“Lo corrimos y no lo pudimos agarrar”: los detalles del robo al juez de la Corte de Santa Fe

Asalto al juez de la Corte Suprema de Santa Fe

El integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, quien sufrió el pasado viernes el robo de su teléfono mientras se encontraba junto con su esposa en una confitería de la ciudad de Santa Fe –que quedó filmado por varias cámaras–, dio por perdido el celular. Según indicó su esposa Jaquelina Balangione, quien fue Defensora General de la provincia, el propio delincuente atendió el Samsung que había sido sustraído, pero se negó a devolverlo.

Gutiérrez, que llamó al 911 el pasado viernes y relató el hurto ante la Policía, todavía no fue citado a declarar por la fiscal Clelia Trossero, de la Oficina de Flagrancia e Investigación del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, quien estaba de turno al momento del hecho.

La fiscal solicitó el relevamiento de cámaras públicas y privadas de la zona donde ocurrió el robo para intentar reconstruir la escena y pidió informes a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado.

Así le robaron el celular a un ministro de la Corte Suprema de Santa Fe

Jaquelina Balangione, que actualmente es una de las convencionales constituyentes que discute la reforma de la Constitución santafesina, habló con Infobae y expresó: “Rafael lo corrió, yo también corrí, pero no lo pudimos agarrar. Se dio a la fuga y bueno, no recuperó el teléfono. Es un hurto simple, ¿Qué puede hacer la Justicia en esto? Es como imposible dar con el ladrón, es como buscar una aguja en un pajar”.

“El celular era un Samsung que no tenía rastreador ni nada. Si bien era el teléfono de la Corte, es el único que tenía. Ahora ya tiene otro aparato. A mí ya me pasó dos veces esto y nunca recuperé el teléfono, incluso me robaron el teléfono oficial cuando yo era la Defensora General”, agregó.

Balangione aclaró que Gutiérrez usaba el teléfono “solamente para hacer y recibir llamadas”. “Usa Whatsapp, pero solo para llamadas. Si le escribís es difícil que te responda. No tiene fotos, videos, ni la aplicación del homebanking. No tiene nada en el teléfono así que no es tan grande el daño, pese al mal momento”, concluyó.

Antes de hablar con Infobae, la convencional constituyente comentó en el diario El Litoral que tras el hurto lograron comunicarse con el delincuente, quien atendió el teléfono, pero se rehusó a entregarlo.

El robo

El robo ocurrió el pasado viernes por la noche en una tradicional confitería y heladería ubicada sobre el bulevar Gálvez al 1900, frente al colegio Adoratrices de San José de la capital santafesina. Sin embargo, todo quedó grabado y las imágenes se conocieron este lunes.

El juez Gutiérrez estaba sentado en las mesas dispuestas en la vereda del bar Necochea, que estaba bastante concurrido. El lugar que ocupó el magistrado estaba justo al lado del pasillo virtual por el que, además de los mozos, también pasaban vecinos que circulaban por la zona, además de los hábiles ladrones que están alertas a cualquier descuido.

El sospechoso, literalmente, le “pungueó” el celular al juez que había dejado sobre la mesa, sobre el costado que daba al paso de quienes circulaban por esa zona céntrica de Santa Fe.

Las cámaras de seguridad fueron testigos de cómo el sospechoso pasó por ese lugar, arrebató el teléfono y salió a la carrera. Intuitivamente, el magistrado se levantó para salir detrás del ladrón mientras la gente quedaba sorprendida ante lo sucedido.