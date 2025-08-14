Desbarataron una banda dedicada al narcomenudeo en Salta que estaría vinculada al robo de celulares a un equipo de fútbol

Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (Foto: Gobierno de Salta)

En una serie de allanamientos ejecutados en simultáneo en al menos tres barrios de Salta, la Policía incautó una importante cantidad de droga y detuvo a varias personas. Además, encontraron teléfonos celulares e investigan si están relacionados con un robo ocurrido días atrás al equipo de fútbol Central Norte.

Los barrios registrados fueron Villa San Antonio, Villa Lavalle y La Paz, ubicados al este y sudeste de la ciudad capital. El operativo, encabezado por la Policía de Salta a través de la División de Investigación Narcocriminal, fue producto de denuncias anónimas efectuadas en la web, en las que vecinos advirtieron sobre la comercialización de estupefacientes en la zona. Allí, encontraron una gran cantidad de pasta base y cocaína.

“Los allanamientos son por comercialización de pasta base”, confirmó el comisario Héctor Castelli, quien supervisó los procedimientos que se extendieron hasta pasado el mediodía del miércoles. De acuerdo con lo informado por El Tribuno, durante el despliegue policial ingresaron a diferentes domicilios donde, además de drogas, obtuvieron numerosos elementos de interés para la causa judicial, incluyendo varios celulares.

Algunos de estos dispositivos podrían corresponder a los teléfonos sustraídos, a principio de agosto, al plantel del equipo de fútbol Central Norte. De igual forma, aún aguardan la confirmación oficial de los resultados de los peritajes.

Según el portal Todo Salta, los detenidos serían al menos ocho personas, aunque no trascendió el número exacto. Además, durante el procedimiento policial, una ambulancia debió asistir a un familiar de uno de los delincuentes que se descompensó tras la aprehensión. Las autoridades continúan trabajando para encontrar el alcance de las operaciones.

Central Norte Salta

El robo de los celulares del plantel del equipo de la Primera B Nacional ocurrió durante una práctica matutina, lo que le permitió a los delincuentes actuar sin inconvenientes. Los individuos ingresaron a la sede de la institución ubicada en avenida Entre Ríos y Brown, y se llevaron al menos cinco teléfonos celulares de alto valor, pertenecientes a los jugadores. De acuerdo con los datos que brindó El Tribuno, habrían sido dos personas. “Todo indica que entraron por la cancha de vóley”, comentaron allegados al equipo.

El comisario Cristian Aguilera Alaníz, confirmó en declaraciones a Cadena 3, que un empleado del club fue quien dio aviso a las autoridades tras descubrir el robo. En ese momento se inició una investigación, la cual permanece abierta. El funcionario aseguró que se está intentando dar con la identidad de los responsables mediante el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas tanto dentro de la sede deportiva como en viviendas linderas.

Al menos siete detenidos por tráfico de drogas

Entre los siete detenidos hay personal del Servicio Penitenciario Federal, según confirmaron fuentes del caso

Siete personas fueron detenidas a principios de junio en el Complejo Penitenciario Federal III de General Güemes, Salta, durante un operativo por tráfico de drogas y celulares dentro de la prisión.

Entre los arrestados figuran internos y personal del Servicio Penitenciario Federal, según confirmaron fuentes vinculadas a la causa. La intervención se desplegó en el horario de visitas, bajo la coordinación del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, con la supervisión de la jueza federal Mariela Giménez.

El procedimiento se activó minutos después del mediodía, cuando fuerzas nacionales aseguraron el penal y evacuaron a los visitantes. Las autoridades sorprendieron a los internos en plena jornada de actividades y, al percatarse de la irrupción policial, varios detenidos intentaron deshacerse de envoltorios con estupefacientes y teléfonos móviles, lanzándolos por las ventanas de los pabellones.

Los agentes lograron incautar diversos paquetes de drogas junto a dispositivos electrónicos y otros objetos de valor judicial. La hipótesis principal sostuvo que existe una red de distribución de drogas y celulares administrada desde el interior del complejo penitenciario, con participación de personal penitenciario que habría facilitado el ingreso de los productos ilegales.