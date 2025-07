Revelaron los primeros detalles de la autopsia del nene de dos años que fue hallado muerto y cubierto por mordeduras de perros

El pequeño fue encontrado a 100 metros del lugar donde desapareció, con heridas graves atribuidas a un ataque de pitbulls

Un pañal manchado de sangre, hallado bajo la luz de celulares y linternas, marcó el final de la búsqueda. Así concluyó la desesperada búsqueda de Valentino, el niño de dos años que había desaparecido horas antes en La Plata y fue encontrado muerto, con signos de mordeduras feroces. Ahora, se conocieron los primeros detalles revelados por el informe forense.

Los especialistas describieron un ataque de al menos tres Pitbulls con una violencia inusitada. La autopsia reveló equimosis, hematomas, varias heridas cortantes y la amputación parcial de ambos pabellones auriculares.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Día, los forenses concluyeron que la causa de muerte fue un “traumatismo encéfalocraneano y shock hipovolémico, ad referéndum de pericias”. No se detectaron lesiones que permitieran sostener otra hipótesis, lo que reforzó la línea de investigación seguida por el fiscal penal en turno de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta.

Cómo ocurrió la tragedia

Todo sucedió cuando Valentino se alejó de su abuela y sus dos hermanos adolescentes sin que nadie lo advirtiera, internándose en una plantación de berenjenas donde encontró la muerte.

Esto sucedió el domingo, cerca de las 18hs. Los padres de Valentino regresaron de cargar verduras en un camión y descubrieron que su hijo no estaba.

Vestía un pantalón blanco y un buzo rojo, según las indicaciones que circularon de inmediato entre familiares y vecinos, quienes se organizaron a través de alertas de WhatsApp para iniciar la búsqueda.

El niño había sido visto por última vez junto a su perro Rottweiler, un compañero inseparable.

Sin embargo, testigos sugirieron que la presencia de tres Pitbulls en las inmediaciones, propiedad de una pareja vecina, pudo haber provocado una separación entre ambos, abriendo la posibilidad de un enfrentamiento que dejó al pequeño indefenso.

La pareja dueña de los Pitbulls utilizaba a los animales para proteger sus plantíos y cosechas, especialmente de otros animales.

El terreno, ubicado en una zona rural alejada y sin cámaras de seguridad, dificultó las tareas de rastrillaje.

Los agentes de la seccional de Abasto se sumaron a la búsqueda, que se extendió por plantaciones y caminos serpenteantes detrás de invernáculos.

El hallazgo del pañal ensangrentado condujo finalmente al cuerpo de Valentino, arrastrado unos 100 metros y con mordeduras en casi toda la superficie corporal.

Al considerar que no existió dolo, sino una posible conducta negligente o imprudente, el fiscal Condomí Alcorta decidió excusarse y derivó el expediente a la UFI de Delitos Culposos Nº 12, a cargo de Fernando Padovan.

La investigación continúa con la intervención de distintos organismos y divisiones policiales, mientras la comunidad rural permanece conmocionada por la pérdida y por la crudeza de los hechos.

El relato de los dueños de los pitbulls

Ellos son Paulina García Mansilla y Pedro Martínez, dueños de los tres pitbulls apuntados, quienes participaron de la búsqueda del menor apenas se enteraron de su desaparición. “A las 17:30 no estaba acá porque cierro a las 19, voy a comprar pizza para mis hijos, vuelvo y me llama mi amiga Rosa y me cuenta lo de Valentino. Salí rápido para ir a buscarlo”, dijo el hombre, claramente consternado.

Por su parte, la mujer agregó que, hasta el momento, las autoridades a cargo de la investigación “no se llevaron a ningún perro” para analizarlo, ya que se aguardan los resultados de la autopsia del menor de quien se le ordenó extracción de ADN para ver si tiene fluidos correspondientes o pelos y demás correspondientes a estos perros (de los cuales también se recolectaron muestras de sangre), puesto que hay que comprobar con certeza si esos fueron los animales que mataron a Valentino.

Consultados sobre el motivo por el cual los perros se encontraban sueltos esa tarde, Pedro explicó que los deja libres como mecanismo de defensa para proteger sus invernáculos de otros animales. “Tengo invernáculos y para que otros perros no se los rompan dejo a los míos sueltos. Después de las 19 de la tarde encierro a los perros”, detalló.

Paulina agregó que, tras el hallazgo, revisaron a sus mascotas y no detectaron rastros de sangre en la boca ni en el cuerpo, lo que, a su entender, pone en duda la culpabilidad de los animales.