Pedirán un informe pericial con la historia clínica de Camilo Nuin para determinar si hubo mala praxis

Camilo Nuin tenía 18 años

El próximo paso de la investigación por la muerte de Camilo Nuin, el juvenil de San Telmo de 18 años que falleció mientras le hacían una operación de rodilla, será un segundo informe pericial sobre su historia clínica para ver si hubo mala praxis o alguna condición previa. Así lo informaron fuentes judiciales a Infobae.

La autopsia, que iba a hacerse durante la mañana de este jueves, se demoró porque la familia decidió sumar un perito de parte y hasta el cierre de esta nota todavía se esperaban los resultados.

Las fuentes consultadas explicaron a este medio que, terminado el análisis forense, el fiscal Carlos Pérsico, de la UFI N°10 de Delitos Culposos de Lomas de Zamora, va a pedir ese nuevo informe, y lo hará con la intervención de un médico de la asesoría pericial del Poder Judicial.

La intención es que un especialista analice el obrar médico durante la operación, así como las condiciones de salud previas de Nuin, para determinar si existió una responsabilidad profesional.

El joven vestía la camiseta de San Telmo desde 2022

Por ahora, no se han tomado declaraciones testimoniales ni a los médicos ni a otros testigos. Las primeras medidas están supeditadas a lo que revele tanto la autopsia como la historia clínica, ya que la investigación busca determinar en qué punto del procedimiento surgió la complicación y si se trató de un error o de una situación inevitable.

Una operación programada

La muerte del jugador que sacudió al fútbol argentino se produjo durante una cirugía de ligamentos cruzados en la Clínica Espora, en Adrogué.

Nuin había ingresado al quirófano para una intervención programada, a la que asistió junto a su familia. Según el relato de su padre, el cirujano era de su confianza y el joven se preparaba para la operación con buen ánimo.

Hacía poco más de una hora de iniciada la cirugía, los médicos le informaron a la familia que la situación se había complicado en el momento en el que se extraía el segundo injerto, que debían reanimarlo y, finalmente, anunciaron su muerte.

La familia denunció sus sospechas de mala praxis desde el primer momento. El papá de futbolista, también llamado Camilo, compartió su testimonio en Telenoche y habló de la confianza que su hijo tenía en el cirujano. Además, relató que la mañana de la intervención fue normal, mientras charlaban sobre fútbol y compartían anécdotas.

“Entró al quirófano y a la hora y pico me dicen se complicó, que lo estaban reanimando. Yo no entendía, ¿están reanimando a una persona que se está operando de la rodilla? Y automáticamente sale otro y me dice ‘se murió’”, repasó el doloroso y triste momento.

Y continuó: “Quedé aturdido. Hay cosas como que no recuerdo, vi a la mamá en el piso. Le pregunté al médico qué pasó, por qué. No recuerdo ni siquiera las respuestas, y después pedí por favor que me lo dejaran ver. Estuve con él, lo abracé, le di unos besos”.

En su testimonio, Camilo no pudo evitar conmoverse en medio de la tragedia y recordó las palabras que le expresó a su hijo tras el fallecimiento. “Le dije que lo iba a recordar, que iba a estar fuerte como yo sé que él hubiese querido que esté, y que aunque la vida ya no tenga para mí ningún tipo de sentido no iba a dejar a sus seres queridos sin cuidado. Se lo prometí, así que voy a tratar de cumplirlo”.

Luego mencionó que sospechan de un posible error del anestesista, aunque aclaró que esperan los resultados de la autopsia para tener certezas.

“El cirujano fue el único que habló con nosotros. Nos dijo que cuando estaba sacando el segundo injerto para reemplazar los ligamentos le dijeron ‘pará, pará que entró en paro’, no entiende bien por qué. Por lo que se rumorea, habrá sido un error del anestesista, de la aplicación de la anestesia, yo no lo puedo certificar eso hasta después de la autopsia”, sostuvo.

Nuin integraba el plantel de la Reserva de San Telmo y había pasado por las inferiores de Boca Juniors e Independiente. Arribó al club de la Isla Maciel en 2022 y debido a sus buenas actuaciones como mediocampista ofensivo llegó a entrenar con el primer equipo antes de la lesión de ligamentos. Disputó en total 82 partidos con la camiseta del equipo que milita en la Primera Nacional.