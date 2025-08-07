Crimen y Justicia

Las contactaba por redes sociales, les ofrecía paseos en kayak y abusaba sexualmente de ellas

La fiscalía de Puerto Madryn recibió al menos dos denuncias, una por violación. A las mujeres las habría engañado mediante cuentas falsas. Está detenido

Guardar
El imputado usaba perfiles falsos
El imputado usaba perfiles falsos en redes sociales con imágenes de mujeres para contactar a sus víctimas

Las contactaba por redes sociales, las pasaba a buscar por la noche y las llevaba a playas alejadas, donde concretaba los ataques. Bajo esa modalidad, al menos dos mujeres denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales en la ciudad chubutense de Puerto Madryn. El sospechoso fue detenido y permanece bajo custodia, mientras avanza la causa en su contra.

En el marco de una investigación del Ministerio Público Fiscal, el sospechoso, identificado como D.R., está acusado de haber perpetrado ataques sexuales contra víctimas jóvenes, a quienes habría captado mediante perfiles falsos en redes sociales.

Según la hipótesis del caso, el imputado utilizaba imágenes de mujeres para crear cuentas ficticias desde donde ofrecía supuestos paseos gratuitos en kayak al atardecer. Una vez establecido el contacto, las pasaba a buscar por la noche, las trasladaba hasta una costa alejada de la ciudad y, una vez allí, abusaba de ellas.

Hasta el momento, D.R. se encuentra detenido, y en los próximos días se realizará la audiencia de apertura de investigación y control de detención, donde se espera que se le formulen cargos penales.

En paralelo, la fiscalía avanza con diversas medidas de prueba, entre ellas ruedas de reconocimiento de personas, por lo que aún no se difundieron imágenes del acusado.

Por el momento, la imputación incluye un hecho de abuso sexual con acceso carnal y otro de abuso sexual simple. En ambos casos, las víctimas habrían sido engañadas a través del mismo modus operandi.

Pero hay más. D.R. cuenta con antecedentes por hechos de similares características. De acuerdo con la información oficial, en una etapa anterior, mientras trabajaba en una empresa industrial de la ciudad, se hacía pasar por electricista para ingresar a domicilios particulares. Esa excusa le habría permitido acceder al interior de las viviendas y, una vez dentro, abusar de mujeres.

La fiscalía no descarta que existan otras víctimas que no hayan radicado denuncia. Por ese motivo, la investigación continúa abierta, con el objetivo de determinar si este patrón de conducta se repitió en más oportunidades.

Arrastró y abusó de una empleada de un hostel en Mendoza

La Policía de Mendoza arrestó
La Policía de Mendoza arrestó a un sospechoso por el abuso sexual de una joven en Guaymallén (Foto: Los Andes)

Una joven empleada de un hostel de Guaymallén, en Mendoza, denunció haber sido víctima de abuso sexual en su lugar de trabajo. Parte del ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, lo que permitió a los investigadores identificar al presunto agresor: A. A., de 37 años. Este elemento resultó determinante para la labor policial. Finalmente, este miércoles lo detuvieron.

El episodio que desencadenó la investigación ocurrió el 24 de julio, cuando la víctima, una mujer de 23 años, relató ante las autoridades que fue atacada en la madrugada, cerca de las 3:00, mientras cumplía funciones en un hostel ubicado en la calle Bandera de los Andes, en el distrito de San José, Guaymallén.

Según su testimonio, el agresor, quien se alojaba como huésped en la habitación 5 del establecimiento, la abordó de manera violenta: primero la golpeó, luego la tomó del cabello y la arrastró hasta el interior de la habitación, donde consumó la agresión sexual. Tras el ataque, el hombre huyó del lugar.

La denuncia fue recibida por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, que encomendó a personal policial especializado la tarea de identificar y localizar al autor. Finalmente, localizaron al sospechoso en la intersección de calle Olascoaga y Ruta 20, procediendo a su inmediata detención.

