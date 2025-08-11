Crimen y Justicia

Chocó borracho con un auto estacionado, cuadruplicaba el límite de alcohol en sangre permitido y terminó detenido

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en Guaymallén, Mendoza. El hombre de 33 años fue arrestado tras dar positivo en el test de alcoholemia

Chocó contra un auto estacionado, el test de alcoholemia cuadruplicó el límite legal y terminó detenido

Un hombre de 33 años fue arrestado en la madrugada del domingo en Guaymallén, en la provincia de Mendoza, tras chocar de frente contra un vehículo estacionado mientras conducía con 2,28 gramos de alcohol en sangre.

El incidente ocurrió cerca de las 6.15 en la intersección de Capilla de Nieves y Félix Suárez, cuando un Citröen C3 que circulaba de norte a sur impactó contra un Peugeot 206 sin ocupantes.

Un llamado al 911 alertó sobre el siniestro, lo que permitió la intervención inmediata de la policía y personal de Tránsito Municipal, quienes constataron los signos de ebriedad del conductor.

El test de alcoholemia arrojó un resultado que supera en más de cuatro veces el límite legal de 0,5 g/l para conductores particulares, de acuerdo con el parte oficial al que pudo acceder el medio local MDZ.

Como consecuencia, el hombre, identificado como M. W. S., quedó bajo la custodia de la jurisdicción correspondiente y se le labraron las actas de infracción pertinentes por conducir en estado de ebriedad. El vehículo también fue secuestrado y el caso sigue su curso legal.

Controles sorpresa de madrugada en la Autopista del Oeste

Un megaoperativo, coordinado por la cartera de Transporte bonaerense y acompañado por organizaciones como Estrellas Amarillas de La Matanza y la Unión de Familiares de Víctimas (UFAVIC) de Hurlingham, se extendió durante la madrugada del domingo en la estación Ituzaingó y en corredores viales de alto tránsito, como la Autopista Buenos Aires–La Plata, Tres Arroyos, Tandil, Mar del Plata y San Clemente del Tuyú.

La magnitud de la intervención se refleja en la cifra de 75 alcoholemias positivas detectadas, un dato que revela la persistencia del consumo de alcohol al volante pese a la vigencia de la ley.

El caso más alarmante registrado fue el de un conductor con 2,42 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor que supera ampliamente el umbral de tolerancia cero impuesto por la legislación provincial. Este resultado, obtenido durante los controles en la Autopista del Oeste, ilustra la gravedad de la infracción y la necesidad de reforzar la fiscalización.

En situaciones donde los vehículos no podían continuar por falta de un conductor alternativo habilitado, el Ministerio de Transporte coordinó con la municipalidad de Ituzaingó el traslado de los rodados al taller de secuestro local, garantizando así la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa.

El despliegue de los controles contó con la participación activa del subsecretario de Seguridad Vial, Eduardo Feijoo, y de los directores provinciales Jorge Orzali y Cristian Vázquez.

La elección de la Autopista del Oeste como uno de los escenarios principales del operativo responde a su condición de corredor vial de alta circulación, con un flujo diario estimado en 350.000 vehículos y conexión directa entre siete distritos bonaerenses.

Según la información difundida por la cartera de Transporte, el objetivo de estos operativos es verificar el cumplimiento de la Ley de Tránsito y reducir los riesgos asociados al consumo de alcohol al volante.

Un conductor fue detenido con 2,42 gramos de alcohol en sangre en la Autopista del Oeste

La Ley de Alcohol Cero al volante fue sancionada por la Legislatura bonaerense en diciembre de 2022, a partir de una iniciativa impulsada por el entonces ministro Jorge D’Onofrio.

La nueva normativa eliminó el límite anterior de 500 miligramos de alcohol por litro de sangre y estableció la prohibición absoluta para todos los conductores de vehículos motorizados. Sin embargo, no todas las provincias adhirieron a la legislación, puesto que las jurisdicciones vitivinícolas opusieron cierta resistencia a la iniciativa.

El régimen sancionatorio contempla multas, arresto, retención de la licencia, inhabilitación para conducir y la obligación de realizar cursos especiales de educación vial.

Las sanciones varían según el nivel de alcohol detectado: hasta 499 miligramos, la inhabilitación es de tres meses; entre 500 y 999 miligramos, de seis meses; de 1.000 a 1.500 miligramos, de 18 meses; y por encima de 1.500 miligramos, también de 18 meses.

Durante el primer año de vigencia, quienes registraban hasta 499 miligramos solo debían realizar y aprobar cursos de concientización vial.

