibe que se encontraba en el patio, localizaron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición.

En el lugar encontraron varias
En el lugar encontraron varias manchas de sangre

Con el paso de las horas, los efectivos confirmaron que se trataban de los restos de Norma Robledo, la mujer de 58 años que vivía en el inmueble.

Después hallaron el cadáver de Telmo Gómez, de 68 años, en otra área de la propiedad. Según trascendió, el hombre se habría quitado la vida. Además, encontraron a una mujer diagnosticada con Alzheimer, que se estaba desorientada dentro del domicilio.

Los agentes ingresaron a la
Los agentes ingresaron a la propiedad, luego de que la pareja no fuera vista en días

Temas Relacionados

ChacoPresidencia de la PlazaFemicidiosHomocidiosPolicía de ChacoÚlimtas Noticias

Últimas Noticias

Una pareja caminaba por un cañadón en Mendoza y encontró huesos humanos de antigua data

El hallazgo ocurrió en una zona rural de El Nihuil, en San Rafael. Los restos corresponden a más de una persona. En el lugar también hallaron un celular sin chip

Una pareja caminaba por un

Murió el policía baleado en la cabeza durante una persecución en Lanús: hay dos procesados

El oficial Maximiliano Joaquín Gargiulo tenía 33 años y era integrante de la Unidad de Policía de Prevención Local. Agonizó por 26 días. Dos hermanos fueron arrestados la semana pasada en Florencio Varela por encubrimiento. Buscan al autor del homicidio

Murió el policía baleado en

El video de la cita de la viuda negra que se llevó hasta las armas de su víctima y había caído presa por otro robo

De 23 años, desde junio que está detenida en el penal de Ezeiza. La buscaban por un ataque a un hombre que conoció por una aplicación de citas

El video de la cita

Detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen del secretario estudiantil de La Plata: su largo prontuario

Tiene 35 años y es señalado como uno de los hombres que ingresaron a la casa de Pedro Pablo Mieres y lo estrangularon para robarle

Detuvieron a un tercer sospechoso

Una familia presa por narcomenudeo en el Barrio Zavaleta

Uno de los sospechosos tiene antecedentes penales. Operaban dentro del asentamiento de Barracas

Una familia presa por narcomenudeo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras el caso en CABA,

Tras el caso en CABA, investigan una ola de envenenamiento de perros en Neuquén

La contaminación por plásticos deja de ser solo un problema ambiental y afecta la salud pública, según un experto

Una pareja caminaba por un cañadón en Mendoza y encontró huesos humanos de antigua data

Murió el policía baleado en la cabeza durante una persecución en Lanús: hay dos procesados

Cinco recetas fáciles y reconfortantes para disfrutar en días de lluvia

INFOBAE AMÉRICA
La fascinante historia de los

La fascinante historia de los árboles y cómo su evolución modeló la vida humana

Cómo el cambio climático y la crisis de los océanos multiplican los encuentros entre tiburones y pescadores

La Casa Blanca aseguró que Donald Trump tiene diversas opciones militares para garantizar la seguridad de Ucrania tras la guerra con Rusia

EEUU aceptó conversar con delegados de Brasil ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles

Los jefes de Estado Mayor de la OTAN se reunirán para hablar sobre la guerra Rusia-Ucrania

TELESHOW
Aseguran que Gimena Accardi ya

Aseguran que Gimena Accardi ya le había sido infiel a Nico Vázquez en 2018: “Él lo supo”

Marcos Ginocchio sorprendió a sus seguidores y presentó su nueva canción durante una transmisión en vivo

Pampita se sinceró y contó los detalles de su reconciliación con Martín Pepa: “Es algo distinto que no había hecho antes”

La respuesta de Melody Luz cuando le preguntaron si perdonaría a Charlotte Caniggia: “Solo recibí insultos y mentiras”

La foto retro de un ex Wachiturro junto a Cazzu que se volvió viral: “Ella era muy fan”