Crimen y Justicia

Hallaron otra avioneta incendiada en Pergamino y crecen las sospechas sobre el vínculo con una red narco

Hace casi dos meses había sido encontrada otra avioneta en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Las autoridades evaluarían varias líneas investigativas

Guardar
Los restos que fueron encontrados
Los restos que fueron encontrados por un productor rural

La Justicia Federal investiga el hallazgo de otra avioneta que apareció incendiada en un campo ubicado en la localidad de Pergamino. Se trata de la segunda nave que aparece en la zona y, luego de esto, se había detectado un caso similar en las cercanías de Rosario. Una de las hipótesis señalaría al presunto involucramiento de una red de narcotráfico.

El descubrimiento sucedió el viernes por la tarde, cuando un productor rural notificó a las autoridades sobre la presencia de la aeronave en las tierras que arrendaba. Luego de que el personal policial arribara a la zona, indicaron que la avioneta parecía ocultada de manera improvisada y cubierta con ramas cerca de un sembradío.

La avioneta se encontraba a la vera de la ruta nacional 8, en un tramo que se situaba entre las localidades de Pergamino y Colón. Por este motivo, desde la madrugada del sábado, los peritos de fuerzas federales trabajaron en el lugar, bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo del fiscal Matías Di Lello.

En el operativo también estuvieron presentes el personal de Gendarmería y de la Policía Federal. De acuerdo a la información publicada por Rosario3, la participación de ambas fuerzas alimentó la sospecha de que podría tratarse de una nueva “narcoavioneta”. Sin embargo, no se confirmó si la nave efectivamente cargaba con sustancias ilícitas.

La avioneta que fue encontrada
La avioneta que fue encontrada en Manuel Ocampo

En este sentido, destacaron que la zona supo ser el blanco de “narcobombardeos”, una modalidad utilizada por las bandas narco para el tráfico de cocaína hace algunos años. Además, el último hallazgo de similares características ocurrido en julio incrementarían las dudas sobre el origen de las naves incendiadas y abandonadas en áreas rurales.

En esa oportunidad, un trabajador rural había encontrado los restos calcinados de una avioneta en el paraje La Vanguardia, en el departamento Constitución, a unos 60 kilómetros de distancia de Rosario. No obstante, en ese caso no se encontraron drogas.

Previo a esto, otra situación similar se reportó en el pueblo de Manuel Ocampo, a 15 kilómetros de Pergamino, a mediados de junio. La avioneta había sido encontraba cerca de la ruta provincial N° 32, por otro productor rural que denunció que el vehículo se encontraba quemado en su campo.

El delegado municipal explicó que la alarma se generó cuando el productor descubrió la avioneta desplomada y totalmente incendiada. De acuerdo a los primeros datos, la nave habría caído aproximadamente dos mil metros antes de la ruta provincial. Según la información obtenida por Primera Plana, no se habían encontrado ocupantes ni rastros que permitieran identificar las causas del desplome.

La avioneta narco que fue
La avioneta narco que fue encontrada en Santa Fe y llevó a la detención de "La Reina del Sur"

Al lugar habían acudido los efectivos del destacamento local, el personal policial de El Socorro y los agentes de la Patrulla Rural de Pergamino. Luego de que la Unidad Funcional de Instrucción en turno fuera notificada de la situación, la causa quedó a cargo del fiscal Di Lello, con la carátula de “averiguación de ilícito”.

En mayo de 2022, unos cazadores de liebres habían denunciado el hallazgo de bultos con 84 kilos de cocaína en un campo cercano a General Gelly, Santa Fe. Horas después, otros 176 kilos fueron detectados cerca de J. B. Molina.

Ese mismo mes, un productor detectó una avioneta abandonada en El Socorro, junto al límite con Santa Fe. Frente a esto, se especuló que los narcotraficantes habrían logrado recuperar parte de la droga, pero descartaron la aeronave.

De hecho, en 2023 una pista hallada en el fuselaje de una de estas avionetas contribuyó al desmantelamiento de una banda dedicada a la importación de estupefacientes desde provincias del norte y países productores.

