Asesinaron a un reconocido historiador en su casa de José C. Paz: sospechan que lo asfixiaron con una bufanda

Alberto Fernández, historiador, asesinado en su casa de José C. Paz

Alberto Julio Fernández, un reconocido historiador de 75 años, fue hallado muerto en su casa de José C. Paz durante la mañana de este domingo y sospechan que fue asesinado en un robo, indicaron fuentes policiales a Infobae.

En un examen preliminar en la escena del crimen, una casa de la Manzana 9 del Barrio de viviendas Municipales Storni, la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento. Creen que el homicida habría utilizado una bufanda que encontraron en el cuello de la víctima. A simple vista, no se observaban otras lesiones, agregaron las fuentes consultadas.

Las fuentes detallaron que el cuerpo se hallaba en el dormitorio, junto a la cama, tendido en el suelo, de cúbito ventral, vestido, pero con los pantalones y ropa interior bajos.

Al mismo tiempo, señalaron que los accesos a la vivienda se encontraban abiertos, sin signos de violencia o efracción y que había desorden solo en el cuarto donde se encontró a la víctima, no así en el resto de la vivienda.

Los investigadores de la Sub DDI de José C. Paz observaron, por otro lado, que la casa conservaba electrodomésticos y mobiliario intactos, pero no había rastros del celular del historiador.

Por último, las fuentes aseveraron que los vecinos consultados no escucharon ruidos extraños, gritos o pedidos de auxilio durante la madrugada, cuando se habría cometido el crimen.

Fernández se desempeñaba como director del Museo Histórico Municipal “José Altube”. De amplia trayectoria en el ámbito cultural de la Provincia de Buenos Aires, fue dos veces presidente y dos veces vicepresidente de la Federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia. Además, trabajó como sacerdote, teólogo, docente y fue fundador de la Universidad Nacional de José C. Paz.

Despedida en redes

Luego de conocerse la noticia, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, publicó un mensaje en el que lamentó el fallecimiento y envió sus condolencias a la familia a través de sus redes sociales.

Homicidio historiador José C. Paz: el posteo de Mario Ishii

“Profundo dolor por el fallecimiento de Alberto Julio Fernández, un gran historiador de José C. Paz. Su compromiso con nuestra historia dejó una huella profunda. Mi acompañamiento a su familia y seres queridos”, posteó el jefe comunal.

Al mismo tiempo, desde el municipio publicaron un comunicado bajo el título “Que en paz descanse”.

“El Intendente Municipal de José C. Paz, Dr. HC Mario Alberto Ishii, con profundo dolor, comunica su fallecimiento y, en nombre de toda la administración municipal, envía las respetuosas condolencias a sus familiares y amigos. Cabe agregar que, Alberto Julio Fernández, con gran vocación de servicio y compromiso con el desarrollo de nuestra comunidad, durante varios años, se desempeñó como director del Museo Histórico ‘José Altube’ del distrito”, indicaron las autoridades en el escrito.

El comunicado sigue con algunas precisiones sobre su aporte a la comuna. “Alberto, hombre de fe, era historiador con una verdadera pasión por José C. Paz. Su camino en la historia local comenzó en 1997, casi por casualidad, cuando fue invitado a revisar un libro con Mario Segura Salas. Esa conexión lo llevó a escribir su primer artículo y, desde entonces, el intendente municipal, lo incentivó a investigar más sobre la historia de su querida ciudad”.

“Nació y creció en José C. Paz, su amado pueblo al que consideraba su ‘lugar en el mundo’ y, por eso, dedicó incontables horas a desenterrar el pasado y la historia de esta localidad, transformando sus hallazgos en libros, artículos, conferencias y charlas en escuelas y clubes. Su gran deseo era que, lo que construyó cada vecino, fuera conocido por todos”, añadieron.