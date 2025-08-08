Crimen y Justicia

Detuvieron al adolescente acusado de haber matado a su novia en La Matanza

Tiene 16 años y es el principal sospechoso del femicidio de Priscila Tatiana Maidana (19) en la habitación que compartían junto a su bebé de seis meses

Detuvieron al adolescente acusado del femicidio de Priscila Tatiana Maidana

Tras una búsqueda intensa y a contrarreloj, detuvieron en las últimas horas al adolescente de 16 años acusado de haber asesinado en La Matanza a Priscila Tatiana Maidana, su novia de 19 años y madre de su bebé de seis meses.

Fuentes de la investigación le confirmaron a Infobae que A. J. fue capturado por personal de la comisaría de Ciudad Evita.

A. J., Maidana y el bebé de ambos compartían una habitación en una vivienda del barrio Villegas, de Ciudad Evita. Allí, el último martes la joven fue asesinada de un disparo en el rostro. Si bien fue trasladada al Hospital Paroissien, ingresó a ese centro de salud sin signos vitales.

Para establecer la sospecha sobre A. J. fue clave el testimonio de su propia madre, quien vive en la misma casa en la que ocurrió el crimen.

Según la mujer, identificada como Flavia, ella se encontraba en el domicilio cuando escuchó un disparo que provenía de la habitación que compartía la pareja junto a su bebé.

Priscila Maidana tenía 19 años

Al ingresar al cuarto, observó a Maidana herida y a A. J. retirándose de la vivienda, según informaron fuentes del caso en base al testimonio de la mujer.

De acuerdo con testimonios de familiares, Maidana sufría episodios reiterados de violencia de género por parte de su pareja, aunque nunca formalizó una denuncia.

Además, el acusado cuenta con antecedentes penales por robo agravado por el uso de arma de fuego, causa por la que había sido registrado el 3 de noviembre de 2023.

Finalmente, no muy lejos de la escena del crimen, en una vivienda del mismo barrio, A. J. fue detenido en las últimas horas.

El fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFI N°1 del fuero penal juvenil, está a cargo del caso, que se investiga como femicidio.

Cruces entre la madre del acusado y la familia de la víctima

Luego de haber declarado en contra de su propio hijo y antes de que se produjera la detención, la suegra de Maidana escribió en sus redes sociales, junto a una foto de la joven y su bebé: “Yo misma voy a hacer Justicia por vos, Pri”.

A los familiares de la víctima mucho no les gustó y le reclamaron: "Caradura, si querés hacer justicia por mi hermana, empezá entregando a tu hijo. Qué pague por lo que hizo. Vos sabés muy bien dónde está escondido“.

Sin embargo, entre los más cercanos a la víctima abundaron más las expresiones de dolor y desamparo ante la pérdida.

Te quitaron tu vida como si no valiera nada, hermana. Te arrebataron tu futuro junto a tu bebito. Te prometo que lo voy a cuidar siempre, siempre le voy a hablar a mi gordo de vos, siempre le voy a decir lo mucho que lo amabas y cómo lo cuidabas. Siempre fuiste tan sobreprotectora con él”, posteó Florencia, una de las hermanas de la víctima, en Facebook.

Y agregó: “Por qué te la llevaste Dios, y por qué de esa manera. No entiendo nada, loco. Te amo, hermanita”.

Asesinó a mazazos a su pareja en Moreno y fue capturado cuando intentaba huir con su amante

Asesinó a mazazos a su pareja en Moreno y fue capturado cuando intentaba fugarse de la provincia

Luego del hallazgo del cuerpo de una mujer de 30 años que fue asesinada a mazazos en su casa, ubicada en el Complejo Las Catonas, en Moreno, se puso en marcha un operativo para dar con el paradero de su pareja, quien estaba desaparecido desde el martes por la noche.

Este jueves, tras la emisión de una orden de captura nacional e internacional, la Policía logró capturar en Laferrere al hombre de 31 años, principal sospechoso por el femicidio. Estaba con su amante y planificaba esconderse de las autoridades en el interior del país.

El acusado, identificado como M. E. C., quien convivía con la víctima, fue detenido por la Policía en la esquina de la vivienda de su abuela materna, en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Estaba esperando que lo pasaran a buscar por dicho lugar para continuar con su huida.

