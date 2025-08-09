La desaparición del casero de Máxima Zorreguieta: la Justicia no descarta un homicidio

La justicia chilena investiga la desaparición de Carlos Ancapichun como presunto homicidio

El paradero de Carlos Ancapichun, el cuidador de la casa en Neuquén de Máxima Zorreguieta, reina de Países Bajos, continúa siendo una incógnita. Sin embargo, a casi dos meses de su desaparición, la falta de pistas certeras sobre el hombre es, para la Justicia, un dato en sí mismo.

En las últimas horas, fuentes de la investigación indicaron a Infobae que, aunque el caso sigue investigándose bajo la misma carátula, hay algunas hipótesis que cobraron más fuerza en estas semanas. Entre ellas, la teoría de un presunto crimen.

En este sentido, mientras los investigadores continúan con los rastrillajes en los lugares donde estuvo el casero el día de su desaparición, también trabajan por reconstruir qué sucedió con el hombre y determinar si hubo alguna tercera persona involucrada.

“No descartamos ninguna hipótesis, incluso si hay o no participación de terceras personas”, indicaron a este medio fuentes del caso.

La esposa de Ancapichun apunta a un conflicto familiar por la herencia como posible desenlace de un asesinato

Marisol, la esposa de Ancapichun que desde el primer momento dijo sospechar de la familia de su marido, dijo en diálogo con los medios locales que el fiscal José Alejandro Vivallo Campos cree en la hipótesis del presunto homicidio.

Asimismo, volvió a apuntar contra los hermanos de la víctima, quienes dijo que tenían un conflicto familiar con él por la herencia de una casa. Según su relato, su suegra tenía una casa en Entre Lagos, en Chile, que ahora está posesión del hermanastro mayor de Ancapichun. Sin embargo, el casero de Máxima quería vender esa propiedad y dividir las ganancias.

“Quería que se le diera la parte al hermano que está enfermo, donde él se fue a visitar, y a sus otras dos hermanas, una que está en una silla de ruedas y una que tiene una diabetes fulminante. Y él -el hermanastro- se molestó mucho”, agregó la mujer en diálogo con el medio local Angostura Digital Televisión. Y aseguró: “Lo culpo directamente”.

La sospecha de la esposa

Marisol reconstruyó que tres testigos confirmaron que Ancapichun llegó a la casa de su hermanastro el día que desapareció en Chile, pero que nadie lo vio salir.

“Estoy buscando a mi esposo. Aunque venga en pedacitos, quiero que vuelva a casa”, lamentó. Y agregó: “Mi marido era un hombre fuerte, pero ya han pasado muchos días“.

La investigación sigue activa para determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición de Ancapichun

La esposa de la víctima también reveló que se logró comprobar la existencia de ocho cámaras en la zona donde lo vieron por última vez. Sin embargo, al momento de solicitarlas, ya habían borrado varias de las grabaciones. Aun así, se conservan dos en las que se puede ver la camioneta en la que se movilizaba el casero.

“Dice a la hora que salió la camioneta y la hora que entró. No coincide. Se perdió supuestamente el día 13 de junio. ¿Qué hacía en la zona la camioneta, por ejemplo, el día sábado a las 19:45 de la tarde?”, cuestionó.

“Esto fue algo que lo hicieron, lo planificaron entre todos”, sentenció Marisol, que apunta a la familia del hermanastro como quienes planearon todo.

“Quiero encontrar lo que sea de él. Si está vivo, milagro de Dios. Si está quebrado, milagro de Dios. O sea, imagínate no encontrar, ni ropa, nada de él. ¿Cómo te lo va a tragar la tierra? Por ahí lo pueden tener vivo en algún lugar, en una casa, en un lugar donde nadie lo ve. Solamente una persona lo está alimentando, lo está mirando... como sea, lo quiero”, dijo la mujer que encabeza la búsqueda de su esposo, desaparecido hace casi dos meses.

Entre las líneas de investigación que se desarrollan, se considera tanto la posibilidad de un accidente como la de la intervención de terceros en la desaparición de la víctima. El Ministerio Público, según explicó a Infobae, impulsó diversas diligencias para localizar a la persona y dilucidar las circunstancias que rodean el caso. La investigación actual se orienta a confirmar o descartar las hipótesis.