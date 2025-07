El abogado de Locomotora Oliveras calificó de “falsa e inverosímil” la denuncia que frenó la cremación

Conferencia de prensa del abogado Luis Hilbert (RS Fotos)

El abogado de la familia de Alejandra “Locomotora” Oliveras, Luis Hilbert, rechazó la denuncia presentada por Sergio Parodi, que llevó a la Justicia a postergar la cremación de la ex boxeadora y a abrir una investigación sobre la posible incidencia de esteroides y anabólicos en su muerte.

Se trata de una decisión judicial que golpea a los familiares de la deportista ya que, como consecuencia, impidió que se cumpliera con el deseo de cremar su cuerpo.

En declaraciones públicas, el letrado recordó que la denuncia fue realizada ante el Fiscal Federal, quien la derivó a la justicia provincial y señaló: “Está actuando el Fiscal Regional, con quien mantuvimos una reunión. Por nuestra parte, entendemos que la denuncia es de este señor Aldo Parodi, al cual no conocía a Alejandra, no lo conozco yo, no lo conocen los hijos, no lo conoce la familia”.

“Entiendo que es una persona que yo denomino un denunciante serial. Buscá los antecedentes, denunció a China, al presidente norteamericano, al Papa, a gente de Boca y de River y a jueces. Vive constantemente haciendo denuncias. Lo que presentó es una denuncia falsa, inconsistente, imaginaria e inverosímil que no tiene fundamento alguno”, sostuvo el abogado.

Pese a estas críticas, el abogado reconoció que la Justicia debe dar curso a toda denuncia presentada y explicó que el fiscal está cumpliendo con las diligencias de rigor.

Los hijos de Locomotora

“Cuando el fiscal recibe una denuncia, tiene el deber de actuar. Está haciendo todos los trámites necesarios y buscando evidencia. Esperemos que esto termine cuanto antes y se cumplan los deseos de Alejandra y de los hijos de poder hacer la cremación. Y si el fiscal entiende que no hay causa y elementos, desestimará y autorizará la cremación”, señaló.

En relación a una posible autopsia, el abogado informó que, tras la reunión con las autoridades, no se autorizó ningún procedimiento de ese tipo por el momento.

“No autorizó ninguna autopsia, el fiscal va a comenzar con las evidencias. Tiene todas las facultades para investigar. Si fuera fiscal, primero buscaría la historia clínica donde estuvo internada por un ACV”, dijo Hilbert.

Y agregó: “Debe ser bastante abundante, hubo cirugías quirúrgicas, protocolos quirúrgicos y análisis. Ahí debe saber si hubo algún anabólico o sustancia rara. Después hablaría con los médicos para que me expliquen. Espero que esto se solucione a la brevedad”.

Sobre los tiempos del expediente, el abogado insistió en que Parodi tiene antecedentes como denunciante en diferentes causas que no prosperaron y descartó toda relación personal entre el denunciante y la familia Oliveras.

Los hijos de Locomotra Oliveras querían cremar el cuerpo de su madre

“Hoy la denuncia no hace falta hacerla en persona, él mandó desde Mendoza una denuncia por mail a la Fiscalía General de Santa Fe, la desestimó por razones de competencia y fue derivada a la Fiscalía Regional”.

La familia de Oliveras aguarda que se resuelvan los pasos judiciales para poder concretar la cremación y despedir a la ex boxeadora según sus deseos y los de sus hijos.

Las declaraciones del denunciante

Tras realizar la denuncia, Parodi habló con Crónica TV y fundamentó los motivos de su pedido de investigación. “Esto es un doping seguido de muerte. Cuando veas un cuerpo así, no tengas duda”, afirmó el ex campeón argentino, quien asegura que trabajar contra la “mafia del doping” -según denominó- que existe en el deporte nacional.

Acerca del caso de Locomotora Oliveras, el denunciante señaló: "Tiene el cuerpo totalmente anabolizado. ¿Vos ves la diferencia entre una mujer normal y ese cuerpo? Dejá el lado del sentimentalismo, ese cuerpo tenía esteroides anabólicos. Los suplementos no te hacen eso".

Parodi definió estas sustancias como “la droga de los superhombres” y la relacionó con los deportistas Schwarzenegger o Ronnie Coleman.

“Lo que no te dicen es que esto te mata a la larga. Hay un montón de efectos colaterales. Te destruye el cuerpo por dentro. Es testosterona sintetizada. Te rompe entero. Todo derivado de testosterona son esteroides, anabólicos que hoy día es un peligro porque los chicos los consiguen por internet”, remarcó.