Intentó cruzar a Chile con un arma sin declarar y fue detenido en la frontera

El ciudadano argentino durante la audiencia luego de que fuera detenido por intentar cruzar a Chile con un arma (Los Andes)

Un ciudadano argentino fue detenido en el complejo fronterizo Los Libertadores en la frontera entre Chile y Argentina, luego de que el personal aduanero detectara que intentaba ingresar al país vecino un arma de fuego. Todo salió a la luz durante un control rutinario.

El procedimiento tuvo lugar el último martes por la tarde cuando agentes del Servicio Nacional de Aduanas inspeccionaban una camioneta Volkswagen Amarok, proveniente de Mendoza.

Durante la verificación del vehículo, el conductor argentino identificado como A. D. N. L. negó al personal aduanero que transportara bienes sujetos a declaración. La fiscalización incluyó una revisión exhaustiva del habitáculo de la camioneta, lo que permitió a los agentes localizar una gaveta debajo del asiento del conductor. En ese compartimiento oculto, los funcionarios encontraron una pistola Bersa acompañada por un cargador y cinco cartuchos de calibre 38.

La intervención tuvo lugar durante el control de rutina que realiza el Servicio Nacional de Aduanas en este paso internacional, uno de los más utilizados para el intercambio entre ambos países.

Según informó el portal del diario Los Andes, el hallazgo del arma motivó la intervención inmediata del fiscal de turno, quien fue notificado por los agentes aduaneros tras constatar la irregularidad. Frente a esto, el funcionario dispuso la inmediata detención del ciudadano argentino, quien fue trasladado a dependencias policiales para su identificación y declaración.

El conductor fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes durante la mañana del día miércoles en una audiencia de control de detención. Allí, el fiscal Ricardo Reinoso Varas formalizó cargos por tráfico de armas y contrabando, debido a que la pistola Bersa incautada –junto con los derechos aduaneros no pagados– está valuada en unos 463.162 pesos.

Durante la audiencia, el magistrado Raúl Valenzuela ordenó la adopción de medidas cautelares contra el imputado. La principal restricción impuesta fue la prohibición de que abandone el país, quedando el ciudadano extranjero sujeto a disposición de la justicia chilena.

El juez estableció un plazo de cinco meses para que la Fiscalía y las fuerzas policiales completen las pericias balísticas sobre el arma decomisada y reúnan toda la evidencia relevante en la causa. Solo una vez finalizada esa etapa, el tribunal podrá decidir la situación procesal definitiva del imputado.

La pistola Bersa y los cartuchos fueron enviados a laboratorios especializados para verificar su origen, número de serie y condición de funcionamiento, elementos que resultan fundamentales para los cargos de tráfico de armas y contrabando imputados por la fiscalía.

Según argumentó el fiscal Reinoso Varas en la audiencia, “el porte e introducción al territorio nacional de un arma de fuego prohibida sin el pago de tributos configura delitos de alta gravedad”.

Por su parte, la defensa del acusado no realizó declaraciones públicas tras la audiencia, aunque se limitó a señalar que “colaborará con los requerimientos del tribunal durante la tramitación de la causa”.

La pistola Bersa secuestrada que estaba acompañada por un cargador y cinco cartuchos de calibre 38 (Los Andes)

Demoraron a un policía de Santa Fe intentó cruzar a Chile con su arma reglamentaria

Días atrás y en un hecho de similares características, un efectivo policial de la provincia de Santa Fe fue demorado por intentar ingresar a Chile una pistola sin declarar mientras estaba de vacaciones. Ahora, deberá permanecer en ese país durante cuatro meses, período fijado por la Justicia trasandina para el desarrollo de la investigación.

El hecho ocurrió el 22 de julio pasado, cuando el oficial, de 42 años e identificado como P.N.R.M., cruzó la cordillera desde Mendoza hacia Chile con su vehículo particular también por el paso fronterizo Los Libertadores.

En el control del lado chileno, personal de la Aduana interrogó al conductor sobre si llevaba algún objeto que declarar y el policía respondió que no trasladaba nada ilegal.

Sin embargo, durante la revisión del auto, los agentes detectaron, debajo del asiento del conductor y oculto bajo un matafuegos, una pistola Bersa calibre 9 milímetros, con un cargador y 17 municiones. El arma estaba cubierta por una funda.

Frente a este hallazgo, la Aduana notificó al Ministerio Público chileno, que intervino de inmediato. Los funcionarios judiciales determinaron que se trata de un oficial inspector de las fuerzas de seguridad santafesinas que actualmente se encuentra en disponibilidad.

Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe confirmaron que P.N.R.M. había viajado de vacaciones a Mendoza y luego cruzó a Chile portando el arma. Y aclararon que no se trata de una detención: el policía no está preso, pero quedó sujeto a una causa penal y a la espera de cómo avance el proceso en el país vecino.

El fiscal Ricardo Reinoso Varas, de la jurisdicción de Los Andes, imputó a P. N. R. M. por los delitos de tráfico ilícito de armas y contrabando.