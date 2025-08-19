Video: un prestamista fue filmado cuando amenazaba a los deudores con una ametralladora

Tres de Febrero: prestaba dinero de manera ilegal y les iba a cobrar a sus clientes con una ametralladora

Los vecinos de la localidad de Loma Hermosa, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, viven un poco más tranquilos desde hace unos días, cuando personal de la Policía Bonaerense detuvo a un prestamista que amenazaba a sus deudores con una ametralladora para que le pagaran. El sospechoso, identificado como J.J.S.C., fue detenido junto a su hermano en el domicilio en el que convivían, luego de que el principal sospechoso fuera filmado cuando circulaba armado por las calles del barrio.

El video que encabeza esta nota, filmado desde la terraza de una casa, muestra que J.J.S.C., de 44 años, se paseaba por su barrio con una ametralladora en sus manos, intimidando a las personas que le habían pedido dinero y todavía no se lo habían devuelto. Vestido con una gorra de color rojo en su cabeza, un pantalón del mismo color y un camperón azul, el sospechoso se mostraba armado a plena luz del día, sin reparar en la posible presencia de niños o personas mayores de edad.

Al recibir una denuncia de uno de los damnificados por amenazas, personal de la Comisaría Tres de Febrero 11° - Remedios de Escalada de San Martín analizaron las imágenes aportadas por distintos testigos y corroboraron el intimidante accionar de J.J.S.C.

J.J.S.C., de 44 años, fue aprehendido junto a su hermano en la casa donde convivían.

La causa quedó en manos de la UFI N° 5 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la fiscal Gabriela Viviana Disnan, quien ordenó un allanamiento de urgencia al domicilio del prestamista. En consecuencia, un grupo de agentes se presentó en la finca donde residían el prestamista y su hermano, ubicada en calle Uspallata al 10.300,justo a la vuelta de donde se había registrado la impactante escena, y procedió a la aprehensión de ambos.

Además, los uniformados secuestraron tres municiones calibre .38, cuatro teléfonos celulares y hojas impresas con diferentes amenazas, las cuales utilizaba para intimidar a los deudores.

J.J.S.C, vestido con una gorra de color rojo y un camperón del Club Atlético River Plate, junto a su hermano.

“Fue a buscar a la casa a un joven que mantenía una deuda de dinero con él a raíz del otorgamiento de préstamos informales”, precisaron los voceros policiales consultados por el medio Primer Plano Online.

La fiscal Disnan, a cargo de la investigación, imputó a J.J.S.C. por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, la cual no había sido encontrada hasta este martes por la mañana, según pudo averiguar Infobae.