Las contactaba por redes sociales, les ofrecía paseos en kayak y abusaba sexualmente de ellas

El imputado usaba perfiles falsos en redes sociales con imágenes de mujeres para contactar a sus víctimas

Las contactaba por redes sociales, las pasaba a buscar por la noche y las llevaba a playas alejadas, donde concretaba los ataques. Bajo esa modalidad, al menos dos mujeres denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales en la ciudad chubutense de Puerto Madryn. El sospechoso fue detenido y permanece bajo custodia, mientras avanza la causa en su contra.

En el marco de una investigación del Ministerio Público Fiscal, el sospechoso, identificado como D.R., está acusado de haber perpetrado ataques sexuales contra víctimas jóvenes, a quienes habría captado mediante perfiles falsos en redes sociales.

Según la hipótesis del caso, el imputado utilizaba imágenes de mujeres para crear cuentas ficticias desde donde ofrecía supuestos paseos gratuitos en kayak al atardecer. Una vez establecido el contacto, las pasaba a buscar por la noche, las trasladaba hasta una costa alejada de la ciudad y, una vez allí, abusaba de ellas.

Hasta el momento, D.R. se encuentra detenido, y en los próximos días se realizará la audiencia de apertura de investigación y control de detención, donde se espera que se le formulen cargos penales.

En paralelo, la fiscalía avanza con diversas medidas de prueba, entre ellas ruedas de reconocimiento de personas, por lo que aún no se difundieron imágenes del acusado.

Por el momento, la imputación incluye un hecho de abuso sexual con acceso carnal y otro de abuso sexual simple. En ambos casos, las víctimas habrían sido engañadas a través del mismo modus operandi.

Pero hay más. D.R. cuenta con antecedentes por hechos de similares características. De acuerdo con la información oficial, en una etapa anterior, mientras trabajaba en una empresa industrial de la ciudad, se hacía pasar por electricista para ingresar a domicilios particulares. Esa excusa le habría permitido acceder al interior de las viviendas y, una vez dentro, abusar de mujeres.

La fiscalía no descarta que existan otras víctimas que no hayan radicado denuncia. Por ese motivo, la investigación continúa abierta, con el objetivo de determinar si este patrón de conducta se repitió en más oportunidades.

Arrastró y abusó de una empleada de un hostel en Mendoza

La Policía de Mendoza arrestó a un sospechoso por el abuso sexual de una joven en Guaymallén (Foto: Los Andes)

Una joven empleada de un hostel de Guaymallén, en Mendoza, denunció haber sido víctima de abuso sexual en su lugar de trabajo. Parte del ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, lo que permitió a los investigadores identificar al presunto agresor: A. A., de 37 años. Este elemento resultó determinante para la labor policial. Finalmente, este miércoles lo detuvieron.

El episodio que desencadenó la investigación ocurrió el 24 de julio, cuando la víctima, una mujer de 23 años, relató ante las autoridades que fue atacada en la madrugada, cerca de las 3:00, mientras cumplía funciones en un hostel ubicado en la calle Bandera de los Andes, en el distrito de San José, Guaymallén.

Según su testimonio, el agresor, quien se alojaba como huésped en la habitación 5 del establecimiento, la abordó de manera violenta: primero la golpeó, luego la tomó del cabello y la arrastró hasta el interior de la habitación, donde consumó la agresión sexual. Tras el ataque, el hombre huyó del lugar.

La denuncia fue recibida por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, que encomendó a personal policial especializado la tarea de identificar y localizar al autor. Finalmente, localizaron al sospechoso en la intersección de calle Olascoaga y Ruta 20, procediendo a su inmediata detención.

Por disposición de la secretaria Julieta Gregorio, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, el detenido fue trasladado a la Comisaría 25, donde permanece alojado a la espera de ser imputado por los hechos denunciados.