Por disposición de la secretaria Julieta Gregorio, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, el detenido fue trasladado a la Comisaría 25, donde permanece alojado a la espera de ser imputado por los hechos denunciados.

Temas Relacionados

Puerto MadrynChubutAbusos sexualesÚltimas noticias

Últimas Noticias

“¿Tenés alguien para poner de testigo?”: condenaron a una red de abogados caranchos por estafar aseguradoras

Compuesta también por gestores, punteros y particulares que actuaban como falsas víctimas en la zona Sur del Conurbano. Hubo 9 sentenciados y varios con probation, incluso, una tuvo que donar leche. Las escuchas

“¿Tenés alguien para poner de

“Muerte violenta”: quién es el principal sospechoso en el caso del cadáver hallado al lado de una casa de Cerati

Los restos de Diego Fernández Lima, desaparecido desde 1984, fueron encontrados en el patio de un ex compañero suyo de colegio. La hipótesis de la Justicia

“Muerte violenta”: quién es el

Droga, prostitución y muerte en Constitución: el cruel asesinato de Lidia Isabel

El crimen ocurrió en diciembre de 2024. A la víctima la mataron a golpes. La PFA detuvo a dos sospechosas

Droga, prostitución y muerte en

“Cuando apareció el sobrino fue un shock total”: los detalles del proceso que permitió identificar a Diego Fernández Lima

La directora del EAAF habló con Infobae sobre la investigación en torno al cuerpo enterrado hace 41 años en el jardín de chalet de Coghlan, lindero a la casa donde vivió Gustavo Cerati. Las sospechas sobre la familia que habita en el predio

“Cuando apareció el sobrino fue

Así es la casa donde el presunto asesino serial de Jujuy descuartizaba y enterraba a sus víctimas

En la vivienda del horror vivía Matías Jurado, detenido e imputado por un crimen mientras se investiga su relación con otros cuatro casos. Hallaron restos humanos en el plato de sus perros

Así es la casa donde
ÚLTIMAS NOTICIAS
El rover Curiosity de la

El rover Curiosity de la NASA cumplió 13 años en Marte y lo “festejó” con la foto de una roca coral

Otra suba de las tasas para los plazos fijos: los bancos ya pagan hasta 39% anual a clientes minoristas

Digital Finance Forum: cómo la IA irrumpió en el sistema financiero y qué estrategias adoptan las empresas

Identificaron ocho regiones genéticas vinculadas al síndrome de fatiga crónica

Así funciona el simulador online de la Boleta Única de Papel: cómo evitar errores que anulen el voto

INFOBAE AMÉRICA
Seis muertos al estrellarse un

Seis muertos al estrellarse un avión ambulancia en una zona residencial de Nairobi

Donald Trump confirmó que busca reunirse con Vladimir Putin: “Haré todo lo posible para detener las muertes”

El líder de la ONU adoptó una postura cautelosa ante la posible reunión entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

Zelensky pidió a una cumbre trilateral de Ucrania con Rusia y Estados Unidos ante la inminente reunión de Putin y Trump

La reconstrucción de Mariupol avanza bajo el control ruso tras la devastación causada por el ejército de Vladimir Putin

TELESHOW
Julieta Prandi habló luego de

Julieta Prandi habló luego de que rechazaran la prisión preventiva de su exmarido: “Voy a volver a pedir todo”

Alex Caniggia fue tajante sobre su pelea con Charlotte antes de viajar a China: “La bloqueé y priorizo a mi familia”

El sentido mensaje de Carolina Baldini a Gianluca Simeone por su retiro del fútbol: “Tener el coraje de jugártela”

Marcela Tauro se emocionó en vivo en el segundo aniversario de la muerte de su madre: “Pasa rápido”

Eva Bargiela reveló el nombre que eligieron con Gianluca Simeone para su hijo: “Íbamos cambiando todo el tiempo”