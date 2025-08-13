Crimen y Justicia

Asesino serial en Jujuy: identificaron el ADN de dos de los cinco de desaparecidos entre los restos hallados en la casa del horror

Desde la Fiscalía confirmaron que ya les avisaron a los familiares de Anachuri y Sosa. Ampliarán la imputación a Matías Jurado por el doble homicidio

Identificaron los restos de Jorge
Identificaron los restos de Jorge Anachuri en los cotejos de ADN con las muestras levantadas en la casa de Jurado

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy confirmó este miércoles que ya son dos las víctimas identificadas en la casa del horror de Alto Comedero. Los cotejos de ADN dieron positivo con dos de los cinco hombres desaparecidos y los familiares ya fueron notificados. Ante esto, se hará una ampliación de la imputación para Matías Jurado por los cargos de doble homicidio.

En un vivo en redes sociales, desde la Fiscalía confirmaron que las víctimas cuyos match de ADN dieron positivo fueron las de Jorge Omar Anachuri, de 69 años, y Sergio Alejandro Sosa, de 25.

No descartamos que pueda haber más positivos en función de la cantidad de muestras que se han recolectado”, dijo uno de los fiscales que encabezó la conferencia de prensa y contó que el imputado le mandó una carta porque quería hablar con él.

En ese contexto, se adelantó que el imputado comprende la criminalidad de los actos y que las cuatro pericias psicológicas han concluido y en ellas se buscan identificar el móvil y el perfil del sospechoso de captar personas vulnerables que estaban en situación de calle y matarlas y descuartizarlas en su casa de Alto Comedero.

Identificaron los restos de Sergio
Identificaron los restos de Sergio Sosa en los cotejos de ADN con las muestras levantadas en la casa de Jurado

Noticia en desarrollo

