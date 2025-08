“Dijo que mató al diablo”: declaró la madre del acusado de asesinar y arrancarle los ojos a un hombre en Misiones

El único acusado del crimen continúa detenido

Luego de que un joven de 19 años fuera detenido por el crimen de Luis Salvador Batista da Silva (48), el hombre que fue encontrado sin ojos en una plantación de Misiones, su madre fue citada al declarar sobre lo ocurrido. “Dijo que mató al diablo”, recordó las pablaras que el acusado le habría dicho al regresar a la vivienda después del asesinato.

Poco después de que el cuerpo sin vida del hombre fuera encontrado entre plantaciones de té y yerba mate, las autoridades llegaron al presunto autor por medio de los testimonios recopilados. Se trata de F. A. D. L., un joven con el que la víctima había sido visto mientras compartían unos tragos el domingo pasado.

Esa sería la última vez que el hombre habría sido visto con vida y, por ende, el joven habría sido la última persona que lo vio con vida. Aunque todavía quedaría reconstruir lo que ocurrió esa noche, su madre confirmó a la Justicia que lo vio regresar al domicilio con los globos oculares de da Silva en sus manos.

“Llegó a casa con ambos ojos en la mano y dijo que mató al diablo”, confesó la mujer a los investigadores. Según la información publicada por Primera Edición, ella misma habría colaborado con las autoridades, para que pudieran encontrar los restos humanos en la vivienda.

La zona en la que fue encontrado el cuerpo

Hasta el momento, no determinaron el motivo por el que no habría denunciado lo ocurrido. Según plantearon los investigadores, la mujer podría haberse sentido atemorizada por el hecho. No obstante, su relato coincidió con las primeras declaraciones que hizo el acusado al ser arrestado.

De acuerdo con el medio Nuevo Diario Web, el joven no tardó en autoincriminarse y confesar: “Lo tenía que hacer porque era el diablo”. Desde ese momento, se encuentra alojado en la comisaría local.

Aunque todavía no se conocieron los resultados de la autopsia practicada a los restos de da Silva, se cree que el crimen habría ocurrido poco después de que los hombres fueran vistos juntos. Sin embargo, el hallazgo de su cuerpo se dio recién el martes pasado.

Existen testigos que afirmaron haberlos visto mientras se retiraban juntos. Asimismo, dijeron que ambos iban en dirección a la zona, donde sería encontrado el cadáver de da Silva dos días más tarde.

Crimen macabro en Misiones: hallaron el cuerpo de un hombre semidesnudo y con los ojos arrancados

La macabra escena fue descubeirta por varios lugareños que pasaban por el kilómetro 5 de la Ruta Provincial N° 13, en San Vicente. Según denunciaron a las autoridades, el cadáver se encontraba tirado en sector de malezas, semidesnudo, cubierto de barro y con graves heridas.

Los efectivos de la Unidad Regional VIII, junto con personal de la División Policía Científica, realizaron las tareas periciales en el lugar. Por su parte, el informe preliminar reveló que la víctima presentaba escoriaciones en la espalda, heridas cortantes en rostro, cavidad bucal y mentón. Además, identificaron varias contusiones en el cuero cabelludo y la ausencia de ambos globos oculares.

La investigación quedó a cargo del titular del Juzgado de Instrucción N° 3 de San Vicente, el juez Gerardo Casco, quien dispuso la autopsia del cuerpo en la Morgue Judicial de Posadas. También serán analizados los ojos del hombre, los cuales fueron enviados a los peritos tras su secuestro en la casa del principal acusado.

Otras de las incógnitas que buscarían responder las autoridades apuntaría a la relación que tenían ambos, debido a que ambos eran vecinos del barrio Tarumá. Después de que se descartara que podrían ser familiares, una fuente indicó que se habrían conocido hace poco trabajando y habrían salido de juerga.

De la misma manera, los investigadores continuarían en la búsqueda de la presunta arma homicida. No obstante, todavía no tendrían certezas de si se habría tratado de una o varias armas blancas, ni si las lesiones habrían sido provocadas cuando todavía estaba con vida o post mortem.