Fue así que se montó un operativo con vigilancias encubiertas en maizales de Rancagua, el cual llevó a la detención de cuatro personas y el secuestro de 130 kilos de cocaína arrojados desde una avioneta proveniente de Bolivia. Entre los arrestados figuró Marisol Saavedra, conocida como “La Reina del Sur” Chungara, luego condenada a ocho años de prisión.

Temas Relacionados

PergaminoAvionetaInvestigaciónNarcotráficoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tras siete años prófugo, cayó uno de los pilotos acusado de ayudar a un capo narco a intentar escapar de Ezeiza

Se trata de un hombre de 71 años, que fue señalado por presuntamente haber cumplido un rol esencial en la logística del intento de fuga del jefe narco Esteban Lindor Alvarado

Tras siete años prófugo, cayó

El macabro plan para matar a un jubilado por 300 mil dólares: “Necesito una pastilla para doparlo”

Juan Antonio Melino fue la víctima de un guardia de seguridad que se había ganado su confianza durante la pandemia. El asesino intentó dormirlo con una jeringa de clonazepam. Sin embargo, el plan cambió a último momento

El macabro plan para matar

La última esquina donde lo vieron y la casa en la que estuvo enterrado 41 años: las cinco cuadras clave en el caso del cadáver de Coghlan

El barrio porteño quedó bajo la mira de la Justicia, que busca reconstruir el misterio en torno a la muerte de Diego Fernández Lima, hallado en el patio lindero a un inmueble en el que vivió Cerati. Cuáles son los lugares más importantes de esta historia

La última esquina donde lo

“Hemos recibido nuevas denuncias”: estiman que hay más de 100 sitios ilegales de apuestas

El fiscal Juan Rozas, que encabeza la unidad judicial para investigar este tipo de delitos, advirtió que se cerraron en un año cerca de 400 sitios infractores. “Hubo chicos que, tras perder grandes sumas de dinero, desarrollaron problemas de salud mental”, contó

“Hemos recibido nuevas denuncias”: estiman

Detuvieron en Córdoba a un hombre acusado de abusar sexualmente a una nena de 11 años

El hombre de 32 años fue arrestado en Pampayasta Sud, tras una investigación iniciada por una intervención médica y confirmada por la declaración de la víctima

Detuvieron en Córdoba a un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras siete años prófugo, cayó

Tras siete años prófugo, cayó uno de los pilotos acusado de ayudar a un capo narco a intentar escapar de Ezeiza

El pueblo entre Zárate y Baradero a menos de 1 hora de CABA ideal para conocer en el próximo feriado

Detuvieron a un prófugo en una cita con su novia: lo habían condenado por tentativa de homicidio

La NASA más cerca de Júpiter: ya probó en Marte una nave que buscará océanos ocultos en una luna del planeta helado

En los últimos 100 meses, los salarios de los trabajadores formales cayeron 19,7%

INFOBAE AMÉRICA
A una semana de las

A una semana de las elecciones en Bolivia: uno por uno, los ocho candidatos a la presidencia

Israel y dos de sus problemas: la imagen y qué hacer el día después de Hamas

La historia del brutal magnicidio de Gabriel García Moreno, el presidente ecuatoriano asesinado a machetazos y tiros en 1875

El pueblo entre Zárate y Baradero a menos de 1 hora de CABA ideal para conocer en el próximo feriado

16 enfermeras embarazadas, rumores de un pacto secreto y la ola de asombro que sacudió a un hospital de EEUU

TELESHOW
Germán Tripel y Santiago Otero

Germán Tripel y Santiago Otero Ramos vuelven al teatro con Gutenberg: El Musical: “Es un juego absurdo e irreverente”

Del legado familiar a la superación: Andrea Politti y el arte de construir una carrera entre risas, desafíos y pasiones

Lo mejor de Lollapalooza Chicago: las figuras internacionales que podrían presentarse en la edición argentina

Diva de blanco: el vestido de ensueño de Mirtha Legrand para su programa

La tajante respuesta de la China Suárez a sus haters, inspirada en una canción de Taylor Swift